Программа тура по дням
Встреча. Экскурсия по равнинной части Ингушетии
Встреча группы в аэропорту «Владикавказ» (г. Беслан) или «Магас» (г. Назрань).
Групповой трансфер в г. Магас с 12:00-13:00.
При раннем или позднем заезде можно запросить индивидуальный трансфер (2000 рублей) или воспользоваться такси (500-700 рублей) до место сбора группы. Адрес: г. Магас, проспект Идриса Зязикова, 10А.
14:00 Приветственный обед.
15:30 Экскурсия по равнинной части Ингушетии.
Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.
Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.
Заселение в отеле «Смарт Отель» в г. Магас (альтернатива — гостиница «Артис Плаза»).
Экскурсия по горной Ингушетии
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
Выезд с вещами в горную Ингушетию.
09:00 Экскурсия по горной Ингушетии.
Ассинское ущелье — это не просто каньон, а один из самых живописных маршрутов Северного Кавказа. Здесь река Асса, рождаясь в горах Грузии, мощно прорывается сквозь каменные стены, рассекая скалы, как лезвие.
Каждый поворот дороги здесь — открытие: петляющая река то исчезает в глубине, то снова появляется, то справа, то слева, как будто ведёт за собой.
Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском.
Таргим — относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV-XVII веках. Таргим не только старинный башенный комплекс, но и покинутый аул, находящийся в относительной близости от архитектурной достопримечательности.
Хамхи — башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
Храм Тхаба-Ерды — это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры. Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно. Также споры ходят и о его названии – одни ученые считают, что оно переводится как «наша вера», другие — «наша святыня», а третьи уверены, что наименование означает: «2 000 святых». К общему знаменателю лингвисты пока не пришли.
Вовнушки — победитель конкурса «7 чудес России». Признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, и предмет особой гордости ингушей.
Сейчас тяжело представить, сколько усилий пришлось приложить строителям Вовнушек пять веков назад, чтобы создать четырехэтажный комплекс в столь сложном для возведения месте.
Место выбрано не случайно, это точка стыка горных ущелий, в древности здесь проходил один из участков Великого Шелкового пути.
Эгикал — один из крупнейших средневековых башенных комплексов. Давным-давно башенный город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни Средневековья.
Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых — не только под землей, но и в наземных склепах. Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.
14:00 Обед.
Цейлоамский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.
Башенный комплекс «Эрзи» — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.
Заселение в основном корпусе ЛОК «Армхи», при отсутствии мест — в корпусах «Чайка», «Терк» или апартаменты в Армхи.
Обзорная экскурсия по Осетии
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд с вещами в Осетию.
Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии.
Даргавс или как по-другому его называют — «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.
Столь мрачное название Даргавс получил из-за древнего некрополя 14-18 вв., находящегося в километре от заброшенного селения.
Одно из удивительных, до сих пор не разгаданных открытий — найденные в некоторых старых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола. Учёные до сих пор ломают голову над столь необычной находкой.
Место гибели Сергея Бодрова — Кармадонское ущелье. Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.
Фиагдонское ущелье. Здесь, прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами, ревет Фиагдон. Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса).
Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке, прямо на краю ущелья.
А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага.
Мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов (по желанию, доплата 1500 рублей на 1 человека при группе от 6 человек.
15:00 Обед.
16:00 Экскурсия по городу Владикавказу.
18:30 Заселение в отель «Планета Люкс» (альтернатива гостиница «Империал» или равноценная замена).
Экскурсия по Грозному
8:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд с вещами в г. Грозный
10:30 Экскурсия по городу Грозному.
Храм Михаила Архангела. Памятник архитектуры 19 века, одно из самых старых зданий в Грозном. Основан терскими казаками в 1868 году, строился из природного камня почти 30 лет на пожертвования и был посвящен покровителю воинов-Архангелу Михаилу.
Мечеть «Сердце Чечни» — одна из самых больших мечетей мира. Это не только место поклонения всех исповедующих ислам, но и одна из главных достопримечательностей чеченской столицы.
Грозный-Сити — комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города. Общая площадь комплекса — 4,5 га. Здесь построено семь высотных зданий.
Цветочный парк, известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых», является одним из наиболее популярных мест в Грозном.
Парк расположен прямо в центре Грозного, и занимает площадь 45 000 кв. метров. В парке есть фонтан с башнями высотой 18 метров в национальном стиле, украшающих около 150 тысяч разных цветов, посаженных пальм, более пятисот деревьев и 18 тысяч кустов.
В парке также есть зеленые скульптуры животных: слоны, медведи, олени и другие. Парк был открыт 17 сентября в 2017 году, в День чеченской женщины. Здесь очень много мест для классных фотографий, очень приятно провести время и всегда чисто.
14:00 Обед.
Заселение в отель «Нохчо Стар», «Эдельвейс», «Беркат».
«Английский замок», построенный в 1920-х годах в Заводском районе города Грозный по заказу английской нефтяной компании «Shell», уже за короткий срок стал истинной архитектурной жемчужиной города.
Изначально возведённое как здание нефтяного научно-исследовательского института, оно теперь известно как «Английский замок в Грозном». Внушительные стены и башни, изысканный декор и множество исторических предметов внутри замка создают атмосферу приключений и загадочности.
Каждый гость сможет пройти по коридорам и залам, которые оживают воображение и переносят в эпоху рыцарей и принцесс.
Шали. Мечеть «Гордость мусульман». Мечеть в городе Шали считается самым крупным мусульманским молитвенным сооружением в европейской части Евразии.
В здании одновременно молиться могут 30 тысяч человек, а на прилегающей территории к мечети — еще до 70 тысяч.
Возвращение в отель.
Экскурсия на озеро Кезеной Ам
08:00-09:00 Завтрак.
09:00 Выезд на экскурсию на озеро Кезеной Ам — одно из самых известных озер Чечни. Его по праву можно назвать жемчужиной республики. Цвет местной воды может меняться в зависимости от года, времени и погодных условий.
Это озеро является одним из самых больших высокогорных водоемов Европы. Путь к озеру пройдёт по живописному горному серпантину, так что фотоаппарат будет как нельзя кстати.
Остановка в Харачое (родник «девичья коса» и памятник абреку Зелимхану).
Остановка на смотровой близ озера.
Хой — город стражников.
Комплекс «Кезеной».
14:00 Обед.
Возвращение в г. Грозный.
Свободное время.
Отъезд
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
Трансфер до аэропорта (за доп. плату) — Яндекс. Такси (отель — аэропорт «Грозный» — 300 рублей за машину).
Проживание
Тур предполагает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
|При 2-местном размещении (2-местный номер с двуспальной кроватью, 2-местный номер с раздельными кроватями)
|При 1-местном размещении (1-местный номер)
|Дети до 10 лет при доп. и основном размещении
|63000
|74900
|56700
Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами). Если в туре только один одиночный участник, нужно доплатить за одноместное размещение.
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Бутик-отель «Смарт Отель Магас»
«Смарт Отель Магас» — современный отель, открытый в декабре 2024 года в центре Магаса, столицы Ингушетии. Он расположен в деловой и образовательной части города, рядом с ИТ-кластером, спортивными объектами и основными достопримечательностями.
Гостям предлагаются 40 просторных номеров разных категорий, включая стандартные номера, студию «Кампус» и люкс. Все номера оснащены Wi-Fi, мини-баром, набором для чая и кофе, телевизором, сейфом, халатами, тапочками и ванной комнатой с душевой кабиной и косметическими принадлежностями. Для семей с маленькими детьми по запросу может быть предоставлена детская кроватка, а для гостей студии «Кампус» предусмотрена кухня-гостиная на пятом этаже.
Отель располагает инфраструктурой для отдыха и работы: рестораном «Grand Cafe», лобби-баром, обслуживанием в номерах, хаммамом, лаунж-зоной и двумя многофункциональными залами для встреч и мероприятий.
Гостиница «Артис Плаза»
Располагается в Ингушетии городе Магас. Здесь работает вежливый и обучены персонал, который сможет помочь при заселении.
Уютные и светлые номера подготовлены для проживания постояльцев. В каждом установлена качественная мебель и современная техника для комфортного отдыха. Для постояльцев работает ресторан, в котором подают различные блюда кавказской и европейской кухни.
Расстояние до ближайшего аэропорта и железнодорожного вокзала составляет около 17 км. Основные объекты инфраструктуры находятся в непосредственной близости.
Гостиница «Армхи»
Курорт «Армхи» расположился в живописной горной Ингушетии, среди заповедной природы и исторических архитектурных памятников — это создаёт особую атмосферу погружения в прошлое. Сюда приезжают укреплять здоровье ещё с 1920‑х годов: гостям помогают восстановиться прогулки по сосновой роще, разнообразные лечебные процедуры и спа‑услуги.
Гостиница «Армхи» стоит в сосновом бору над Джейрахским ущельем. В ней найдутся варианты размещения на любой вкус и бюджет: в основном корпусе предлагают номера категории «комфорт» — с видом на горы или без него, в корпусе «Терк» — номера стандарт, а в отеле «Чайка» — эконом‑ и стандартные номера.
При гостинице работает кафе «Армхи»: если вы выбрали тариф с завтраком, полный пансион или оздоровительный тариф, вас ждёт утренний шведский стол.
Территория курорта оснащена всем необходимым для полноценного отдыха: здесь есть оздоровительный центр, финская сауна, открытый и закрытый бассейны с родниковой водой, конференц‑зал и экскурсионное бюро. К услугам гостей — Wi‑Fi на всей территории и разнообразные развлечения.
Двухместный стандартный номер оборудован двумя односпальными кроватями, письменным столом, стулом и прикроватной тумбой. В просторной ванной комнате есть всё для комфортного отдыха: умывальник, косметика для душа и ванной. Кроме того, в номере предусмотрены телевизор, посуда и тапочки.
Особая гордость курорта — чистая родниковая вода из лечебного источника, которая течёт прямо из‑под крана в каждом номере. А чтобы гости не упустили ни одной возможности для отдыха и развлечений, в каждом номере лежит информационная папка с описанием услуг курорта и доступных экскурсий.
Гостиница «Планета Люкс»
Отель расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.
Светлые номера оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате туалетно-косметические принадлежности. На территории отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы. Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Гостиница «Империал»
Отель находится в центре Владикавказа, в здании, являющимся памятником зодчества.
В отеле 33 просторных номера, оснащенных всей современной техникой. Дизайн выполнен в классическом стиле. Из окон открывается вид на архитектуру города. Отдельные ванные комнаты оснащены ванной или душем.
В гостинице «Империал» утро начинается с заботы о Вас: вкусный завтрак по системе «Шведский стол» уже включён в стоимость проживания.
На территории гостиницы работают два ресторана. В ресторане BERDINBERG найдутся блюда на любой вкус: от интересных закусок к пиву до сочных стейков. Ресторан INSIDE порадует гостей разнообразием блюд европейской и кавказской кухни.
В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности и прочие интересные места, где должен побывать каждый турист.
Гостиница «Нохчо Стар»
Гостиница расположена в центре Грозного. Гостям предоставляются Wi-Fi и услуги автомобильной парковки. Номера включают эргономичную мебель, место для хранения вещей, рабочий стол, кондиционер, электрический чайник и телевизор.
Собственная ванная комната с халатом, феном и тапочками. Благодаря удобному расположению поблизости есть огромное множество кафе, ресторанов быстрого питания, столовых, а также баров и пабов.
Расстояние до аэропорта — 7,4 км. Доехать до ж/д вокзала Грозного можно всего за 6 минут на авто. Национальный музей, площадь Ахмата Кадырова и мечеть «Сердце Чечни» находятся в пешей доступности.
Отель «Edelweiss Grozny»
Отель «Эдельвейс Грозный» — четырёхзвёздочная гостиница в центре города, которая привлекает гостей удачным расположением и развитой инфраструктурой. Рядом знаковые места Грозного: мечеть «Сердце Чечни», проспект Путина и бульвар имени М. Эсамбаева.
Номерной фонд отеля насчитывает 47 комфортабельных номеров — от «Стандарта» повышенной комфортности до «Люкса».
Гости могут воспользоваться услугами химчистки и прачечной, а также бесплатно посещать фитнес‑залы и бассейн. На первом этаже работает стильный кафетерий с оригинальным оформлением: здесь подают блюда европейской кухни, десерты собственного приготовления, ароматный кофе и домашние чаи.
Номера оснащены всем необходимым для комфортного проживания: в них есть кондиционер, холодильник, сейф, телевизор со спутниковыми каналами, мини‑бар, фен, чайник с чайным набором, а также полотенца, тапочки и другие удобства.
Гостиница «Беркат»
Находится в центральной части города Грозный. Вокруг гостиницы разбит живописный парк с фонтаном. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор и кондиционер.
Сервируется завтрак в формате «шведский стол». В шаговой доступности также находятся кафе и магазины.
Рядом расположен спортхолл «Колизей», в 15 минутах ходьбы мечеть «Сердце Чечни». До ж/д вокзала 8 минут езды на автомобиле, до аэропорта Грозный — 14 минут езды.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Питание (полупансион): завтраки и обеды
- Экскурсионный трансфер
- Групповой трансфер из аэропорта
- Экскурсии с гидом
- Проживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа/Назрани и обратно из Грозного
- Питание - ужины
- Экосбор в заповедник Эрзи - 200 руб
- Входные билеты: некрополь Даргавс - 150 руб. Хой - 250 руб. Грозный-Сити - 200 руб
- Некрополь Даргавс - 150 руб
- Хой - 250 руб
- Грозный-Сити - 200 руб
- Трансфер до аэропорта - примерно 300 руб. за машину
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Программа может измениться?
Организатор оставляет за собой право изменить программу экскурсии или полностью отменить ее в случае неблагоприятных погодных условий, таких как снегопады, ливни, наводнения, экстремальные температуры и другие форс-мажорные обстоятельства, а также при отмене экскурсионной программы по инициативе экскурсионного объекта.
В случае отмены экскурсии будет предложена альтернативная экскурсия или маршрут.
Что нужно для въезда в горы Ингушетии?
Внимание! Обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Если Вы иностранный гражданин, требуется специальное разрешение на въезд в горы Ингушетии.