Вас ждёт настоящее погружение в атмосферу Северной Осетии! Вы познакомитесь с традиционной кухней — попробуете вкуснейшую форель. Насладитесь потрясающими пейзажами и чистым горным воздухом. Узнаете о местных традициях, легендах и сказках, погрузитесь в местный колорит. И увезёте с собой яркие воспоминания об этой поездке.

Описание экскурсии

Три сестры

Утром мы встретимся во Владикавказе и отправимся в Дигорское ущелье. Уже по дороге вы насладитесь невероятными видами, которые будут открываться за каждым новым поворотом.

Но главное — впереди. По живописной дороге, петляющей сквозь холмы, мы дойдём до водопадов Три сестры. Вы полюбуетесь тремя серебристыми каскадами, которые стекают с ледника Таймази с высоты 300 метров. И оцените панораму горных хребтов — вечных стражников Дигории.

Обед и легенды Дигорского ущелья

Остановимся недалеко от с. Дзинага — здесь вас встретит шеф-повар. Он расскажет об особенностях местных продуктов и поделится рецептами. А затем приготовит для вас свежую форель из горной реки — и вы пообедаете на природе. Только представьте: вкусная рыба, свежий воздух и вид на величественные горы.

После обеда можем отдохнуть и выпить чай из горных трав со сладостями. А можем ещё немного погулять по ущелью — я поделюсь историей и легендами этих мест.

Организационные детали