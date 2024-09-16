Автобусная экскурсия из Владимира «Тайны Суздаля: путешествие сквозь века»

Погрузитесь в атмосферу старинного Суздаля, где каждый уголок хранит свою историю. Вас ждут посадские улицы, знаменитый домик Бальзаминова и старинные трактиры
В Суздале кажется, что время остановилось. Город, словно из сказки, поражает своими старинными улочками и архитектурой.

Здесь можно увидеть местных жителей в одеждах 19 века, а вывески в лавках напоминают о
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том же периоде.

На экскурсии вы посетите Суздальский кремль, Покровский монастырь и древние соборы, где дух захватывает от красоты и величия.

Особое внимание заслуживает Рождественский собор, построенный в 12 веке, и музей деревянного зодчества с уникальной церковью без единого гвоздя. Комфортабельный автобус и опытный гид сделают ваше путешествие незабываемым

4.89
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура
  • 🎥 Место съемок фильма
  • 🕍 Древние соборы
  • 🛤️ Исторические улицы
  • 🚌 Комфортабельный транспорт
    • Автобусная экскурсия из Владимира «Тайны Суздаля: путешествие сквозь века»
    Автобусная экскурсия из Владимира «Тайны Суздаля: путешествие сквозь века»
    Автобусная экскурсия из Владимира «Тайны Суздаля: путешествие сквозь века»
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30

    Что можно увидеть

  • Посадские улицы Суздаля
  • Домик Бальзаминова
  • Самый старый трактир Суздаля
  • Суздальский кремль
  • Рождественский собор
  • Музей деревянного зодчества

    • Описание экскурсии

    • Посадские улицы Суздаля, расположенные между Торговой площадью и рекой Каменка. Они сохранили атмосферу старинного русского города и являются популярным местом для прогулок.
    • Домик Бальзаминова — место съемок известного фильма.
    • Самый старый трактир Суздаля.
    • Суздальский кремль — исторический центр города, окружённый земляными валами и защитными рвами. На его территории расположены древние архитектурные памятники, такие как Рождественский собор, Архиерейские палаты и Никольская церковь.
    • Рождественский собор — главный храм Суздаля, построенный в 12 веке из белого камня. Он является образцом древнерусского зодчества и включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Внутри собора сохранились уникальные фрески и иконостас.
    • Архитектура музея деревянного зодчества, уникальная церковь без единого гвоздя.

    Организационные детали

    • После подтверждения бронирования нужно в течение 3-х рабочих дней внести предоплату организатору, а за 10-14 дней до экскурсии перевести оставшуюся сумму.
    • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.
    • Экскурсия проводится на комфортабельном автобусе туристского класса.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный2 800 ₽
    Дети до 12 лет2 400 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Около входа в гостиницу Амакс «Золото кольцо»
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4.9
    Основано на 9 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Макар
    16 сен 2024
    С подругой брали экскурсию по Суздалю. Путешествовали по Влад. обл. и захотели именно с гидом погулять. Всё круто. Город прям поразил. Много классных фото сделали. Гид нам классный попался. Всё чётко, по делу, интересно. День провели супер! Рекомендовать точно будем!
    С подругой брали экскурсию по Суздалю. Путешествовали по Влад. обл. и захотели именно с гидом погулять.С подругой брали экскурсию по Суздалю. Путешествовали по Влад. обл. и захотели именно с гидом погулять.
    Наталья
    15 сен 2024
    Гид Елена прекрасный рассказчик, наша экскурсия прошла на одном дыхании. Чувствуется любовь к родному краю в каждом слове Елены. Хочется еще не раз вернуться во Владимирскую область. Надеюсь так и будет. Очень много не успели посмотреть. Спасибо за прекрасную экскурсию!
    Гид Елена прекрасный рассказчик, наша экскурсия прошла на одном дыхании. Чувствуется любовь к родному краю вГид Елена прекрасный рассказчик, наша экскурсия прошла на одном дыхании. Чувствуется любовь к родному краю вГид Елена прекрасный рассказчик, наша экскурсия прошла на одном дыхании. Чувствуется любовь к родному краю вГид Елена прекрасный рассказчик, наша экскурсия прошла на одном дыхании. Чувствуется любовь к родному краю вГид Елена прекрасный рассказчик, наша экскурсия прошла на одном дыхании. Чувствуется любовь к родному краю вГид Елена прекрасный рассказчик, наша экскурсия прошла на одном дыхании. Чувствуется любовь к родному краю вГид Елена прекрасный рассказчик, наша экскурсия прошла на одном дыхании. Чувствуется любовь к родному краю вГид Елена прекрасный рассказчик, наша экскурсия прошла на одном дыхании. Чувствуется любовь к родному краю вГид Елена прекрасный рассказчик, наша экскурсия прошла на одном дыхании. Чувствуется любовь к родному краю вГид Елена прекрасный рассказчик, наша экскурсия прошла на одном дыхании. Чувствуется любовь к родному краю в
    Ш
    9 сен 2024
    Все очень понравилось, замечательный гид. Все рассказывает в подробностях и очень увлекательно!!!
    А
    9 сен 2024
    Потрясающая атмосфера у города. Рассказ гида рисует живые картинки в голове и ты как будто переносишься в прошлое. Большое спасибо организатору, на все вопросы отвечали во время, никаких накладок не возникло.
    Потрясающая атмосфера у города. Рассказ гида рисует живые картинки в голове и ты как будто переносишьсяПотрясающая атмосфера у города. Рассказ гида рисует живые картинки в голове и ты как будто переносишьсяПотрясающая атмосфера у города. Рассказ гида рисует живые картинки в голове и ты как будто переносишься
    Елена
    9 сен 2024
    Я много путешествую, и мне есть, с чем сравнить. Могу сказать с уверенностью, что гид по экскурсии знает свою работу, материал подан интересно. Нашей группе (к слову, небольшой, что явный плюс) было интересно слушать факты, легенды, прогуливаться по улочкам. Однозначно город влюбил всебя, а турфирме твёрдая пятёрка!
    Я много путешествую, и мне есть, с чем сравнить. Могу сказать с уверенностью, что гид по
    Иван
    26 авг 2024
    Отличная экскурсия! Очень понравился экскурсовод. Чувствуется знание материала. Очень интересно слушать человека. И очень по душе неспешные прогулки по нашим российским улочкам. Всё понравилось!
    Отличная экскурсия! Очень понравился экскурсовод. Чувствуется знание материала. Очень интересно слушать человека. И очень по душе
    Л
    25 авг 2024
    Спасибо большое за такую замечательную экскурсию! День пролетел на одном дыхании. Организованно все четко, гиду отдельное спасибо, очень профессиональный, погрузил на все 300%. За доп плату предложили дегустацию Суздалькой медовухи. Всем рекомендую, можно выбрать как алкогольную, так и безалкогольную. Сам Суздаль прямо в сердце, захотелось вернуться еще. Совет - берите удобную обувь)
    Спасибо большое за такую замечательную экскурсию! День пролетел на одном дыхании. Организованно все четко, гиду отдельноеСпасибо большое за такую замечательную экскурсию! День пролетел на одном дыхании. Организованно все четко, гиду отдельноеСпасибо большое за такую замечательную экскурсию! День пролетел на одном дыхании. Организованно все четко, гиду отдельное
    М
    23 авг 2024
    Все понравилось, погода была хорошая, экскурсовод молодец, все интересно и понятно
    И
    16 авг 2024
    Суздаль просто очарователен, а в купе с экскурсионным сопровождением ещё приятнее знакомиться с его улицами и достопримечательностями. Все прошло комфортно, подготовка очень понравилась, было и свободное время, чего часто не хватает в подобных турах.

    Входит в следующие категории Владимира

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