1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Завораживающий мир Горной Осетии
Куртатинское и Кармадонское ущелья, Цмити, Город мертвых, качели над пропастью и крепость Дзивгис
Начало: Во Владикавказе или в аэропорту
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Перезагрузка в горах Осетии
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куртатинское Ущелье
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дигорское ущелье
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Величественные горы Осетии
Начало: Место Вашего размещения, аэропорт
Расписание: ежедненвно с 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Алагирское ущелье + Мамисонское ущелье
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Трансфер из Владикавказа (аэропорт Беслан) в Тбилиси
Современный комфортный автомобиль и профессионализм водителя сделают Вашу поездку из Владикавказа в Тбилиси незабываемой
Начало: Аэропорт Беслан или центр Владикавказа
Расписание: Выезды начинаются в 09:00
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
5 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий20 мая 2024ВЕЛИКОЛЕПНАЯ экскурсия, МЫ В ВОСТОРГЕ!!! Увидели самые красивейшие места Северной Осетии. Давид, потрясающий гид (исторические факты, легенды, и тёплое дружеское свободное общение). Машина подготовлена для путешествий в самых труднодоступных местах. ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМ!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! ЭМОЦИИ ЗАШКАЛИВАЮТ!!!
- ААлена14 марта 2024Путешествовали с гидом Казбеком. Отдельное спасибо ему за человечность и хорошее отношение! Посетили красивые ущелья, единственное летом все гораздо красивее
- ВВиктор6 декабря 2023Были с друзьями в Северной Осетии. Экскурсия нас впечатлила. Давид очень интересно рассказывал про каждый объект и достопримечательность. Видно что человек любит свое дело.
- ТТимур28 ноября 2023Отличная экскурсия! Спасибо большое Давиду💪 Будем всем советовать!
- ЕЕкатерина9 ноября 2023Поездка понравилась, даже поздней осенью очень красивые виды, хорошая организация, комфортная машина
- IIrinanie9 ноября 2023Это было сказочное и волшебное путешествие, которое состоялось благодаря Малхазу и Давиду. Давид показал нам очень красивые места Дигорского ущелья,
- ЕЕлена21 сентября 2023Сразу скажу, нам очень повезло. С гидом, погодой, и всем-всем. Очень. Нас возил/показывал/ рассказывал Казбек. Очень внимательный человек эрудированный гил.
- ССветлана19 сентября 2022Спасибо за экскурсию! Всё очень понравилось. Виды просто потрясающие, дух захватывает. Гид Альберт был очень внимателен к нам и нашим
- ННаташа16 августа 2022Спасибо за экскурсию, замечательный гид Казбек. Потрясающие виды, вкусная еда, воздух!
- ННаталья21 апреля 2022Спасибо большое Виктору за прекрасный тур! Комфортная поездка, много красивых мест за один день, прекрасные фотографии и воспоминания! Отличный гид и приятный собеседник))
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Из аэропорта»
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