Не упустите возможность посмотреть «визитные карточки» Северной Осетии, прокатиться на канатной дороге и насладиться шикарной панорамой, попробовать воду из целебных серных источников и искупаться в горячих термальных источниках под открытым небом в рамках одного тура.
Описание экскурсииКраткая программа • Алагирское ущелье. Вы увидите наскальный памятник «Уастырджи» весом 28 тонн, который является покровителем мужчин и путников;
- Попробуете воду из целебных серных источников в Тамиске;
- Увидите арт-объект «Рог изобилия»;
- Направитесь в Высокогорный Цей, где подниметесь на канатной дороге на высоту 2.500 метров, откуда вам откроется сказочный вид на Цейский ледник и панораму гор;
- Увидите гору «Монах»;
- Побываете на Зарамагском водохранилище;
- Завершите день купанием в горячих термальных источниках Бирагзанг под открытым небом.
Ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Питание оплата по меню (не включено в стоимость)
- Подъем и спуск на канатной дороге (1000 руб. /чел.)
- Купание в горячих источниках (500 руб. /чел.).
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания во Владикавказе
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 55 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Поездка в Цей с гидом Толиком — это настоящее открытие для души и сердца!
Толик — это душа Осетии, он не просто проводит экскурсию, а по-настоящему влюбляет в эти удивительные места.
Толик — это душа Осетии, он не просто проводит экскурсию, а по-настоящему влюбляет в эти удивительные места.
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Е
Восторг от красот Осетии, не меньший восторг от организации поездки: получилось увеличить количество мест, оперативно нашли машину взамен сломанной, которая не смогла за нами выехать. Отдельно хотелось бы поблагодарить гида Заура за интересные рассказы о традициях, жизни и истории Осетии-Алании.
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Л
Нет слов, чтобы описать то, что мы сегодня увидели и какие эмоции испытали.
Мы изначально сомневались ехать в Цей или нет, так как думали, что это не такая популярная локация, плюс
Мы изначально сомневались ехать в Цей или нет, так как думали, что это не такая популярная локация, плюс
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Н
Провели ноябрьский день в прекрасной компании гида Анатолия.
Считаем, что нам очень повезло - очень интересный человек, патриот своего края, нам очень было комфортно и приятно путешествовать в его обществе.
Забота гида
Считаем, что нам очень повезло - очень интересный человек, патриот своего края, нам очень было комфортно и приятно путешествовать в его обществе.
Забота гида
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А
Экскурсия организована на высшем уровне, нам очень всё понравилось, после неё у нас осталось море положительных эмоций и впечатлений! Нашим гидом был Барсаг. По дороге в горы и в ходе
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Е
Впервые посетили высокогорный Цей. С погодой нам не повезло, но в этом тоже есть свои плюсы. Пугающе величественная мощь и красота гор просто завораживает, и ты не можешь насмотреться! Экскурсия
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Входит в следующие категории Владикавказа
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