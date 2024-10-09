Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 3 тура в категории «SPA» во Владикавказе, цены от 34 200 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Молодёжный тур в Северную Осетию: треккинги по ущельям и знакомство с достопримечательностями
На машине
5 дней
Молодёжный тур в Северную Осетию: треккинги по ущельям и знакомство с достопримечательностями
Погулять по Владикавказу, искупаться в термальных источниках и дойти до Цейского ледника
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
«А ещё мы искупаемся в термальных источниках под открытым небом»
9 окт в 13:00
41 000 за человека
Грузинские покатушки: Гудаури, Тбилиси и Северная Осетия
На машине
7 дней
Грузинские покатушки: Гудаури, Тбилиси и Северная Осетия
Покорить снежные склоны, увидеть «город мёртвых» и расслабиться в серных банях
Начало: Владикавказ, 10:00
«Самые ранние купальни возникли здесь ещё во 2 веке, а в 16 возвели крытые бани с роскошной мозаикой в персидском стиле»
2 дек в 08:00
16 дек в 08:00
60 000 за человека
По ущельям Северной Осетии
На машине
4 дня
По ущельям Северной Осетии
Погулять по живописным горам, исследовать древние крепости и искупаться в термальных источниках
Начало: Беслан, аэропорт «Владикавказ», 14:00
1 ноя в 08:00
34 200 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «SPA»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Молодёжный тур в Северную Осетию: треккинги по ущельям и знакомство с достопримечательностями
  2. Грузинские покатушки: Гудаури, Тбилиси и Северная Осетия
  3. По ущельям Северной Осетии
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Город мертвых
  5. Эльбрус
  6. Эгикал
  7. Вовнушки
  8. Сказский ледник
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в сентябре 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "SPA" можно забронировать 3 тура от 34 200 до 60 000.
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