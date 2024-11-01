Встречаемся, доезжаем до Владикавказа и после обеда отправляемся исследовать природные и архитектурные достопримечательности Северной Осетии-Алании. Первым посетим Куртатинское (Фиагдонское) ущелье, где среди холмов и водопадов спрятаны древние пещеры; где живописные долины, луга и хребты соседствуют с культурно-историческими памятниками, а, прорываясь сквозь дикие скалы, поросшие соснами, ревёт река Фиагдон.

По живописной тропе дойдём до каньона реки, посмотрим на воклюзы — подземные родники. Вы увидите крепость Дзивгис, заглянете в пещеры, святилище и усыпальницу.

К вечеру вернёмся во Владикавказ, разместимся в гостинице и поужинаем.