В Горную Ингушетию с фотографом - за вдохновением

Увидеть максимум природных красот и исторических достопримечательностей республики
На полноприводном автомобиле вы отправитесь в один из самых загадочных уголков Северного Кавказа. Мы объедем наиболее популярные места и даже те, до которых добираются единицы. Я отвезу вас по малоизвестным живописным дорогам. Покажу легендарные башенные комплексы и древний храм. И конечно, мы поймаем в кадр тысячу и один ракурс на горные пейзажи Ингушетии.
5
1 отзыв
В Горную Ингушетию с фотографом - за вдохновением
В Горную Ингушетию с фотографом - за вдохновением
В Горную Ингушетию с фотографом - за вдохновением

Описание фото-прогулки

План поездки

  • Выезд из Владикавказа в Горную Ингушетию.
  • Траверс Столовой горы на авто с видом на Казбек и Кавказский хребет.
  • Пересечение Цей-Лоамского перевала.
  • Природный парк, где доедем до башенного комплекса Цори — практически до границы с Чечнёй. В парке множество достопримечательностей и потрясающих фотолокаций. Но сюда почти не приезжают путешественники.
  • Горячий перекус в горах.
  • Башенный комплекс Вовнушки, который вышел в финал конкурса «Семь чудес России».
  • Тхаба-Ерды — древнейший в России христианский храм.
  • Прогулка по башенному комплексу Эгикал.
  • Возвращение во Владикавказ.

Организационные детали

  • Поездка проходит на кроссовере Renault Duster.
  • В течение нескольких дней после поездки вы получите 300-500 фотографий на компанию, я пришлю ссылку для скачивания файлов.
  • С собой необходимо иметь паспорт РФ и закрытую одежду.
  • В случае дождливой погоды проезд по дороге, идущей траверсом по Столовой горе, может быть невозможен — из соображений безопасности мы пропустим этот пункт маршрута.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Владикавказа
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
Ю
17 мая 2024
Хочу выразить невероятный восторг и благодарность Александру за путешествие в Ингушетию!
Поездка была спокойной и размеренной, насыщена пейзажными ландшафтами и незабываемыми видами. Александр учтиво и с особым вниманием прислушался к моим
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пожеланиям по туру, которые я озвучила еще при бронировании. Вначале он встретил меня в аэропорту сразу по прилету, по пути следования маршрута рассказал историю республики, ее традиции и быт, поделился своими личными историями с жителями этих местностей. В дороге он останавливался везде, где можно было, чтобы я могла сделать невероятные фотопейзажи. Также был организован вкусный и сытный обед на вершине одной из горы Ингушетии с горячим чаем и домашними осетинскими пирогами. Александр заранее уведомил о всех организационных моментах тура, по времени и наполнении. Все прошло очень комфортно и гладко! Думаю, что это не последний тур совместный с Александром, т. к. он проводит их не только по этой республики. А мини группы более сплоченные и организованные, с возможностью посещать места не только туристические, что позволяет узнать и увидеть гораздо больше.

Хочу выразить невероятный восторг и благодарность Александру за путешествие в Ингушетию!Хочу выразить невероятный восторг и благодарность Александру за путешествие в Ингушетию!Хочу выразить невероятный восторг и благодарность Александру за путешествие в Ингушетию!Хочу выразить невероятный восторг и благодарность Александру за путешествие в Ингушетию!Хочу выразить невероятный восторг и благодарность Александру за путешествие в Ингушетию!Хочу выразить невероятный восторг и благодарность Александру за путешествие в Ингушетию!Хочу выразить невероятный восторг и благодарность Александру за путешествие в Ингушетию!

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