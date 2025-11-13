Мои заказы

Влюбиться в Осетию за 3 дня

Высокогорные перевалы и глубокие каньоны, источники минеральной воды и реликтовые леса, архитектура средневековья и современные арт-объекты, наскальные крепости и история древней Алании — всё это откроется вам во время нашего путешествия!
Ближайшие даты:
14
ноя21
ноя28
ноя5
дек12
дек19
дек26
дек
Время начала: 14:00, 19:00

Описание тура

Влюбиться в Осетию Всего за несколько дней вы увидите самые популярные достопримечательности Северной Осетии, ставшими ее визитными карточками. Вы сможете:

  • Прогуляться по Владикавказу;
  • Увидеть красоты Кармадонского, Куртатинского, Цейского и Мамисонского ущелий;
  • Искупаться в горячих термальных источниках;
  • Узнать историю древних сооружений: Даргавского некрополя, Дзивгисской наскальной крепости, башен Курта и Тага и узнать тайну основания древнего города Цмити;
  • Подняться по канатной дороге до Сказского ледника;
  • Покачаться на качелях над пропастью;
  • Насладиться минеральной водой из источника в горах;
  • Услышать рассказы о традициях и обычаях осетин;

• Насладиться национальной кухней. Всё это и многое другое на комфортабельных джипах и в сопровождении квалифицированных гидов. Важная информация:

Если вы планируете по окончании тура выехать из Осетии, вам необходимо приобретать обратные билеты с временем вылета не ранее 16 часов текущих суток.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Владикавказ
  • Кармадонское, Куртатинское, Цейское и Мамисонское ущелья
  • Даргавский некрополь
  • Дзивгисская наскальная крепость
  • Башни Курта и Тага
  • Древний город Цмити
  • Сказский ледник
Что включено
  • Проживание в комфортных квартирах
  • Ужин в день прилёта в ресторане с национальной кухней и обеды в горных кафе во время экскурсий.
  • Билеты на канатную дорогу, термальные источники, Тропу Чудес и Даргавский некрополь
  • Полное экскурсионное сопровождение
  • Трансфер из аэропорта и обратно
  • Гид на связи 24/7
  • При приобретении тура 3 или 4 гостями Осетии - конная прогулка в подарок каждому
  • Сваренное кофе на огне, сладости, сладкая и минеральная вода
  • Завтраки во 2-й и 3-й день в формате «шведский стол» в одном из ресторанов 4＊города
Что не входит в цену
  • Билеты во Владикавказ и обратно
Место начала и завершения?
Аэропорт г. Беслан (ж/д вокзал г. Владикавказ)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Если вы планируете по окончании тура выехать из Осетии
  • Вам необходимо приобретать обратные билеты с временем вылета не ранее 16 часов текущих суток
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

