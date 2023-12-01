Кавказ зовёт: путешествие по Северной Осетии и Чечне в мини-группе
Исследовать ущелья Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
Начало: Аэропорт Беслана либо ж/д вокзал Владикавказа, до ...
«Будем передвигаться на легковых автомобилях, внедорожниках или минивэнах»
17 апр в 08:00
19 апр в 08:00
44 900 ₽ за человека
Загадочные древности Кавказа: Северная Осетия и Ингушетия в мини-группе
Погулять по аулам-призракам и городу мёртвых и заглянуть в многовековые родовые башни и дзуары
Начало: Аэропорт Беслана или ж/д вокзал Владикавказа, до 1...
«Легковой автомобиль, внедорожник или комфортабельный минивэн, в зависимости от итогового количества участников группы»
18 апр в 08:00
22 апр в 08:00
44 900 ₽ за человека
Экскурсионный тур по Чечне и Северной Осетии
Экскурсионный тур «Экскурсионный тур по Чечне и Северной Осетии» на 3 дня
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
38 900 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММаргарита1 декабря 2023Поездка была заплантрованной,всё нам оочень понравилось_мы были в восторге от экскурсии,за эти четыре замечательных дня нам удалось так много посмотреть,
- ААлександр5 апреля 2023Поехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, а все остальные дни сопровождал
- ннаталья21 марта 2022Привет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погода нам не испортила настроение.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «На микроавтобусе»
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Сейчас во Владикавказе в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 тура от 38 900 до 44 900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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