Программа тура по дням
Встреча, экскурсия по равнинной части Ингушетии
Встреча группы в аэропорту «Владикавказ» (г. Беслан) или «Магас» (г. Назрань).
Групповой трансфер в г. Магас с 12:00-13:00.
При раннем или позднем заезде можно запросить индивидуальный трансфер (2000 рублей) или воспользоваться такси (500-700 рублей) до место сбора группы. Адрес: г. Магас, проспект Идриса Зязикова, 10А.
14:00 Приветственный обед.
15:30 Экскурсия по равнинной части Ингушетии.
Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.
Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.
Заселение в отель «Артис Плаза» 2 корпус в г. Магасе (альтернатива — отель «Смарт Отель»).
Экскурсия по горной Ингушетии
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
Выезд с вещами в горную Ингушетию.
09:00 Экскурсия по горной Ингушетии.
Ассинское ущелье — это не просто каньон, а один из самых живописных маршрутов Северного Кавказа. Здесь река Асса, рождаясь в горах Грузии, мощно прорывается сквозь каменные стены, рассекая скалы, как лезвие.
Каждый поворот дороги здесь — открытие: петляющая река то исчезает в глубине, то снова появляется, то справа, то слева, как будто ведёт за собой.
Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии — Сунженском и Джейрахском.
Таргим — относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV-XVII веках. Таргим не только старинный башенный комплекс, но и покинутый аул, находящийся в относительной близости от архитектурной достопримечательности.
Хамхи — башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
Храм Тхаба-Ерды — это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры. Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно.
Также споры ходят и о его названии — одни ученые считают, что оно переводится как «наша вера», другие — «наша святыня», а третьи уверены, что наименование означает: «2 000 святых». К общему знаменателю лингвисты пока не пришли.
Вовнушки — победитель конкурса «7 чудес России». Признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, и предмет особой гордости ингушей.
Сейчас тяжело представить, сколько усилий пришлось приложить строителям Вовнушек пять веков назад, чтобы создать четырехэтажный комплекс в столь сложном для возведения месте.
Место выбрано не случайно, это точка стыка горных ущелий, в древности здесь проходил один из участков Великого Шелкового пути.
Эгикал — один из крупнейших средневековых башенных комплексов. Давным-давно башенный город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни Средневековья.
Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых — не только под землей, но и в наземных склепах. Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.
14:00 Обед за доплату (комплексное меню 800-1000 рублей).
Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину
Башенный комплекс «Эрзи» — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.
Заселение в апартаментах в Армхи (альтернатива корпуса «Армхи», «Чайка», «Терк» или основной корпус).
Обзорная экскурсия по Осетии
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд с вещами в Осетию.
Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии.
Даргавс или как по-другому его называют — «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.
Столь мрачное название Даргавс получил из-за древнего некрополя 14-18 вв., находящегося в километре от заброшенного селения.
Одно из удивительных, до сих пор не разгаданных открытий — найденные в некоторых старых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола. Учёные до сих пор ломают голову над столь необычной находкой.
Место гибели Сергея Бодрова — Кармадонское ущелье. Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.
Фиагдонское ущелье. Здесь, прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами, ревет Фиагдон. Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса).
Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке, прямо на краю ущелья.
А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага.
Мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов (по желанию, доплата 1500 рублей на 1 человека при группе от 6 человек).
15:00 Обед в кафе за доплату (комплексное меню 800-1000 рублей).
Экскурсия по Владикавказу.
Заселение в отель «Амран» (или равноценная замена).
Ужин (за доп. плату).
Экскурсия по Верхней Балкарии
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд в Верхнюю Балкарию.
Шато-Эркен. Это удивительный замок, построенный в стиле Средневековья, который красуется посреди искусственного водоема.
Шато-Эркен прекрасно выписывается в местные пейзажи с видом на величественный Эльбрус и окружен живописным садово-парковым комплексом.
14:00 Обед в кафе за доплату (комплексное меню 800-1000 рублей).
Голубые озера — одно из самых таинственных мест на земле.
Черекское ущелье. Это гордость и жемчужина Кабардино-Балкарской республики.
Из семи вершин с высотой более пяти тысяч метров, находящихся на Кавказе, пять расположены в Черекском районе.
Аушигерский термальный источник с уникальным составом воды и температурой около 50С (за доп. плату).
18:00 Возвращение в отель.
Свободное время. По желанию - дегустация на винодельне или мастер-класс. Отъезд
Завтрак.
Свободное время до вылета.
Самостоятельно можно погулять по Владикавказу.
Дегустация вина в частной винодельне у Константиана Дзаитова (за доплату, при группе от 10 человек) или мастер-класс по приготовлению уалибахов (за доплату, при группе от 10 человек).
Трансфер до аэропорта (за доп. плату) — Яндекс. Такси (отель — аэропорт «Владикавказ» — 500-600 руб. за машину).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|При 2-местном размещении (с двуспальной кроватью или с раздельными)
|При 1-местном размещении
|Дети до 10 лет при доп. и основном размещении
|45 500
|53 900
|41 500
Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами). Если в туре только один одиночный участник, нужно доплатить за одноместное размещение.
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Гостиница «Артис Плаза»
Располагается в Ингушетии городе Магас. Здесь работает вежливый и обучены персонал, который сможет помочь при заселении.
Уютные и светлые номера подготовлены для проживания постояльцев. В каждом установлена качественная мебель и современная техника для комфортного отдыха. Для постояльцев работает ресторан, в котором подают различные блюда кавказской и европейской кухни.
Расстояние до ближайшего аэропорта и железнодорожного вокзала составляет около 17 км. Основные объекты инфраструктуры находятся в непосредственной близости.
Бутик-отель «Смарт Отель Магас»
«Смарт Отель Магас» — современный отель, открытый в декабре 2024 года в центре Магаса, столицы Ингушетии. Он расположен в деловой и образовательной части города, рядом с ИТ-кластером, спортивными объектами и основными достопримечательностями.
Гостям предлагаются 40 просторных номеров разных категорий, включая стандартные номера, студию «Кампус» и люкс. Все номера оснащены Wi-Fi, мини-баром, набором для чая и кофе, телевизором, сейфом, халатами, тапочками и ванной комнатой с душевой кабиной и косметическими принадлежностями. Для семей с маленькими детьми по запросу может быть предоставлена детская кроватка, а для гостей студии «Кампус» предусмотрена кухня-гостиная на пятом этаже.
Отель располагает инфраструктурой для отдыха и работы: рестораном «Grand Cafe», лобби-баром, обслуживанием в номерах, хаммамом, лаунж-зоной и двумя многофункциональными залами для встреч и мероприятий.
Гостиница «Армхи»
Курорт «Армхи» расположился в живописной горной Ингушетии, среди заповедной природы и исторических архитектурных памятников — это создаёт особую атмосферу погружения в прошлое. Сюда приезжают укреплять здоровье ещё с 1920‑х годов: гостям помогают восстановиться прогулки по сосновой роще, разнообразные лечебные процедуры и спа‑услуги.
Гостиница «Армхи» стоит в сосновом бору над Джейрахским ущельем. В ней найдутся варианты размещения на любой вкус и бюджет: в основном корпусе предлагают номера категории «комфорт» — с видом на горы или без него, в корпусе «Терк» — номера стандарт, а в отеле «Чайка» — эконом‑ и стандартные номера.
При гостинице работает кафе «Армхи»: если вы выбрали тариф с завтраком, полный пансион или оздоровительный тариф, вас ждёт утренний шведский стол.
Территория курорта оснащена всем необходимым для полноценного отдыха: здесь есть оздоровительный центр, финская сауна, открытый и закрытый бассейны с родниковой водой, конференц‑зал и экскурсионное бюро. К услугам гостей — Wi‑Fi на всей территории и разнообразные развлечения.
Двухместный стандартный номер оборудован двумя односпальными кроватями, письменным столом, стулом и прикроватной тумбой. В просторной ванной комнате есть всё для комфортного отдыха: умывальник, косметика для душа и ванной. Кроме того, в номере предусмотрены телевизор, посуда и тапочки.
Особая гордость курорта — чистая родниковая вода из лечебного источника, которая течёт прямо из‑под крана в каждом номере. А чтобы гости не упустили ни одной возможности для отдыха и развлечений, в каждом номере лежит информационная папка с описанием услуг курорта и доступных экскурсий.
Гостиница «Амран»
Находится во Владикавказе.
В распоряжении гостей 49 номеров различной категории, включающие телевизор и холодильник, письменный стол, шкаф, а также душевую комнату. В номерах «люкс» установлена гидромассажная ванна.
При гостинице работает бар и кафе, где можно побаловать себя блюдами кавказской и европейской кухни, либо воспользоваться диетическим меню. По утрам подаются завтраки.
К услугам постояльцев бильярд, собственный хаммам и сауна. Рядом располагаются музей истории Владикавказа, Академический русский театр в 1,2 км. Центральный рынок — в 0,7 км. Расстояние до аэропорта — 19,3 км, до железнодорожного вокзала — 0,2 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер от аэропорта до отеля
- Питание: завтраки, приветственный обед
- Экскурсионный трансфер
- Экскурсии с гидом
- Проживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа/Назрани и обратно
- Дополнительные расходы
- Питание по маршруту экскурсий: обеды (кроме приветственного) и ужины оплачиваются на месте. Стоимость комплексного меню - 800-1000 рублей
- Экологический сбор в заповедник «Эрзи» (200 рублей)
- Входные билеты в некрополь в Даргавсе (150 рублей)
- Входные билеты в Шато-Эркен (100 рублей)
- Вход в Аушигерские термальные источники (400 рублей)
- Трансфер до аэропорта (примерно 500-600 рублей за машину)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что нужно для въезда в горы Ингушетии?
Внимание! Обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Если Вы иностранный гражданин, требуется специальное разрешение на въезд в горы Ингушетии.
Может ли программа измениться?
Организатор оставляет за собой право изменить программу экскурсии или полностью отменить ее в случае неблагоприятных погодных условий, таких как снегопады, ливни, наводнения, экстремальные температуры и другие форс-мажорные обстоятельства, а также при отмене экскурсионной программы по инициативе экскурсионного объекта.
В случае отмены экскурсии, будет предложена альтернативная экскурсия или маршрут.