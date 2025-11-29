Кавказ зовёт: путешествие по Северной Осетии и Чечне в мини-группе
Исследовать ущелья Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
Начало: Аэропорт Беслана либо ж/д вокзал Владикавказа, до ...
29 ноя в 08:00
4 дек в 08:00
44 900 ₽ за человека
В гостях у осетин: вкусный горный отдых с проживанием в доме
Изучить древности с местными, понежиться в термальных источниках и пообедать на пивоварне
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал, до 13:00
29 ноя в 08:00
2 дек в 08:00
33 900 ₽ за человека
Осетинское приключение на джипах с проживанием в оздоровительном центре
Покататься по ущельям и древностям, отдохнуть душой и телом и насладиться свежестью горного воздуха
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал, до 12:00
23 900 ₽ за человека
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
Отведать настоящие осетинские пироги и погулять по современным улицам Грозного
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал, прибытие до ...
38 900 ₽ за человека
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
Побывать в Цейском и Кармадонском ущельях, увидеть Сказский ледник и Даргавский некрополь
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, до...
32 900 ₽ за человека
Загадочные древности Кавказа: Северная Осетия и Ингушетия в мини-группе
Погулять по аулам-призракам и городу мёртвых и заглянуть в многовековые родовые башни и дзуары
Начало: Аэропорт Беслана или ж/д вокзал Владикавказа, до 1...
44 900 ₽ за человека
Сколько стоит тур во Владикавказе в ноябре 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Бюджетные туры" можно забронировать 6 авторских туров от 23 900 до 44 900. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
