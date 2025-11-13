Высокогорные перевалы и глубокие каньоны, источники минеральной воды и реликтовые леса, архитектура средневековья и современные арт-объекты, наскальные крепости и история древней Алании — всё это откроется вам во время нашего путешествия!
Описание тура
Влюбиться в Осетию Всего за несколько дней вы увидите самые популярные достопримечательности Северной Осетии, ставшими ее визитными карточками. Вы сможете:
- Прогуляться по Владикавказу;
- Увидеть красоты Кармадонского, Куртатинского, Цейского и Мамисонского ущелий;
- Искупаться в горячих термальных источниках;
- Узнать историю древних сооружений: Даргавского некрополя, Дзивгисской наскальной крепости, башен Курта и Тага и узнать тайну основания древнего города Цмити;
- Подняться по канатной дороге до Сказского ледника;
- Покачаться на качелях над пропастью;
- Насладиться минеральной водой из источника в горах;
- Услышать рассказы о традициях и обычаях осетин;
• Насладиться национальной кухней. Всё это и многое другое на комфортабельных джипах и в сопровождении квалифицированных гидов. Важная информация:Если вы планируете по окончании тура выехать из Осетии, вам необходимо приобретать обратные билеты с временем вылета не ранее 16 часов текущих суток.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Владикавказ
- Кармадонское, Куртатинское, Цейское и Мамисонское ущелья
- Даргавский некрополь
- Дзивгисская наскальная крепость
- Башни Курта и Тага
- Древний город Цмити
- Сказский ледник
Что включено
- Проживание в комфортных квартирах
- Ужин в день прилёта в ресторане с национальной кухней и обеды в горных кафе во время экскурсий.
- Билеты на канатную дорогу, термальные источники, Тропу Чудес и Даргавский некрополь
- Полное экскурсионное сопровождение
- Трансфер из аэропорта и обратно
- Гид на связи 24/7
- При приобретении тура 3 или 4 гостями Осетии - конная прогулка в подарок каждому
- Сваренное кофе на огне, сладости, сладкая и минеральная вода
- Завтраки во 2-й и 3-й день в формате «шведский стол» в одном из ресторанов 4＊города
Что не входит в цену
- Билеты во Владикавказ и обратно
Место начала и завершения?
Аэропорт г. Беслан (ж/д вокзал г. Владикавказ)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Если вы планируете по окончании тура выехать из Осетии
- Вам необходимо приобретать обратные билеты с временем вылета не ранее 16 часов текущих суток
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Владикавказа
