1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Владикавказ: искусство, архитектура и кулинария в одной экскурсии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владикавказа, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вместе мы откроем город с новой стороны
Начало: На площади Штыба
«Пройдете по знаменитой набережной реки Терек и полюбуетесь зданием гостиницы «Империал»»
Расписание: ежедневно в 14:00 и 18:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
Посетить самые интересные места города и раскрыть его богатую историю
Начало: В районе пр. Мира
«Далее мы перенесемся в современность: вы увидите кварталы с новостройками, зоны промышленного производства и набережную Терека»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нескучное знакомство с Владикавказом
Душевная обзорная экскурсия в компании профессионального актера и гида в одном лице
Начало: На площади Штыба
«Прогуляемся по живописной набережной, увидим строящийся дом-музей Вахтангова и Армянскую церковь»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
4 999₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита6 июня 2024В мае была на экскурсии с Альбертом, за свою цену экскурсия замечательная, но одну звезду все-таки сниму: 1. На мой взгляд,
- ЕЕкатерина27 мая 2024Сегодня мы окунулись в удивительную историю Владикавказа! Наш гид Георгий просто кладезь информации! Рассказ был очень увлекательный, содержательный, иногда с
- ЕЕкатерина27 мая 2024В мае 2024 года мы прошли в составе группы с Альбертом по части города Владикавказ. Видно, что гид хорошо разбирается
- ТТатьяна25 мая 2024Большое спасибо Юлии за интересную и познавательную прогулку по Владикавказу. Три часа пролетели очень быстро;). Отдельное спасибо за наводку посетить музей им. М. С. Турганова, второй этаж которого просто шикарен!
- ООльга21 мая 2024Рекомендую!
- ДДарья20 мая 2024Я очень советую этого экскурсовода по Владикавказу. Прекрасная речь, абсолютно доступный маршрут для всех групп населения, абсолютно эрудированный и любящий своё дело и свою Республику человек.
- ККристина14 мая 2024Юлия потрясающий экскурсовод! Помимо того, что она с пониманием и терпением прождала нас, когда мы к своему стыду сильно опоздали,
- ААнна12 мая 2024Экскурсия взрослым в целом понравилась, детям младшего возраста было не интересно так как преобладали исторические факты, даты, фамилии. У Николая
- ДДавид8 апреля 2024С кайфов прогулялись по центру Владикавказа. Николай интересно рассказал про историю города и даже прочитал нам несколько стихов. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 7 990. Туристы уже оставили гидам 317 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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