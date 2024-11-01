По ущельям Северной Осетии
Авторский тур во Владикавказе

Погулять по живописным горам, исследовать древние крепости и искупаться в термальных источниках

Едем любоваться заснеженными горными вершинами, слушать успокаивающий шум бурных рек, разглядывать старинные башни и гулять по уютному и атмосферному Владикавказу.

Вы побываете в Фиагдонском и Кассарском ущельях, заглянете в святилище героя осетинской мифологии и, конечно, попробуете знаменитые пироги.
По ущельям Северной Осетии
По ущельям Северной Осетии
По ущельям Северной Осетии
Ближайшие даты:
1
ноя

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет34 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Маршрут не имеет ограничений, доступен всем людям, не имеющим медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам и без противопоказаний к высоте.
На маршруте будем передвигаться на арендованных микроавтобусах. В общей сложности проедем около 400 км. Дороги, в основном, асфальтированные, часто бывают серпантины. Не забудьте взять таблетки от укачивания.

Проживание. В гостинице, в 2- и 3-местных номерах с удобствами. За доплату возможно одноместное размещение.

Питание. Завтраки и ужины в гостиницах входят в стоимость тура. Остальное питание осуществляется в кафе. В горных ущельях возможен перекус и чай на обед.

Программа тура по дням

1 день

Куртатинское ущелье, крепость Дзивгис

Встречаемся, доезжаем до Владикавказа и после обеда отправляемся исследовать природные и архитектурные достопримечательности Северной Осетии-Алании. Первым посетим Куртатинское (Фиагдонское) ущелье, где среди холмов и водопадов спрятаны древние пещеры; где живописные долины, луга и хребты соседствуют с культурно-историческими памятниками, а, прорываясь сквозь дикие скалы, поросшие соснами, ревёт река Фиагдон.

По живописной тропе дойдём до каньона реки, посмотрим на воклюзы — подземные родники. Вы увидите крепость Дзивгис, заглянете в пещеры, святилище и усыпальницу.
К вечеру вернёмся во Владикавказ, разместимся в гостинице и поужинаем.

Куртатинское ущелье, крепость ДзивгисКуртатинское ущелье, крепость ДзивгисКуртатинское ущелье, крепость ДзивгисКуртатинское ущелье, крепость ДзивгисКуртатинское ущелье, крепость ДзивгисКуртатинское ущелье, крепость Дзивгис
2 день

Долина реки Ардон, святилище Уастырджи, прогулка по Кассарскому ущелью

Сегодня после завтрака побываем в долине шумной реки Ардон, название которой переводится как «бешеная». По пути заглянем в святилище Уастырджи, героя осетинской мифологии, покровителя путников и воинов.
Прогуляемся по Кассарскому ущелью и полюбуемся вершинами самых высоких гор республики и бирюзовым цветом Зарамагского водохранилища. Насладимся видами с обзорных площадок и пройдёмся по окрестностям.
Желающие смогут окунуться в горячие источники в селе Верхний Бирагзанг, которые считаются полезными для здоровья (за доплату). Вечером вернёмся в гостиницу.

Долина реки Ардон, святилище Уастырджи, прогулка по Кассарскому ущельюДолина реки Ардон, святилище Уастырджи, прогулка по Кассарскому ущельюДолина реки Ардон, святилище Уастырджи, прогулка по Кассарскому ущельюДолина реки Ардон, святилище Уастырджи, прогулка по Кассарскому ущельюДолина реки Ардон, святилище Уастырджи, прогулка по Кассарскому ущельюДолина реки Ардон, святилище Уастырджи, прогулка по Кассарскому ущелью
3 день

Осетинская горка

С утра прогуляемся по улице Осетинская горка. Вы посмотрите на старейший в Осетии храм Рождества Пресвятой Богородицы, построенный в начале 19-го века, и полюбуетесь видом на город.

Осетинская горкаОсетинская горкаОсетинская горкаОсетинская горка
4 день

Прогулка по Владикавказу, отъезд

Сегодня продолжим гулять по Владикавказу. Пройдёмся по историческому центру к мечети Мухтарова, по Драконьему и Ольгинскому мостам, набережной реки Терек. Побываем в старейшем на Северном Кавказе парке культуры и отдыха имени Х. Хетагурова. Затем отправимся в аэропорт.

Прогулка по Владикавказу, отъездПрогулка по Владикавказу, отъездПрогулка по Владикавказу, отъездПрогулка по Владикавказу, отъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида
  • Трансфер из аэропорта в 1-й день
  • Трансфер в аэропорт и на ж. - д. вокзал в заключительный день тура
  • Все переезды по программе
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Входные билеты в достопримечательности по программе
  • Помощь и консультации во время подготовки к путешествию
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до точки старта и обратно
  • Обеды. Средний чек в кафе ~ 600 руб. за один приём
  • Личные расходы (доплата за одноместное размещение, посещение термальных источников, дополнительные экскурсии, сувениры, страховка и т. д.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт «Владикавказ» (г. Беслан), 14:00
Завершение: Аэропорт «Владикавказ» (г. Беслан), около 12:00. Вы можете покупать обратные билеты на рейсы с вылетом после 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеТермальные источникиПрирода и пейзажиВсе туры3-дневные турыИсточники БирагзангПопулярные места4-дневные турыПерезагрузкаSPA

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