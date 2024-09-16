Макар С подругой брали экскурсию по Суздалю. Путешествовали по Влад. обл. и захотели именно с гидом погулять. Всё круто. Город прям поразил. Много классных фото сделали. Гид нам классный попался. Всё чётко, по делу, интересно. День провели супер! Рекомендовать точно будем!

Наталья Гид Елена прекрасный рассказчик, наша экскурсия прошла на одном дыхании. Чувствуется любовь к родному краю в каждом слове Елены. Хочется еще не раз вернуться во Владимирскую область. Надеюсь так и будет. Очень много не успели посмотреть. Спасибо за прекрасную экскурсию!

Ш Ширков Все очень понравилось, замечательный гид. Все рассказывает в подробностях и очень увлекательно!!!

А Анна Потрясающая атмосфера у города. Рассказ гида рисует живые картинки в голове и ты как будто переносишься в прошлое. Большое спасибо организатору, на все вопросы отвечали во время, никаких накладок не возникло.

Елена Я много путешествую, и мне есть, с чем сравнить. Могу сказать с уверенностью, что гид по экскурсии знает свою работу, материал подан интересно. Нашей группе (к слову, небольшой, что явный плюс) было интересно слушать факты, легенды, прогуливаться по улочкам. Однозначно город влюбил всебя, а турфирме твёрдая пятёрка!

Иван Отличная экскурсия! Очень понравился экскурсовод. Чувствуется знание материала. Очень интересно слушать человека. И очень по душе неспешные прогулки по нашим российским улочкам. Всё понравилось!

Л Любовь Спасибо большое за такую замечательную экскурсию! День пролетел на одном дыхании. Организованно все четко, гиду отдельное спасибо, очень профессиональный, погрузил на все 300%. За доп плату предложили дегустацию Суздалькой медовухи. Всем рекомендую, можно выбрать как алкогольную, так и безалкогольную. Сам Суздаль прямо в сердце, захотелось вернуться еще. Совет - берите удобную обувь)

М Майя Все понравилось, погода была хорошая, экскурсовод молодец, все интересно и понятно