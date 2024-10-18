2 часа
Билеты
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией в Владикавказе
Погрузитесь в культуру Осетии-Алании с этническим шоу, ужином и дегустацией. Насладитесь музыкой, танцами и блюдами кавказской кухни
Начало: У гостиницы «Кадгарон»
«Обратите внимание: это вечер с шоу-программой»
Завтра в 19:30
26 окт в 19:30
2 200₽ за билет
2 часа
Билеты
«Аланский вечер» в Владикавказе: шоу, танцы и традиционный ужин
Приглашаем на уникальное мероприятие, где каждый гость становится частью осетинской культуры
Начало: Гостиница «Кадгарон», ул. Маркова, 20А
«Шоу-программа представит захватывающий и динамичный вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами, большим выбором качественных кавказских блюд и дегустацией национальной кухни»
Расписание: См. в расписании
Завтра в 19:30
26 окт в 19:30
2 200₽ за билет
2.5 часа
Билеты
Традиции, вкусы и танцы Осетии: этническое шоу
Послушать музыку, увидеть танцы и попробовать национальные блюда
Начало: По договорённости
«Обратите внимание: это этническое шоу с ужином, программа не предполагает экскурсионной составляющей»
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
3 000₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия18 октября 2024Просто чудесный вечер👍👍👍 Ведущий просто супер!!! Песни, танцы, знакомство с традициями, обычаями. Калоритно, живо, динамично! Обязательно надо побывать. Традиционная кухня на высоте!!! Спасибо огромное за такой вечер!!! 👏👏👏👏
- ААлександра7 октября 2024Понравился вечер, хорошая возможность немного прикоснуться к осетинской культуре. Очень талантливые!
- ААлексей29 сентября 2024Все прекрасно! Артисты выкладываются по полной! Ведущий- самый лучший!
- ААнна20 сентября 2024Добрый день! 11 сентября 2024 года по приезду во Владикавказ мерю был посещен "Аланский вечер" это замечательное мероприятие! Хорошо организованно.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Билеты на шоу»
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