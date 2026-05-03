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экскурсии Барсаг рассказал очень много интересных исторических фактов, легенд про Осетию, её жителей и их традиции, не перегружая нас информацией. Экскурсия проходила очень спокойно на комфортном автомобиле с гидом-водителем. обладающим профессиональным и аккуратным вождением по серпантину, под инструментальную музыку в паузах между нашими беседами. Во время экскурсии нас никто никуда не гнал и не торопил, времени нам хватало на всё: и на то чтобы насладиться красотой и величем гор, и на то чтобы сфотографироваться. В пути Барсаг накормил нас очень вкусным обедом из вкуснейшего осетинского супа лывжа и знаменитых осетинских пирогов. А купание в термальных источниках - это что-то божественное.

После экскурсии осталось ощущения, как будто мы целый день провели с близким родственником. Мы очень благодарны гиду Барсагу за его гостеприимство, профессионализм чуткое и доброжелательное отношение к гостям Владикавказа. Всем рекомендую данное тур агенство, уверен, что вы не пожалеете и останетесь очень довольны!!!