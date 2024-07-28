О Оксана Владимир - от далекого прошлого до наших дней читать дальше его становлении. Увлекательная информация, которой можно доверять. Мы с друзьями получили большое удовольствие от общения с Еленой! Очень приятный человек во всех отношениях и интересный собеседник. Экскурсия с Еленой это интереснейший, точный рассказ о важнейших вехах Владимира. О том как он появился, какие люди участвовали в

М Максим Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора Экскурсия прошла замечательно! Марина провела нас по самым значимым местам центра города с рассказом увлекательных историй и фактов. Успели насладиться великолепными видами и архитектурными памятниками, включая Успенский собор. Экскурсия была информативной и в то же время лёгкой и приятной.

Н Наталья Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора Марина спасибо большое за чудесную экскурсию! Вы идеально преподносите информацию, и с юмором, и с душой! Такая удача, что я нашла вас! Владимир прекрасен 😍

Е Евгения Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора Все понравилось. Прекрасный гид, шикарный рассказ об истории города, много нового подчерпнули для себя. Рекомендую

Ю Юлия Владимир - от далекого прошлого до наших дней Отличная экскурсия. Всей нашей большой компании было интересно, прошли по историческим местам, полюбовались прекрасными памятниками архитектуры и видами. Спасибо большое!