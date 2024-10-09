5 дней
Молодёжный тур в Северную Осетию: треккинги по ущельям и знакомство с достопримечательностями
Погулять по Владикавказу, искупаться в термальных источниках и дойти до Цейского ледника
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
«А ещё мы искупаемся в термальных источниках под открытым небом»
9 окт в 13:00
41 000₽ за человека
7 дней
Грузинские покатушки: Гудаури, Тбилиси и Северная Осетия
Покорить снежные склоны, увидеть «город мёртвых» и расслабиться в серных банях
Начало: Владикавказ, 10:00
«Самые ранние купальни возникли здесь ещё во 2 веке, а в 16 возвели крытые бани с роскошной мозаикой в персидском стиле»
2 дек в 08:00
16 дек в 08:00
60 000₽ за человека
4 дня
По ущельям Северной Осетии
Погулять по живописным горам, исследовать древние крепости и искупаться в термальных источниках
Начало: Беслан, аэропорт «Владикавказ», 14:00
1 ноя в 08:00
34 200₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «SPA»
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