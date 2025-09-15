Осетия и Грузия: гастрономический тур по культовым местам с дегустациями
Полюбоваться природой и архитектурой, погостить у местных и поучаствовать в грузинском застолье
Начало: Владикавказ, до 12:30
15 сен в 11:00
3 ноя в 10:30
67 900 ₽ за человека
Влюбиться в Осетию за 3 дня
Начало: Аэропорт г. Беслан (ж/д вокзал г. Владикавказ)
25 июл в 14:00
1 авг в 14:00
35 000 ₽ за человека
Девичник в Осетии: джип-тур в горах с отдыхом в бане и бассейнах, уроками стрельбы и рисования
Объехать Дигорию, Цей, Кармадон с комфортом и в мини-группе, посетить Даргавс и устроить пикник
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа, первая полов...
30 июл в 10:00
70 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Крепость Дзивгис»
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