Экскурсии из аэропорта Владикавказа

Найдено 7 экскурсий в категории «Из аэропорта» во Владикавказе, цены от 5 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Завораживающий мир Горной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Завораживающий мир Горной Осетии
Куртатинское и Кармадонское ущелья, Цмити, Город мертвых, качели над пропастью и крепость Дзивгис
Начало: Во Владикавказе или в аэропорту
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 900 за всё до 4 чел.
Перезагрузка в горах Осетии
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Перезагрузка в горах Осетии
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Куртатинское Ущелье
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Куртатинское Ущелье
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Дигорское ущелье
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Дигорское ущелье
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Величественные горы Осетии
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Величественные горы Осетии
Начало: Место Вашего размещения, аэропорт
Расписание: ежедненвно с 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 500 за всё до 6 чел.
Алагирское ущелье + Мамисонское ущелье
Индивидуальная
7 часов
Алагирское ущелье + Мамисонское ущелье
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 500 за всё до 4 чел.
Трансфер из Владикавказа (аэропорт Беслан) в Тбилиси
Групповая
4 часа
Трансфер из Владикавказа (аэропорт Беслан) в Тбилиси
Современный комфортный автомобиль и профессионализм водителя сделают Вашу поездку из Владикавказа в Тбилиси незабываемой
Начало: Аэропорт Беслан или центр Владикавказа
Расписание: Выезды начинаются в 09:00
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
5 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    20 мая 2024
    Величественные горы Осетии
    ВЕЛИКОЛЕПНАЯ экскурсия, МЫ В ВОСТОРГЕ!!! Увидели самые красивейшие места Северной Осетии. Давид, потрясающий гид (исторические факты, легенды, и тёплое дружеское свободное общение). Машина подготовлена для путешествий в самых труднодоступных местах. ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМ!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! ЭМОЦИИ ЗАШКАЛИВАЮТ!!!
  • А
    Алена
    14 марта 2024
    Дигорское ущелье
    Путешествовали с гидом Казбеком. Отдельное спасибо ему за человечность и хорошее отношение! Посетили красивые ущелья, единственное летом все гораздо красивее
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    должно выглядеть. По пути назад гид предложил заехать в термальные источники, так как у нас оставалось время до самолёта. Впечатления от экскурсии остались хорошие)

  • В
    Виктор
    6 декабря 2023
    Величественные горы Осетии
    Были с друзьями в Северной Осетии. Экскурсия нас впечатлила. Давид очень интересно рассказывал про каждый объект и достопримечательность. Видно что человек любит свое дело.
  • Т
    Тимур
    28 ноября 2023
    Величественные горы Осетии
    Отличная экскурсия! Спасибо большое Давиду💪 Будем всем советовать!
  • Е
    Екатерина
    9 ноября 2023
    Завораживающий мир Горной Осетии
    Поездка понравилась, даже поздней осенью очень красивые виды, хорошая организация, комфортная машина
    Поездка понравилась, даже поздней осенью очень красивые виды, хорошая организация, комфортная машинаПоездка понравилась, даже поздней осенью очень красивые виды, хорошая организация, комфортная машинаПоездка понравилась, даже поздней осенью очень красивые виды, хорошая организация, комфортная машинаПоездка понравилась, даже поздней осенью очень красивые виды, хорошая организация, комфортная машинаПоездка понравилась, даже поздней осенью очень красивые виды, хорошая организация, комфортная машинаПоездка понравилась, даже поздней осенью очень красивые виды, хорошая организация, комфортная машинаПоездка понравилась, даже поздней осенью очень красивые виды, хорошая организация, комфортная машинаПоездка понравилась, даже поздней осенью очень красивые виды, хорошая организация, комфортная машинаПоездка понравилась, даже поздней осенью очень красивые виды, хорошая организация, комфортная машинаПоездка понравилась, даже поздней осенью очень красивые виды, хорошая организация, комфортная машина
  • I
    Irinanie
    9 ноября 2023
    Дигорское ущелье
    Это было сказочное и волшебное путешествие, которое состоялось благодаря Малхазу и Давиду. Давид показал нам очень красивые места Дигорского ущелья,
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    арт объекты, водопады и прекрасные вида Осетинского края. Были в горах Осетии не первый раз, но увидели много нового и такие места, куда не все могут проехать и не все знают, нам Дигория открылось с другой более интересной и впечатляющей стороны. Малхаз организовал нам данный тур всегда был на связи и мысленно с нами, передал вино и чай!

  • Е
    Елена
    21 сентября 2023
    Дигорское ущелье
    Сразу скажу, нам очень повезло. С гидом, погодой, и всем-всем. Очень. Нас возил/показывал/ рассказывал Казбек. Очень внимательный человек эрудированный гил.
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    Маршрут удивительный сам во себе. Казбек пояснял все, что мы видели, ответил на все вопросы. Водитель-виртуоз, на таких крутых горных дорогах, так легко передвигаться!!! И настоящий мужчина. Спасибо

  • С
    Светлана
    19 сентября 2022
    Куртатинское Ущелье
    Спасибо за экскурсию! Всё очень понравилось. Виды просто потрясающие, дух захватывает. Гид Альберт был очень внимателен к нам и нашим
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    пожеланиям. С пониманием относился к нашим просьбам и присутствию маленького ребёнка, даже помогал его занять. Обязательно ещё вернёмся в Северную Осетию и будем обращаться к нашему гиду.

  • Н
    Наташа
    16 августа 2022
    Перезагрузка в горах Осетии
    Спасибо за экскурсию, замечательный гид Казбек. Потрясающие виды, вкусная еда, воздух!
  • Н
    Наталья
    21 апреля 2022
    Завораживающий мир Горной Осетии
    Спасибо большое Виктору за прекрасный тур! Комфортная поездка, много красивых мест за один день, прекрасные фотографии и воспоминания! Отличный гид и приятный собеседник))
    Спасибо большое Виктору за прекрасный тур! Комфортная поездка, много красивых мест за один день, прекрасные фотографииСпасибо большое Виктору за прекрасный тур! Комфортная поездка, много красивых мест за один день, прекрасные фотографииСпасибо большое Виктору за прекрасный тур! Комфортная поездка, много красивых мест за один день, прекрасные фотографииСпасибо большое Виктору за прекрасный тур! Комфортная поездка, много красивых мест за один день, прекрасные фотографии

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Завораживающий мир Горной Осетии
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  3. Куртатинское Ущелье
  4. Дигорское ущелье
  5. Величественные горы Осетии
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июле 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Из аэропорта" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 5 900 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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