Найдено 3 тура в категории « SPA » во Владикавказе, цены от 34 200 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине 5 дней Молодёжный тур в Северную Осетию: треккинги по ущельям и знакомство с достопримечательностями Погулять по Владикавказу, искупаться в термальных источниках и дойти до Цейского ледника Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00 «А ещё мы искупаемся в термальных источниках под открытым небом» 41 000 ₽ за человека На машине 7 дней Грузинские покатушки: Гудаури, Тбилиси и Северная Осетия Покорить снежные склоны, увидеть «город мёртвых» и расслабиться в серных банях Начало: Владикавказ, 10:00 «Самые ранние купальни возникли здесь ещё во 2 веке, а в 16 возвели крытые бани с роскошной мозаикой в персидском стиле» 60 000 ₽ за человека На машине 4 дня По ущельям Северной Осетии Погулять по живописным горам, исследовать древние крепости и искупаться в термальных источниках Начало: Беслан, аэропорт «Владикавказ», 14:00 34 200 ₽ за человека Все туры Владикавказа

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «SPA»

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