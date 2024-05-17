На полноприводном автомобиле вы отправитесь в один из самых загадочных уголков Северного Кавказа. Мы объедем наиболее популярные места и даже те, до которых добираются единицы. Я отвезу вас по малоизвестным живописным дорогам. Покажу легендарные башенные комплексы и древний храм. И конечно, мы поймаем в кадр тысячу и один ракурс на горные пейзажи Ингушетии.
Описание фото-прогулки
План поездки
- Выезд из Владикавказа в Горную Ингушетию.
- Траверс Столовой горы на авто с видом на Казбек и Кавказский хребет.
- Пересечение Цей-Лоамского перевала.
- Природный парк, где доедем до башенного комплекса Цори — практически до границы с Чечнёй. В парке множество достопримечательностей и потрясающих фотолокаций. Но сюда почти не приезжают путешественники.
- Горячий перекус в горах.
- Башенный комплекс Вовнушки, который вышел в финал конкурса «Семь чудес России».
- Тхаба-Ерды — древнейший в России христианский храм.
- Прогулка по башенному комплексу Эгикал.
- Возвращение во Владикавказ.
Организационные детали
- Поездка проходит на кроссовере Renault Duster.
- В течение нескольких дней после поездки вы получите 300-500 фотографий на компанию, я пришлю ссылку для скачивания файлов.
- С собой необходимо иметь паспорт РФ и закрытую одежду.
- В случае дождливой погоды проезд по дороге, идущей траверсом по Столовой горе, может быть невозможен — из соображений безопасности мы пропустим этот пункт маршрута.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Владикавказа
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид во Владикавказе
Провёл экскурсии для 15 туристов
Обычный работяга с завода, который в своё время по стечению обстоятельств начал путешествовать и за последние 10 лет побывал во многих уголках нашей планеты. Сейчас можно поставить диагноз хронического путешественника с отсутствием иммунитета к любым видам туризма. Член Союза журналистов России, фотограф, блогер.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
17 мая 2024
Хочу выразить невероятный восторг и благодарность Александру за путешествие в Ингушетию!
Поездка была спокойной и размеренной, насыщена пейзажными ландшафтами и незабываемыми видами. Александр учтиво и с особым вниманием прислушался к моим
Поездка была спокойной и размеренной, насыщена пейзажными ландшафтами и незабываемыми видами. Александр учтиво и с особым вниманием прислушался к моим
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