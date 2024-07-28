Экскурсии со скидкой во Владимире до 15%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» во Владимире, цены от 1 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Владимир - от далекого прошлого до наших дней
Пешая
скидка
10%
82 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Владимир: путешествие сквозь века - от древности до современности
Погрузитесь в историю Владимира, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а архитектура восхитит красотой
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
45004 050 за всё до 4 чел.
Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
Пешая
скидка
15%
31 отзыв
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
В тренде
Уникальная экскурсия по Владимиру: соборы, дегустация и история
Познакомьтесь с историей Владимира, посетите Успенский собор и попробуйте знаменитое вишневое варенье. Узнайте о жизни города и его легендах
Начало: На Театральной площади
17 авг в 14:30
20001 700 за человека
Русь былинная: групповая автобусная экскурсия в Муром + прогулка на теплоходе
На автобусе
На теплоходе
скидка
5%
12 часов
Водная прогулка
Русь былинная: групповая автобусная экскурсия в Муром + прогулка на теплоходе
Увидеть визитные карточки Мурома и поклониться мощам Петра и Февронии
Начало: На Соборной площади города Владимира
17 авг в 08:00
18 авг в 08:30
42003 990 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    28 июля 2024
    Владимир - от далекого прошлого до наших дней
    Экскурсия с Еленой это интереснейший, точный рассказ о важнейших вехах Владимира. О том как он появился, какие люди участвовали в
    читать дальше

    его становлении. Увлекательная информация, которой можно доверять. Мы с друзьями получили большое удовольствие от общения с Еленой! Очень приятный человек во всех отношениях и интересный собеседник.

  • М
    Максим
    21 июля 2024
    Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
    Экскурсия прошла замечательно! Марина провела нас по самым значимым местам центра города с рассказом увлекательных историй и фактов. Успели насладиться великолепными видами и архитектурными памятниками, включая Успенский собор. Экскурсия была информативной и в то же время лёгкой и приятной.
  • Н
    Наталья
    20 июля 2024
    Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
    Марина спасибо большое за чудесную экскурсию! Вы идеально преподносите информацию, и с юмором, и с душой! Такая удача, что я нашла вас! Владимир прекрасен 😍
    Марина спасибо большое за чудесную экскурсию! Вы идеально преподносите информацию, и с юмором, и с душой! Такая удача, что я нашла вас!Марина спасибо большое за чудесную экскурсию! Вы идеально преподносите информацию, и с юмором, и с душой! Такая удача, что я нашла вас!Марина спасибо большое за чудесную экскурсию! Вы идеально преподносите информацию, и с юмором, и с душой! Такая удача, что я нашла вас!Марина спасибо большое за чудесную экскурсию! Вы идеально преподносите информацию, и с юмором, и с душой! Такая удача, что я нашла вас!Марина спасибо большое за чудесную экскурсию! Вы идеально преподносите информацию, и с юмором, и с душой! Такая удача, что я нашла вас!Марина спасибо большое за чудесную экскурсию! Вы идеально преподносите информацию, и с юмором, и с душой! Такая удача, что я нашла вас!Марина спасибо большое за чудесную экскурсию! Вы идеально преподносите информацию, и с юмором, и с душой! Такая удача, что я нашла вас!Марина спасибо большое за чудесную экскурсию! Вы идеально преподносите информацию, и с юмором, и с душой! Такая удача, что я нашла вас!
  • Е
    Евгения
    16 июня 2024
    Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
    Все понравилось. Прекрасный гид, шикарный рассказ об истории города, много нового подчерпнули для себя. Рекомендую
  • Ю
    Юлия
    13 мая 2024
    Владимир - от далекого прошлого до наших дней
    Отличная экскурсия. Всей нашей большой компании было интересно, прошли по историческим местам, полюбовались прекрасными памятниками архитектуры и видами. Спасибо большое!
  • А
    Александра
    29 апреля 2024
    Владимир - от далекого прошлого до наших дней
    Елена прибыла вовремя, маршрут оптимально показывает старый город. Гид адаптировала экскурсию под наши нужды и порекомендовала отличные места для посещения! Нам очень понравилось, спасибо! Рекомендуем гида!

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Владимир - от далекого прошлого до наших дней
  2. Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
  3. Русь былинная: групповая автобусная экскурсия в Муром + прогулка на теплоходе
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Театральная площадь
  9. Козлов Вал
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в августе 2024
Сейчас во Владимире в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 1 700 до 4 050 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 113 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Скидки во Владимире на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 15%!. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024
ХорошоТам