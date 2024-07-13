Увидеть величественные горы и хрустальные водопады и пообедать на природе
Вас ждёт настоящее погружение в атмосферу Северной Осетии! Вы познакомитесь с традиционной кухней — попробуете вкуснейшую форель. Насладитесь потрясающими пейзажами и чистым горным воздухом. Узнаете о местных традициях, легендах и сказках, погрузитесь в местный колорит. И увезёте с собой яркие воспоминания об этой поездке.
Утром мы встретимся во Владикавказе и отправимся в Дигорское ущелье. Уже по дороге вы насладитесь невероятными видами, которые будут открываться за каждым новым поворотом.
Но главное — впереди. По живописной дороге, петляющей сквозь холмы, мы дойдём до водопадов Три сестры. Вы полюбуетесь тремя серебристыми каскадами, которые стекают с ледника Таймази с высоты 300 метров. И оцените панораму горных хребтов — вечных стражников Дигории.
Обед и легенды Дигорского ущелья
Остановимся недалеко от с. Дзинага — здесь вас встретит шеф-повар. Он расскажет об особенностях местных продуктов и поделится рецептами. А затем приготовит для вас свежую форель из горной реки — и вы пообедаете на природе. Только представьте: вкусная рыба, свежий воздух и вид на величественные горы.
После обеда можем отдохнуть и выпить чай из горных трав со сладостями. А можем ещё немного погулять по ущелью — я поделюсь историей и легендами этих мест.
Организационные детали
Поездка пройдёт на Jeep Grand Cherokee
Обед включён в стоимость экскурсии
Пешая прогулка до водопадов — примерно час в одну сторону
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид во Владикавказе
Меня зовут Наталья, уже 5 лет я сопровождаю людей в путешествиях и организую незабываемые туры. Я профессиональный ментор руководителей, практикующий тренер команд по развитию, преподаю телесную осознанность. Увлекаюсь историей и мифологией, поэтому легенд в поездках также будет очень много. Работаю с профессиональным шеф-поваром с 20-летним стажем горской кухни.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Каллагова
13 июля 2024
Экскурсия превзошла все мои ожидания! Водопады Три сестры завораживают своей красотой, а живописные виды Дигорского ущелья — это просто сказка. Обед на природе с вкуснейшей форелью — настоящий праздник для гурмана. Гид Наталья — настоящая находка, её рассказы полны увлеченности и знаний. Это было волшебное путешествие, которое я рекомендую каждому!
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Сергей
12 июля 2024
День, который я запомню! Были в Дигорском ущелье, посетили водопады Три сестры. Местная форель невероятная, даже смотреть как это делается- отдельное удовольствие! Гид Наталья очень интересно рассказывала о культуре и истории региона. Экскурсия была отлично организована и насыщенная. Ощущение, как будто был у хороших друзей! Рекомендую!!!
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De
11 июля 2024
Эта экскурсия — настоящее открытие! Величественные горы, хрустальные водопады и свежий горный воздух создают незабываемую атмосферу. Особенная благодарность гиду Наталье за интересные рассказы о традициях и легендах Осетии. Обед на природе с вкуснейшей форелью был великолепен! Каждая минута тура была наполнена красотой и интересной информацией. Рекомендую всем, кто хочет погрузиться в настоящий колорит Северной Осетии
Анна
6 июля 2024
Замечательный гид! День прошёл великолепно! Красивые локации, очень много интересной информация об Осетии и ее народе (начиная от самых истоков и по настоящее время). И отдельное спасибо за очень вкусный обед на природе!