Высокогорные перевалы и глубокие каньоны, источники минеральной воды и реликтовые леса, архитектура средневековья и современные арт-объекты, наскальные крепости и история древней Алании — всё это откроется вам во время нашего путешествия!