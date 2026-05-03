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Высокогорный Цей, Алагирское ущелье, Зарамагское водохранилище и источники

Экскурсия в Высокогорный Цей: панорамные виды и купание в горячих источниках
Не упустите возможность посмотреть «визитные карточки» Северной Осетии, прокатиться на канатной дороге и насладиться шикарной панорамой, попробовать воду из целебных серных источников и искупаться в горячих термальных источниках под открытым небом в рамках одного тура.
5
55 отзывов
Высокогорный Цей, Алагирское ущелье, Зарамагское водохранилище и источники
Высокогорный Цей, Алагирское ущелье, Зарамагское водохранилище и источники
Высокогорный Цей, Алагирское ущелье, Зарамагское водохранилище и источники

Описание экскурсии

Краткая программа • Алагирское ущелье. Вы увидите наскальный памятник «Уастырджи» весом 28 тонн, который является покровителем мужчин и путников;
  • Попробуете воду из целебных серных источников в Тамиске;
  • Увидите арт-объект «Рог изобилия»;
  • Направитесь в Высокогорный Цей, где подниметесь на канатной дороге на высоту 2.500 метров, откуда вам откроется сказочный вид на Цейский ледник и панораму гор;
  • Увидите гору «Монах»;
  • Побываете на Зарамагском водохранилище;
  • Завершите день купанием в горячих термальных источниках Бирагзанг под открытым небом.

Ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит в цену
  • Питание оплата по меню (не включено в стоимость)
  • Подъем и спуск на канатной дороге (1000 руб. /чел.)
  • Купание в горячих источниках (500 руб. /чел.).
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания во Владикавказе
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
55
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3
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1
Е
Поездка в Цей с гидом Толиком — это настоящее открытие для души и сердца!
Толик — это душа Осетии, он не просто проводит экскурсию, а по-настоящему влюбляет в эти удивительные места.
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Он показал нам даже больше, чем было заявлено в программе. Нигде не торопил и делал все, чтобы нам было комфортно. Его искренность, чувство юмора и внимание сделали путешествие по-настоящему теплым и запоминающимся.
Особенно ценно, что Толик не ограничивается стандартными рассказами — он делится живыми историями, легендами, рассказывает о природе и традициях с такой любовью, что невозможно остаться равнодушным. Маршрут был насыщенным, но при этом очень комфортным.
Если вы хотите увидеть Цей глазами человека, который искренне любит свой край, смело выбирайте Толика. Эта поездка останется в сердце надолго! А еще он вам включит песню, которую вы будете петь даже вернувшись домой.

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Е
Восторг от красот Осетии, не меньший восторг от организации поездки: получилось увеличить количество мест, оперативно нашли машину взамен сломанной, которая не смогла за нами выехать. Отдельно хотелось бы поблагодарить гида Заура за интересные рассказы о традициях, жизни и истории Осетии-Алании.
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Л
Нет слов, чтобы описать то, что мы сегодня увидели и какие эмоции испытали.
Мы изначально сомневались ехать в Цей или нет, так как думали, что это не такая популярная локация, плюс
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погода по прогнозам была пасмурная. Это было бы ошибкой.
На всех остановках ты смотришь и не веришь своим глазам. Невероятная красота!
Нам очень повезло с тем, что в итоге весь день было солнечно (мы даже умудрились сгореть, берите солнцезащитный крем😅!), но еще больше нам повезло с гидом.
Огромная благодарность Альберту.
За душевность, за историю, за рассказы, за дружеское отношение, заинтересованность в том, чтобы мы успели попасть пока солнечно в Цей.
Спасибо за то, что влюбили нас в горы и в Осетию💔 P.S. И если раньше думали просто вернуться, сейчас хочется остаться

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Н
Провели ноябрьский день в прекрасной компании гида Анатолия.
Считаем, что нам очень повезло - очень интересный человек, патриот своего края, нам очень было комфортно и приятно путешествовать в его обществе.
Забота гида
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ощущалась во всем - мы не успевали устать, проголодаться, замерзнуть или заскучать - события сменяли друг друга, все было продумано и подготовлено. Очень рекомендую и программу и гида!
Увидели и женский монастырь, и памятники, подняли по канатной дороге на гору Сказка, любовались чистейшими реками и бирюзовой водой водохранилища, отмокали в термальных источниках с видом на горы, посетили уютное кафе с вкусным осетинским обедом, навестили на обратном пути монументы и мемориалы ВОВ.
День был переполнен впечатлениями, после него однозначно надо планировать "тихий" разгрузочный день:)
Спасибо большое организаторам - открыли для себя эту прекрасную часть России!

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А
Экскурсия организована на высшем уровне, нам очень всё понравилось, после неё у нас осталось море положительных эмоций и впечатлений! Нашим гидом был Барсаг. По дороге в горы и в ходе
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экскурсии Барсаг рассказал очень много интересных исторических фактов, легенд про Осетию, её жителей и их традиции, не перегружая нас информацией. Экскурсия проходила очень спокойно на комфортном автомобиле с гидом-водителем. обладающим профессиональным и аккуратным вождением по серпантину, под инструментальную музыку в паузах между нашими беседами. Во время экскурсии нас никто никуда не гнал и не торопил, времени нам хватало на всё: и на то чтобы насладиться красотой и величем гор, и на то чтобы сфотографироваться. В пути Барсаг накормил нас очень вкусным обедом из вкуснейшего осетинского супа лывжа и знаменитых осетинских пирогов. А купание в термальных источниках - это что-то божественное.
После экскурсии осталось ощущения, как будто мы целый день провели с близким родственником. Мы очень благодарны гиду Барсагу за его гостеприимство, профессионализм чуткое и доброжелательное отношение к гостям Владикавказа. Всем рекомендую данное тур агенство, уверен, что вы не пожалеете и останетесь очень довольны!!!

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Е
Впервые посетили высокогорный Цей. С погодой нам не повезло, но в этом тоже есть свои плюсы. Пугающе величественная мощь и красота гор просто завораживает, и ты не можешь насмотреться! Экскурсия
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организована отлично: забрали от места, где мы остановились во Владикавказе и обратно доставили туда же. У Тимура с собой есть всё необходимое для всякой непредвиденной ситуации. С нами был 9- летний сын, который упал в грязь, и мы решили на этом закончить нашу поездку, не успев заехать на горячие источники. Даже не представляли как нам теперь его везти в машине. Но Тимур с невозмутимым спокойствием выдал нам для него дождевик, и мы отлично провели время в термах. Термы кстати вообще огонь!!! Очень понравились. Успехов вам и процветания в вашем деле! Всем рекомендую экскурсии со Спутником и с Тимуром!!!

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