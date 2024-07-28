скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Владимир: путешествие сквозь века - от древности до современности
Погрузитесь в историю Владимира, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а архитектура восхитит красотой
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
45004 050₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
В трендеУникальная экскурсия по Владимиру: соборы, дегустация и история
Познакомьтесь с историей Владимира, посетите Успенский собор и попробуйте знаменитое вишневое варенье. Узнайте о жизни города и его легендах
Начало: На Театральной площади
17 авг в 14:30
20001 700₽ за человека
скидка
5%
12 часов
Водная прогулка
Русь былинная: групповая автобусная экскурсия в Муром + прогулка на теплоходе
Увидеть визитные карточки Мурома и поклониться мощам Петра и Февронии
Начало: На Соборной площади города Владимира
17 авг в 08:00
18 авг в 08:30
42003 990₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана28 июля 2024Экскурсия с Еленой это интереснейший, точный рассказ о важнейших вехах Владимира. О том как он появился, какие люди участвовали в
- ММаксим21 июля 2024Экскурсия прошла замечательно! Марина провела нас по самым значимым местам центра города с рассказом увлекательных историй и фактов. Успели насладиться великолепными видами и архитектурными памятниками, включая Успенский собор. Экскурсия была информативной и в то же время лёгкой и приятной.
- ННаталья20 июля 2024Марина спасибо большое за чудесную экскурсию! Вы идеально преподносите информацию, и с юмором, и с душой! Такая удача, что я нашла вас! Владимир прекрасен 😍
- ЕЕвгения16 июня 2024Все понравилось. Прекрасный гид, шикарный рассказ об истории города, много нового подчерпнули для себя. Рекомендую
- ЮЮлия13 мая 2024Отличная экскурсия. Всей нашей большой компании было интересно, прошли по историческим местам, полюбовались прекрасными памятниками архитектуры и видами. Спасибо большое!
- ААлександра29 апреля 2024Елена прибыла вовремя, маршрут оптимально показывает старый город. Гид адаптировала экскурсию под наши нужды и порекомендовала отличные места для посещения! Нам очень понравилось, спасибо! Рекомендуем гида!
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Скидки»
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