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Крепость Дзивгис

Найдено 3 тура в категории «Крепость Дзивгис» во Владикавказе, цены от 35 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Осетия и Грузия: гастрономический тур по культовым местам с дегустациями
На машине
7 дней
Осетия и Грузия: гастрономический тур по культовым местам с дегустациями
Полюбоваться природой и архитектурой, погостить у местных и поучаствовать в грузинском застолье
Начало: Владикавказ, до 12:30
15 сен в 11:00
3 ноя в 10:30
67 900 ₽ за человека
Влюбиться в Осетию за 3 дня
3 дня
Влюбиться в Осетию за 3 дня
Начало: Аэропорт г. Беслан (ж/д вокзал г. Владикавказ)
25 июл в 14:00
1 авг в 14:00
35 000 ₽ за человека
Девичник в Осетии: джип-тур в горах с отдыхом в бане и бассейнах, уроками стрельбы и рисования
Джиппинг
На машине
На микроавтобусе
5 дней
Девичник в Осетии: джип-тур в горах с отдыхом в бане и бассейнах, уроками стрельбы и рисования
Объехать Дигорию, Цей, Кармадон с комфортом и в мини-группе, посетить Даргавс и устроить пикник
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа, первая полов...
30 июл в 10:00
70 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Крепость Дзивгис»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Осетия и Грузия: гастрономический тур по культовым местам с дегустациями
  2. Влюбиться в Осетию за 3 дня
  3. Девичник в Осетии: джип-тур в горах с отдыхом в бане и бассейнах, уроками стрельбы и рисования
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Сказский ледник
  8. Аланский монастырь
  9. Башня Согласия
  10. Мидаграбинские водопады
Сколько стоит тур во Владикавказе в июле 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Крепость Дзивгис" можно забронировать 3 тура от 35 000 до 70 000.
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