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громкая и четкая речь, его хорошо было слышно, это большой плюс. Рассказал об основных достопримечательностях, про известных людей, про парк, про современные моменты города. Если будете у Николая брать экскурсию уточняйте будет ли это индивидуальная экскурсия, потому что, когда мы пришли на место встречи оказалось, что там еще толпа других людей была и нам пришлось всем вместе ходить по местам экскурсии. За 10 минут до начала нас просто поставили перед фактом. Так как мы с маленькими детьми то всегда берем для удобства и гибкости именно индивидуальную.