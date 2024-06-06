Экскурсии по набережной Владикавказа

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» во Владикавказе, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Владикавказ глазами местных жителей
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
235 отзывов
Владикавказ: искусство, архитектура и кулинария в одной экскурсии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владикавказа, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вместе мы откроем город с новой стороны
Начало: На площади Штыба
«Пройдете по знаменитой набережной реки Терек и полюбуетесь зданием гостиницы «Империал»»
Расписание: ежедневно в 14:00 и 18:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 000 за человека
Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
66 отзывов
Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
Посетить самые интересные места города и раскрыть его богатую историю
Начало: В районе пр. Мира
«Далее мы перенесемся в современность: вы увидите кварталы с новостройками, зоны промышленного производства и набережную Терека»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 990 за всё до 4 чел.
Нескучное знакомство с Владикавказом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Нескучное знакомство с Владикавказом
Душевная обзорная экскурсия в компании профессионального актера и гида в одном лице
Начало: На площади Штыба
«Прогуляемся по живописной набережной, увидим строящийся дом-музей Вахтангова и Армянскую церковь»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
4 999 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    6 июня 2024
    Владикавказ глазами местных жителей
    В мае была на экскурсии с Альбертом, за свою цену экскурсия замечательная, но одну звезду все-таки сниму: 1. На мой взгляд,
    читать дальше

    в маршруте и рассказе не было последовательности и логике, скорее рандомный набор фактов, который не укладывался в голове как что-то цельное. 2. Мне показалось, что фразы и предложения очень зазубрены. 3. Гид был в очках и кепке и держался скорее отстраненно, не хватило искреннего человеческого контакта, но я понимаю, что таких групп у него миллион в день. 4. На два моих четких вопроса не было ответа, гид снова увел свой рассказ в другую сторону, далекую от темы. 5. У меня создалось ощущение, что гиду хотелось поскорее закончить экскурсию и побежать дальше, хотя все было сделано и рассказано качественно.

  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
    Сегодня мы окунулись в удивительную историю Владикавказа! Наш гид Георгий просто кладезь информации! Рассказ был очень увлекательный, содержательный, иногда с
    читать дальше

    юмором. Гид на не торопил, мы снимали видео и делали фото). Георгий подсказал какие музеи и интересные места можно посетить самостоятельно. В конце экскурсии повозил нас с дочкой по нашим знакомым локациям, т. к. я жила в Городе много лет назад и конечно я удивилась и порадовалась как пребразился город за 22 года! Очень советую гида Георгия, вы не пожалеете!

  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Владикавказ глазами местных жителей
    В мае 2024 года мы прошли в составе группы с Альбертом по части города Владикавказ. Видно, что гид хорошо разбирается
    читать дальше

    в теме, с радостью и знанием отвечает на дополнительные вопросы. Считаем, что два часа для ознакомления недостаточно, хорошо бы добавить еще час для прохождения для другой части города. В целом очень рекомендуем гостям города.

  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
    Большое спасибо Юлии за интересную и познавательную прогулку по Владикавказу. Три часа пролетели очень быстро;). Отдельное спасибо за наводку посетить музей им. М. С. Турганова, второй этаж которого просто шикарен!
    Большое спасибо Юлии за интересную и познавательную прогулку по Владикавказу. Три часа пролетели очень быстро;). ОтдельноеБольшое спасибо Юлии за интересную и познавательную прогулку по Владикавказу. Три часа пролетели очень быстро;). ОтдельноеБольшое спасибо Юлии за интересную и познавательную прогулку по Владикавказу. Три часа пролетели очень быстро;). Отдельное
  • О
    Ольга
    21 мая 2024
    Нескучное знакомство с Владикавказом
    Рекомендую!
  • Д
    Дарья
    20 мая 2024
    Владикавказ глазами местных жителей
    Я очень советую этого экскурсовода по Владикавказу. Прекрасная речь, абсолютно доступный маршрут для всех групп населения, абсолютно эрудированный и любящий своё дело и свою Республику человек.
  • К
    Кристина
    14 мая 2024
    Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
    Юлия потрясающий экскурсовод! Помимо того, что она с пониманием и терпением прождала нас, когда мы к своему стыду сильно опоздали,
    читать дальше

    она не сократила время экскурсии, хотя было уже поздно, и мы смогли увидеть все, что было запланировано. Сама экскурсия сбалансированная в плане автомобильной и пешеходной части, хороший вариант для тех кто первый раз в городе и хочет определится, что конкретно в будущем стоит посетить более детально. Юлия ведет рассказ очень увлекательно, интеллигентно, информативно! Для нас с мужем время пролетело незаметно и захотелось больше времени провести во Владикавказе!

  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Нескучное знакомство с Владикавказом
    Экскурсия взрослым в целом понравилась, детям младшего возраста было не интересно так как преобладали исторические факты, даты, фамилии. У Николая
    читать дальше

    громкая и четкая речь, его хорошо было слышно, это большой плюс. Рассказал об основных достопримечательностях, про известных людей, про парк, про современные моменты города. Если будете у Николая брать экскурсию уточняйте будет ли это индивидуальная экскурсия, потому что, когда мы пришли на место встречи оказалось, что там еще толпа других людей была и нам пришлось всем вместе ходить по местам экскурсии. За 10 минут до начала нас просто поставили перед фактом. Так как мы с маленькими детьми то всегда берем для удобства и гибкости именно индивидуальную.

  • Д
    Давид
    8 апреля 2024
    Нескучное знакомство с Владикавказом
    С кайфов прогулялись по центру Владикавказа. Николай интересно рассказал про историю города и даже прочитал нам несколько стихов. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Владикавказ глазами местных жителей
  2. Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
  3. Нескучное знакомство с Владикавказом
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 7 990. Туристы уже оставили гидам 317 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Прогуляйтесь по набережной во Владикавказе, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Владикавказа. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам