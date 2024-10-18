Посетите невероятные шоу во Владикавказе

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты на шоу» во Владикавказе, цены от 2 200 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
72 отзыва
2 часа
Билеты
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией в Владикавказе
Погрузитесь в культуру Осетии-Алании с этническим шоу, ужином и дегустацией. Насладитесь музыкой, танцами и блюдами кавказской кухни
Начало: У гостиницы «Кадгарон»
«Обратите внимание: это вечер с шоу-программой»
Завтра в 19:30
26 окт в 19:30
2 200 за билет
«Аланский вечер» - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином
Пешая
160 отзывов
2 часа
Билеты
«Аланский вечер» в Владикавказе: шоу, танцы и традиционный ужин
Приглашаем на уникальное мероприятие, где каждый гость становится частью осетинской культуры
Начало: Гостиница «Кадгарон», ул. Маркова, 20А
«Шоу-программа представит захватывающий и динамичный вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами, большим выбором качественных кавказских блюд и дегустацией национальной кухни»
Расписание: См. в расписании
Завтра в 19:30
26 окт в 19:30
2 200 за билет
Традиции, вкусы и танцы Осетии: этническое шоу
2.5 часа
Билеты
Традиции, вкусы и танцы Осетии: этническое шоу
Послушать музыку, увидеть танцы и попробовать национальные блюда
Начало: По договорённости
«Обратите внимание: это этническое шоу с ужином, программа не предполагает экскурсионной составляющей»
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
3 000 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    18 октября 2024
    «Аланский вечер» - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином
    Просто чудесный вечер👍👍👍 Ведущий просто супер!!! Песни, танцы, знакомство с традициями, обычаями. Калоритно, живо, динамично! Обязательно надо побывать. Традиционная кухня на высоте!!! Спасибо огромное за такой вечер!!! 👏👏👏👏
  • А
    Александра
    7 октября 2024
    Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
    Понравился вечер, хорошая возможность немного прикоснуться к осетинской культуре. Очень талантливые!
  • А
    Алексей
    29 сентября 2024
    Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
    Все прекрасно! Артисты выкладываются по полной! Ведущий- самый лучший!
  • А
    Анна
    20 сентября 2024
    Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
    Добрый день! 11 сентября 2024 года по приезду во Владикавказ мерю был посещен "Аланский вечер" это замечательное мероприятие! Хорошо организованно.
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    Ведущий рассказывает об традициях Осетии, поет песни, традиционные костюмированные танцы, ну и конечно же угощения традиционными блюдами и вином. Все было супер! Всем рекомендую 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Билеты на шоу»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
  2. «Аланский вечер» - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином
  3. Традиции, вкусы и танцы Осетии: этническое шоу
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Крепость Дзивгис
  6. Кадаргаванский каньон
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в октябре 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Билеты на шоу" можно забронировать 3 экскурсии от 2 200 до 3 000. Туристы уже оставили гидам 232 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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