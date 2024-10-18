читать дальше Ведущий рассказывает об традициях Осетии, поет песни, традиционные костюмированные танцы, ну и конечно же угощения традиционными блюдами и вином. Все было супер! Всем рекомендую 👍

Добрый день! 11 сентября 2024 года по приезду во Владикавказ мерю был посещен "Аланский вечер" это замечательное мероприятие! Хорошо организованно.