71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Предания древнего Владимира

Во время нашей прогулки вы прикоснетесь к истории Древней Руси, прогуливаясь по самым живописным улицам её древней столицы – Владимира. Я расскажу вам о становлении города, о его славном прошлом, помогу понять особенности его самобытного архитектурного облика. Вы не только погрузитесь во времена великих князей и их дружин, но и сами попробуете разгадать некоторые загадки истории!

Шедевры домонгольской архитектуры

Вы рассмотрите несколько потрясающих построек времен Древней Руси, которыми знамениты Владимир и близлежащее село Боголюбово, старинная резиденция князя Андрея Боголюбского. Маршрут включает в себя 5 знаковых памятников домонгольской архитектуры, которые мы осмотрим снаружи:

Золотые Ворота , которые были возведены по образу и подобию Ворот Киева, Константинополя и Иерусалима. Ворота, прекрасно сохранившиеся до наших дней, служили не только оборонительным сооружением, но и триумфальной аркой столицы Руси.

, которые были возведены по образу и подобию Ворот Киева, Константинополя и Иерусалима. Ворота, прекрасно сохранившиеся до наших дней, служили не только оборонительным сооружением, но и триумфальной аркой столицы Руси. Успенский Собор , задуманный князем Андреем Боголюбским как главный собор Всея Руси и расписанный легендарным иконописцем Андреем Рублевым.

, задуманный князем Андреем Боголюбским как главный собор Всея Руси и расписанный легендарным иконописцем Андреем Рублевым. Дмитриевский Собор – великолепный образец каменного резного декора, возведенный Всеволодом Большое Гнездо. Причудливый кружевной фасад этого собора можно рассматривать бесконечно!

– великолепный образец каменного резного декора, возведенный Всеволодом Большое Гнездо. Причудливый кружевной фасад этого собора можно рассматривать бесконечно! Остатки замка Андрея Боголюбского , уникальный памятник домонгольской гражданской архитектуры.

, уникальный памятник домонгольской гражданской архитектуры. Церковь Покрова на Нерли. Для многих эта церковь является самой совершенной церковью Руси: она считается эталоном гармонии пропорций и невероятно гармонирует с окружающими её красивейшими лугами и реками.

Также вы увидите менее значимые, но не менее интересные места: собор, созданный по доработанным чертежам храма Христа Спасителя, Успенский собор Княгининого монастыря с фресками 17 века, старинные церкви и многое другое.