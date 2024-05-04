Погулять по аулам-призракам и заглянуть в древние родовые башни
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|38 900 ₽
Описание
Организационные детали
Не забудьте взять теплые вещи — мы будем много времени проводить в горах, температура там обычно на несколько градусов ниже, чем в городе. Также пригодятся купальники, полотенца и шлепки — в третий день программы у нас будут горячие источники.
Обязательно возьмите с собой полис ОМС и немного наличных, чтобы можно было купить что-то в горах. Особого шоппинга там нет, но вдруг вам приглянется баночка с местным вареньем или горный чай.
На тур действует акция «20% кешбек по картам МИР». Для получения кешбека тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы, туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с 0:01 18 января 2022 г. по 23:59 12 апреля 2022 г. Вернуться из поездки нужно до 30 апреля 2022 г.
Проживание. Мы будем жить в трехзвездочных гостиницах в центре Владикавказа — «Империал», «Владикавказ», «Олимп Плаза» или «Планета Люкс». Номера стандартные, с удобствами. Возможно размещение в отеле DoubleTree by Hilton Vladikavkaz за дополнительную плату, стоимость по запросу. Стоимость тура дана за 1 человека при двухместном размещении.
Питание. Мы будем завтракать в гостинице, а обедать в кафе по пути. Обед также возможен в формате ланч-боксов. Обязательно попробуем осетинские пироги, а в Ингушетии познакомимся с национальным блюдом чапильгаш.
Программа тура по дням
Знакомство с Владикавказом и местной кухней
Мастер-класс по осетинским пирогам. Встречаемся в аэропорту Беслана или на на ж/д вокзале Владикавказа и сразу отправимся пробовать местную кухню: на обед нас ждут знаменитые осетинские пироги. Чтобы лучше понять особенности этого национального блюда, местные повара проведут специально для нас мастер-класс — будем готовить пироги вместе, а потом вместе продегустируем их.
Обзорная экскурсия по Владикавказу. Затем мы отправимся изучать культуру и историю региона. На обзорной экскурсии посмотрим главные достопримечательности Владикавказа и узнаем, как в пределах одного города уживаются и образуют удивительный культурно-религиозный симбиоз христианские и мусульманские святыни: Осетинская церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Армянская церковь Григория Просветителя и Суннитская мечеть.
Вечерняя программа на выбор. Вечером заселимся в отель в центре города — «Империал», «Владикавказ», «Планета Люкс» или «Олимп Плаза» — это уютные трехзвездочные гостиницы в центре города. У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть или самостоятельно погулять. Можно взять дополнительную программу (за отдельную плату, о своем желании просьба сообщить при бронировании тура), есть несколько вариантов на выбор: сходить на шоу «Аланский вечер» или заглянуть на осетинскую пивоварню.
Аланский вечер. Это шоу-программа, где вы попадаете на традиционное осетинское застолье. Перед вами — стол с кавказскими вкусностями, вокруг танцы, кавказская музыка, песни, пляски — и вы в центре всех событий как дорогой гость, которому хотят показать все лучшее. Стоимость такой программы — 2200 руб.
Дегустация осетинского пива. Любителям пробовать местные вкусы стоит выбрать ужин на пивоварне. Здесь каждый участник продегустирует пять сортов осетинского пива, а на закуску сможет попробовать фыджжин (мясной пирог), цахтон (говяжий язык, сметана, чеснок, специи), колбасу из рубленного мяса, нартский хлеб. Такая программа будет стоить 2200 руб. за человека, включая трансфер к пивоварне.
Исследуем древности Ингушетии
Родовые башни. После завтрака в отеле мы выезжаем в соседнюю республику — Ингушетию. Это самый маленький регион России. Но несмотря на небольшую площадь, здесь есть, что посмотреть! Ингуши свой народ называют «галга», что по одной из версий значит «строители башен». Башни здесь повсюду — раньше их строили вместо обычных домов — для жизни семьи, и многие сооружения отлично сохранились.
Загадки замка Эрзи. Первая часть нашего маршрута будет проходить по Джейрархскому району, через ущелье реки Армхи — это очень живописные места, которые часто называют «Солнечной долиной Ингушетии». Мы увидим древние башни замка Эрзи, которые по разным версиям относятся к 13-17 вв. (ученые до сих пор не могут выяснить точное время появления башен и определить, сколько их здесь было раньше — большая часть была уничтожена в середине прошлого века). Сейчас в долине сохранилось 47 башен — это настоящий древний город! Некоторые башни по высоте сопоставимы с современными девятиэтажками — это довольно мощные сооружения, так что только диву даешься — как такие огромные строения могли возникнуть здесь, среди гор, несколько сотен лет назад.
Вид на долину. Мы пройдем перевал Цей-Лем и увидим невероятную панораму на Джейрахскую долину и Таргимскую котловину — не убирайте далеко фотоаппараты, такие виды точно захочется сохранить на память.
Древний город Эгикал. По пути в Ассинское ущелье мы заедем в древнейшее ингушское поселение — Эгикал. В средневековье это был политический и экономический центр, здесь жили оружейники, кузнецы, гончары и ювелиры, была сильно развита медицина. Сейчас это законсервированный древний город, по улицам которого можно походить и прикоснуться к истории.
Башни в аулах. После прогулки по древнему городу мы устроим небольшой фуршет с горячими напитками и закусками, либо пикник с ланч-боксами, либо обед в кафе, а затем продолжим наше путешествие и отправимся в аулы Таргим и Хамхи. Таргим — это покинутое село-призрак на границе с Грузией, сейчас это место превратили в музей — можно погулять среди древних башен и даже увидеть остатки циклопических жилищ, датируемых II-I веком до нашей эры. Еще больше башен увидим в Хамхи. Когда-то здесь жили несколько семей, у каждой семьи была своя башня. В каких-то башнях жили, в других хоронили своих родственников, третьи служили в качестве защиты и боевых укреплений — все башни очень разные и мы разберемся, как отличать эти необычные для нас сооружения и каких видов они бывают.
Реликвии древнего храма. Мы увидим древнейший христианский храм Тхаба-Ерды. Ученые до сих пор спорят о возрасте этого сооружения. Здесь сплелись сразу несколько архитектурных стилей и традиций: барельефы с животными и людьми на стенах соседствуют с причудливыми орнаментами. Археологи обнаружили внутри храма вещи, которые относятся к 9-10 векам: древнегрузинский рукописный псалтырь и византийский солит Михаила III.
Знаменитые Вовнушки. В конце такого насыщенного дня мы посетим и самый известный в Ингушетии башенный комплекс «Вовнушки» — это популярное туристическое место, которое обычно изображают на всех открытках. По пути мы полюбуемся живописным видом на реку Асса, а потом вернемся в гостиницу во Владикавказ.
Цейское ущелье и купание в источниках
Горные пейзажи. Позавтракаем в отеле и поедем в горы — в знаменитое Цейское ущелье. Это место считается жемчужиной Алании — манящие вершины гор, древние ледники, живописные водопады. Ущелье привлекало путешественников еще с 19 века: оно имеет необычную форму подковы — это большая редкость. Сейчас сюда любят приезжать горнолыжники и сноубордисты — на одном из склонов обустроили горнолыжный курорт. Мы тоже прокатимся по канатке, посмотрим на все с высоты и увидим Сказский ледник, а затем прогуляемся по Цейскому сосновому бору и будем наслаждаться запахом хвои и леса.
Тайны дзуаров. Еще увидим осетинские дзуары — это небольшие домики в горах, святые места для поклонения духам. Мы узнаем, почему для строительства домиков были выбраны такие отдаленные места, в чем отличия дзуаров «Реком», «Мады Майрам» и «Чижджиты дзуар» и какое значение они имеют для осетин.
Дорога, которой хочется любоваться. Наш путь будет проходить по живописной Военно-Осетинской дороге, которая сейчас называется Транскавказской автомагистралью. Не убирайте далеко фотоаппараты и садитесь поближе к окошку: такая дорога — настоящее приключение.
Купание в горячих источниках. Нагулявшись по горам, мы поедем купаться в горячих источниках Бирагзанг. Это обустроенные бассейны с душем и теплыми раздевалками. Источник бьет с глубины 2 тысячи метров — это целебная вода, которая будет особенно полезна тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, гинекологические заболевания или неврологические болезни. Но даже если у вас никаких проблем нет, окунуться в такой бассейн просто приятно — вода даже зимой не опускается ниже 40 градусов, тепло обволакивает все тело и хорошо расслабляет. Пообедаем в одном из местных кафе и вернемся обратно в отель, где сможем отдохнуть и выспаться.
Кармадонское ущелье и город мертвых Даргавс
Заброшенный курорт. После вкусного завтрака в гостинице мы поедем в Кармадонское ущелье. В советские времена здесь был очень популярный курорт, но в 2002 году здесь случилась трагедия — со скалы сорвался огромный ледник Колка и унес жизни 125 человек, в том числе съемочной группы актера Сергея Бодрова младшего. Сейчас на этом месте остался заброшенный санаторий, который мрачным пятном возвышается среди живописных гор и напоминает о непоправимых событиях.
Город мертвых. После осетинского обеда в одном из кафе по пути мы отправимся еще в одно пугающее место — Даргавсский некрополь. В древности это было крупное поселение осетинцев, сейчас в сезон местных жителей здесь гораздо меньше, чем туристов. Все дело в очень необычных каменных склепах, раскиданных по всей горе. Всего их 95 — это целый древний город, датируемый 14-18 веками, который до сих пор привлекает исследователей и ученых и до конца пока не изучен. Попробуем разгадать тайны Даргавса, а еще пообщаемся с местными осликами — их в поселке много, можно захватить для них что-нибудь вкусное и покормить.
Возвращение домой. За четыре насыщенных дня мы познакомились сразу с двумя кавказскими республиками — Северной Осетией и Ингушетией. Пора возвращаться домой — мы едем в аэропорт Беслана или на ж/д вокзал Владикавказа — заряженные эмоциями и новыми впечатлениями.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт Беслан - Владикавказ - аэропорт или трансфер с ж. - д. вокзала
- Питание: 4 обеда, 3 завтрака
- Транспортное сопровождение на маршруте
- Услуги гида-экскурсовода, возможен формат гид-водитель
- Проживание в 2-х местных стандартных номерах (цена указана за одного человека при двухместном размещении): отель "Владикавказ" / "Олимп Плаза" / "Планета Люкс"/ "Империал"
Что не входит в цену
- Доплата за одноместное размещение - от 6000 руб. (в зависимости от отеля и сезона)
- Билеты на источники Бирагзанг - 500 руб
- Билеты на Канатную дорогу - 600 руб
- Вход в Даргавский некрополь - 150 руб
- Вечерняя программа в первый день, на выбор: Аланский вечер (2200 руб.) или дегустация на осетинской пивоварне (2200 руб.)
- Экологический сбор в Ингушетии - 200 руб
- Сувениры и личные расходы