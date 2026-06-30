Приглашаю познакомиться с природой, историей и древней архитектурой Северной Осетии! Вы посетите затерянный в горах некрополь Даргавс, полюбуетесь Мидаграбинскими водопадами и прокатитесь над ущельем на качелях. А я расскажу удивительные факты, связанные с этими местами.
Описание экскурсии
Тайны и пейзажи Северной Осетии
Вы увидите горы, водопады, ущелья и таинственный древний некрополь. В программе экскурсии:
- Некрополь Даргавс — «город мертвых», на территории которого расположено более 90 склепов. Вы узнаете, как в Осетию пришла чума и сократила население в несколько раз, почему в некоторых гробницах находят лодки и весла, какие семьи здесь жили и чем они занимались.
- Мидаграбинские водопады — вы посетите живописную долину, где бурлят восемь водопадов. Прогуляетесь до самого большого из них — величественного Зейгалана. Я раскрою историю происхождения этого волшебного места и покажу лучшие панорамные точки
- Озеро Мияги, которое расположено в Мидагрибинской долине и привлекает любителей красивых пейзажей. В хорошую погоду на изумрудной водной глади отражаются горы, и это поистине великолепное зрелище
- Кахтисарский перевал, на вершине которого мы остановимся, чтобы посмотреть вниз на серпантин и ущелье
- Кобанский водопад — скрытая природная достопримечательность среди леса.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость
- По желанию мы можем заехать в кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 116 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — команда сертифицированных гидов в Северной Осетии, Чеченской республике, Дагестане и Кабардино-Балкарии. С радостью проведем для вас авторские экскурсии, покажем самые красивые и известные локации, расскажем много
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Сослану за потрясающую экскурсию по ущельям Северной Осетии! Это был день, полный восторга, невероятных видов и глубокого погружения в культуру края.
Программа тура продумана идеально.
Программа тура продумана идеально.
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Н
Замечательная экскурсия. Гид Казбек показал и рассказал о самых красивых местах Осетии. Опытный и аккуратный водитель. Помог снять отличные фото и видео. Полный восторг 🤩 Буду рекомендовать своим друзьям! Спасибо нам понравилось ☺️
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С
Замечательная поездка! Благодарны гиду Вадиму за интересное и познавательное путешествие. Нам всё понравилось, спасибо!
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Л
Замечательный знающий свое дело водитель и гид. Уютная чистая комфортная машина. Все прошло на одном дыхании. Только положительные эмоции. Огромное спасибо организаторам! Поедем с ними еще
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Входит в следующие категории Владикавказа
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