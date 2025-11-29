Мои заказы

Бюджетные туры – туры во Владикавказе

Найдено 6 туров в категории «Бюджетные туры» во Владикавказе, цены от 23 900 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Кавказ зовёт: путешествие по Северной Осетии и Чечне в мини-группе
На машине
4 дня
4 отзыва
Кавказ зовёт: путешествие по Северной Осетии и Чечне в мини-группе
Исследовать ущелья Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
Начало: Аэропорт Беслана либо ж/д вокзал Владикавказа, до ...
29 ноя в 08:00
4 дек в 08:00
44 900 ₽ за человека
В гостях у осетин: вкусный горный отдых с проживанием в доме
На машине
3 дня
1 отзыв
В гостях у осетин: вкусный горный отдых с проживанием в доме
Изучить древности с местными, понежиться в термальных источниках и пообедать на пивоварне
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал, до 13:00
29 ноя в 08:00
2 дек в 08:00
33 900 ₽ за человека
Осетинское приключение на джипах с проживанием в оздоровительном центре
Джиппинг
На машине
2 дня
1 отзыв
Осетинское приключение на джипах с проживанием в оздоровительном центре
Покататься по ущельям и древностям, отдохнуть душой и телом и насладиться свежестью горного воздуха
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал, до 12:00
23 900 ₽ за человека
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
На машине
3 дня
1 отзыв
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
Отведать настоящие осетинские пироги и погулять по современным улицам Грозного
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал, прибытие до ...
38 900 ₽ за человека
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
На машине
3 дня
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
Побывать в Цейском и Кармадонском ущельях, увидеть Сказский ледник и Даргавский некрополь
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, до...
32 900 ₽ за человека
Загадочные древности Кавказа: Северная Осетия и Ингушетия в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
4 дня
Загадочные древности Кавказа: Северная Осетия и Ингушетия в мини-группе
Погулять по аулам-призракам и городу мёртвых и заглянуть в многовековые родовые башни и дзуары
Начало: Аэропорт Беслана или ж/д вокзал Владикавказа, до 1...
44 900 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Бюджетные туры»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Кавказ зовёт: путешествие по Северной Осетии и Чечне в мини-группе
  2. В гостях у осетин: вкусный горный отдых с проживанием в доме
  3. Осетинское приключение на джипах с проживанием в оздоровительном центре
  4. Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
  5. Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эльбрус
  5. Город мертвых
  6. Сказский ледник
  7. Источники Бирагзанг
  8. Эгикал
  9. Вовнушки
  10. Мидаграбинские водопады
Сколько стоит тур во Владикавказе в ноябре 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Бюджетные туры" можно забронировать 6 авторских туров от 23 900 до 44 900. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самый интересный из 6 туров во Владикавказе на 2025 год по теме «Бюджетные туры», 7 ⭐ отзывов, цены от 23900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь