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пожеланиям по туру, которые я озвучила еще при бронировании. Вначале он встретил меня в аэропорту сразу по прилету, по пути следования маршрута рассказал историю республики, ее традиции и быт, поделился своими личными историями с жителями этих местностей. В дороге он останавливался везде, где можно было, чтобы я могла сделать невероятные фотопейзажи. Также был организован вкусный и сытный обед на вершине одной из горы Ингушетии с горячим чаем и домашними осетинскими пирогами. Александр заранее уведомил о всех организационных моментах тура, по времени и наполнении. Все прошло очень комфортно и гладко! Думаю, что это не последний тур совместный с Александром, т. к. он проводит их не только по этой республики. А мини группы более сплоченные и организованные, с возможностью посещать места не только туристические, что позволяет узнать и увидеть гораздо больше.