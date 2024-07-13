Тайные уголки и вкусы Северной Осетии

Увидеть величественные горы и хрустальные водопады и пообедать на природе
Вас ждёт настоящее погружение в атмосферу Северной Осетии! Вы познакомитесь с традиционной кухней — попробуете вкуснейшую форель. Насладитесь потрясающими пейзажами и чистым горным воздухом. Узнаете о местных традициях, легендах и сказках, погрузитесь в местный колорит. И увезёте с собой яркие воспоминания об этой поездке.
5
4 отзыва
Тайные уголки и вкусы Северной Осетии
Тайные уголки и вкусы Северной Осетии
Тайные уголки и вкусы Северной Осетии
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Три сестры

Утром мы встретимся во Владикавказе и отправимся в Дигорское ущелье. Уже по дороге вы насладитесь невероятными видами, которые будут открываться за каждым новым поворотом.

Но главное — впереди. По живописной дороге, петляющей сквозь холмы, мы дойдём до водопадов Три сестры. Вы полюбуетесь тремя серебристыми каскадами, которые стекают с ледника Таймази с высоты 300 метров. И оцените панораму горных хребтов — вечных стражников Дигории.

Обед и легенды Дигорского ущелья

Остановимся недалеко от с. Дзинага — здесь вас встретит шеф-повар. Он расскажет об особенностях местных продуктов и поделится рецептами. А затем приготовит для вас свежую форель из горной реки — и вы пообедаете на природе. Только представьте: вкусная рыба, свежий воздух и вид на величественные горы.

После обеда можем отдохнуть и выпить чай из горных трав со сладостями. А можем ещё немного погулять по ущелью — я поделюсь историей и легендами этих мест.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на Jeep Grand Cherokee
  • Обед включён в стоимость экскурсии
  • Пешая прогулка до водопадов — примерно час в одну сторону

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
К
13 июля 2024
Экскурсия превзошла все мои ожидания! Водопады Три сестры завораживают своей красотой, а живописные виды Дигорского ущелья — это просто сказка. Обед на природе с вкуснейшей форелью — настоящий праздник для гурмана. Гид Наталья — настоящая находка, её рассказы полны увлеченности и знаний. Это было волшебное путешествие, которое я рекомендую каждому!
С
12 июля 2024
День, который я запомню! Были в Дигорском ущелье, посетили водопады Три сестры. Местная форель невероятная, даже смотреть как это делается- отдельное удовольствие! Гид Наталья очень интересно рассказывала о культуре и истории региона. Экскурсия была отлично организована и насыщенная. Ощущение, как будто был у хороших друзей! Рекомендую!!!
D
11 июля 2024
Эта экскурсия — настоящее открытие! Величественные горы, хрустальные водопады и свежий горный воздух создают незабываемую атмосферу. Особенная благодарность гиду Наталье за интересные рассказы о традициях и легендах Осетии. Обед на природе с вкуснейшей форелью был великолепен! Каждая минута тура была наполнена красотой и интересной информацией. Рекомендую всем, кто хочет погрузиться в настоящий колорит Северной Осетии
Анна
6 июля 2024
Замечательный гид! День прошёл великолепно! Красивые локации, очень много интересной информация об Осетии и ее народе (начиная от самых истоков и по настоящее время). И отдельное спасибо за очень вкусный обед на природе!

Входит в следующие категории Владикавказа

ИндивидуальныеНа машинеЛетниеПрирода и пейзажиГорыВыездныеГастрономическиеНа весь деньСкидкиСеверная ОсетияДигорияВодопадыОт вашего отеляС обедом

Похожие экскурсии из Владикавказа

Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
На машине
212 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Проведите день в горах Северной Осетии, исследуя Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Начало: У вашего отеля. С собой возьмите паспорт гражданин...
Завтра в 08:00
20 июля в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
В горы Северной Осетии - к самым облакам
На машине
скидка
10%
23 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В горы Северной Осетии - к самым облакам
Путешествие в горы Северной Осетии - это незабываемые эмоции и захватывающие виды. Окунитесь в атмосферу величия и красоты природы
Начало: Забираем от места Вашего размещения
20 июля в 09:00
21 июля в 09:00
1340012 060 за всё до 3 чел.
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, горы, зиплайн
На машине
94 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Владикавказу: сокровища Северной Осетии
Погрузитесь в удивительный мир Владикавказа, где каждый шаг открывает страницы истории и красоты природы Северной Осетии
Начало: У вашего отеля по городу
Завтра в 08:00
20 июля в 08:00
11 800 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владикавказе
ХорошоТам