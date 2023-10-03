Вас ждут экскурсии по программе Кавминводы — Кабардино-Балкария — Северная Осетия — Ингушетия с профессиональными гидами и квалифицированными водителями.

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Рассмотрим старинные святилища в краю снежных гор, лазурных озер и шумных водопадов

Заключительный день во Владикавказе.

Возвращение во Владикавказ к 19:00

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

На выбор предлагается два варианта (выбрать экскурсию необходимо при бронировании):

Важно: Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.

Километраж за день: 230 км, 8 часов.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

Километраж за день: 295 км., продолжительность 8-9 часов.

Прибытие в г. Нальчик, размещение в гостинице.

Эльбрус — высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м.

Программа дня: Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря).

Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея.

Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.

13:00 Встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске.

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж/д вокзал Пятигорска.

Проживание

Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура в Пятигорске/Нальчике/Владикавказе.

Стоимость тура за номер в рублях:

Размещение Категория номера Период действия цены Dbl Двухм-ое Twin Двухм-ое Single Одн-ое Triple* Трех-ое DBL+СH 2вз+1реб Breakfast Завтрак Машук 2* — Россия 4* — Гостиница Владикавказ 3* стандарт 09.04.2024-03.12.2024 96800 96800 66800 138000 130000 Шв. стол Интурист 3* — Синдика 4*/ Azimut 4* — Гостиница Владикавказ 3* комфорт 09.04.2024-03.12.2024 106400 106400 76100 150000 144000 Шв. стол Машук 2* — Россия 4* — Отель Планета Люкс 3* стандарт 09.04.2024-03.12.2024 96800 96800 62000 136000 128000 Шв. стол Интурист 3* — Синдика 4*/ Azimut 4*— Отель Планета Люкс 3* полулюкс 09.04.2024-03.12.2024 105000 105000 75000 148000 140000 Шв. стол

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.