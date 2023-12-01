Туры на микроавтобусе во Владикавказе с гидом по низким ценам

Найдено 3 тура в категории «На микроавтобусе» во Владикавказе, цены от 38 900 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Кавказ зовёт: путешествие по Северной Осетии и Чечне в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
4 дня
3 отзыва
Кавказ зовёт: путешествие по Северной Осетии и Чечне в мини-группе
Исследовать ущелья Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
Начало: Аэропорт Беслана либо ж/д вокзал Владикавказа, до ...
«Будем передвигаться на легковых автомобилях, внедорожниках или минивэнах»
17 апр в 08:00
19 апр в 08:00
44 900 ₽ за человека
Загадочные древности Кавказа: Северная Осетия и Ингушетия в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
4 дня
Загадочные древности Кавказа: Северная Осетия и Ингушетия в мини-группе
Погулять по аулам-призракам и городу мёртвых и заглянуть в многовековые родовые башни и дзуары
Начало: Аэропорт Беслана или ж/д вокзал Владикавказа, до 1...
«Легковой автомобиль, внедорожник или комфортабельный минивэн, в зависимости от итогового количества участников группы»
18 апр в 08:00
22 апр в 08:00
44 900 ₽ за человека
Экскурсионный тур по Чечне и Северной Осетии
На микроавтобусе
На автобусе
3 дня
Экскурсионный тур по Чечне и Северной Осетии
Экскурсионный тур «Экскурсионный тур по Чечне и Северной Осетии» на 3 дня
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
38 900 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Маргарита
    1 декабря 2023
    Кавказ зовёт: путешествие по Северной Осетии и Чечне в мини-группе
    Поездка была заплантрованной,всё нам оочень понравилось_мы были в восторге от экскурсии,за эти четыре замечательных дня нам удалось так много посмотреть,
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    попробовать кавказкую кухню, сопровождали два экскурсовода. . Александр встретил нас на вокзале _ ознакомил нас с прекрасным городом Владикавказ, город огромный удивил нас своей красотой,чистотой и прекраснейшеми пейзажами, пообедали мы в кафе _обед был настолько сытный и очень вкусный,что мы даже и не стали ужинать, а разместили нас в гостинице "Владикавказ",а следующие три дня нас сопровождал экскурсовод Сергей, на внедорожнике.. тут мы хотим особо отметить, что Сергей подошёл очень грамотно в спланировании экскурсий по дням и был пунктуальным, он был хорошим собеседником и рассказывал не только то, что требовалось по программе, а ещё и жизненные истории кавказцев. И мы под большим впечатлением уехали дальше путешествовать. .

  • А
    Александр
    5 апреля 2023
    Кавказ зовёт: путешествие по Северной Осетии и Чечне в мини-группе
    Поехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, а все остальные дни сопровождал
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    Сергей, хороший собеседник, очень доброжелательный и отзывчивый, на большой удобной машине. Большое им спасибо! Все поездки принесли только положительные эмоции, все было удобно и можно было что-то менять по ходу поездок. Обеды во время поездок были очень вкусными и проводились в живописных местах. Вообще тур был великолепно организован!. Отель где нас разместили (мы правда воспользовались предложенным улучшением и заселились в Хилтоне) очень понравился, номера новые, чистые, персонал дружелюбный. Завтраки в отеле тоже хорошие, добротные, есть из чего выбрать. Можно в отеле также пообедать и поужинать и национальной и европейской кухней.

    Поехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, аПоехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, аПоехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, аПоехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, аПоехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, аПоехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, а
  • н
    наталья
    21 марта 2022
    Кавказ зовёт: путешествие по Северной Осетии и Чечне в мини-группе
    Привет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погода нам не испортила настроение.
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    Спасибо огромное Трипстер за предоставленный тур. Спасибо гиду Александру Валентиновичу который нас сопровождал за очень подробный и интересный рассказ, мы за всю жизнь не слышали о Кавказе столько, сколько он рассказал нам за 4 дня.

    Привет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погодаПривет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погодаПривет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погодаПривет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погодаПривет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погодаПривет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погодаПривет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погодаПривет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погодаПривет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погодаПривет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погода

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
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  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Город мертвых
  5. Эгикал
  6. Вовнушки
  7. Сказский ледник
  8. Мидаграбинские водопады
  9. Аланский монастырь
  10. Башня Согласия
Сколько стоит тур во Владикавказе в апреле 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 тура от 38 900 до 44 900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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