Погулять по живописным горам, исследовать древние крепости и искупаться в термальных источниках
Вы побываете в Фиагдонском и Кассарском ущельях, заглянете в святилище героя осетинской мифологии и, конечно, попробуете знаменитые пироги.
ноя
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|34 200 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Маршрут не имеет ограничений, доступен всем людям, не имеющим медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам и без противопоказаний к высоте.
На маршруте будем передвигаться на арендованных микроавтобусах. В общей сложности проедем около 400 км. Дороги, в основном, асфальтированные, часто бывают серпантины. Не забудьте взять таблетки от укачивания.
Проживание. В гостинице, в 2- и 3-местных номерах с удобствами. За доплату возможно одноместное размещение.
Питание. Завтраки и ужины в гостиницах входят в стоимость тура. Остальное питание осуществляется в кафе. В горных ущельях возможен перекус и чай на обед.
Программа тура по дням
Куртатинское ущелье, крепость Дзивгис
Встречаемся, доезжаем до Владикавказа и после обеда отправляемся исследовать природные и архитектурные достопримечательности Северной Осетии-Алании. Первым посетим Куртатинское (Фиагдонское) ущелье, где среди холмов и водопадов спрятаны древние пещеры; где живописные долины, луга и хребты соседствуют с культурно-историческими памятниками, а, прорываясь сквозь дикие скалы, поросшие соснами, ревёт река Фиагдон.
По живописной тропе дойдём до каньона реки, посмотрим на воклюзы — подземные родники. Вы увидите крепость Дзивгис, заглянете в пещеры, святилище и усыпальницу.
К вечеру вернёмся во Владикавказ, разместимся в гостинице и поужинаем.
Долина реки Ардон, святилище Уастырджи, прогулка по Кассарскому ущелью
Сегодня после завтрака побываем в долине шумной реки Ардон, название которой переводится как «бешеная». По пути заглянем в святилище Уастырджи, героя осетинской мифологии, покровителя путников и воинов.
Прогуляемся по Кассарскому ущелью и полюбуемся вершинами самых высоких гор республики и бирюзовым цветом Зарамагского водохранилища. Насладимся видами с обзорных площадок и пройдёмся по окрестностям.
Желающие смогут окунуться в горячие источники в селе Верхний Бирагзанг, которые считаются полезными для здоровья (за доплату). Вечером вернёмся в гостиницу.
Осетинская горка
С утра прогуляемся по улице Осетинская горка. Вы посмотрите на старейший в Осетии храм Рождества Пресвятой Богородицы, построенный в начале 19-го века, и полюбуетесь видом на город.
Прогулка по Владикавказу, отъезд
Сегодня продолжим гулять по Владикавказу. Пройдёмся по историческому центру к мечети Мухтарова, по Драконьему и Ольгинскому мостам, набережной реки Терек. Побываем в старейшем на Северном Кавказе парке культуры и отдыха имени Х. Хетагурова. Затем отправимся в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида
- Трансфер из аэропорта в 1-й день
- Трансфер в аэропорт и на ж. - д. вокзал в заключительный день тура
- Все переезды по программе
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Входные билеты в достопримечательности по программе
- Помощь и консультации во время подготовки к путешествию
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до точки старта и обратно
- Обеды. Средний чек в кафе ~ 600 руб. за один приём
- Личные расходы (доплата за одноместное размещение, посещение термальных источников, дополнительные экскурсии, сувениры, страховка и т. д.)