Природа, святыни, крепости Южной Осетии: персональный джип-тур в формате «всё включено»
Увидеть горящую воду, осмотреть византийские фрески и скальные кельи, отведать пирогов, вина и пива
Начало: Любое удобное вам место во Владикавказе, 9:00
26 ноя в 09:00
5 дек в 09:00
50 000 ₽ за всё до 4 чел.
Девичник в Осетии: джип-тур в горах с отдыхом в бане и бассейнах, уроками стрельбы и рисования
Объехать Дигорию, Цей, Кармадон с комфортом и в мини-группе, посетить Даргавс и устроить пикник
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа, первая полов...
1 апр в 12:00
22 апр в 12:00
70 000 ₽ за человека
По снежным склонам курортов "Мамисон" и "Цей": горнолыжный тур в Осетию с экскурсией по Владикавказу
Покорить трассы, расслабиться в горячих источниках и погулять по столице
Начало: Владикавказ, аэропорт или ж/д вокзал, с 8:00 до 14...
25 дек в 08:00
29 дек в 08:00
29 700 ₽ за человека
Кавказ для райдеров: отдых на горнолыжных курортах Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Обкатать трассы "Мамисона", "Цея", Эльбруса, погулять по Владикавказу и выпить нарзана из источника
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа, 8:00-14:00
2 янв в 08:00
16 янв в 08:00
51 330 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Туры на четверых»
Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
- Природа, святыни, крепости Южной Осетии: персональный джип-тур в формате «всё включено»
- Девичник в Осетии: джип-тур в горах с отдыхом в бане и бассейнах, уроками стрельбы и рисования
- По снежным склонам курортов "Мамисон" и "Цей": горнолыжный тур в Осетию с экскурсией по Владикавказу
- Кавказ для райдеров: отдых на горнолыжных курортах Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур во Владикавказе в ноябре 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Туры на четверых" можно забронировать 4 тура от 29 700 до 70 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте тур во Владикавказе на 2025 год по теме «Туры на четверых», 1 ⭐ отзыв, цены от 29700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь