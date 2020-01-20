71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает
Предания древнего Владимира
Во время нашей прогулки вы прикоснетесь к истории Древней Руси, прогуливаясь по самым живописным улицам её древней столицы – Владимира. Я расскажу вам о становлении города, о его славном прошлом, помогу понять особенности его самобытного архитектурного облика. Вы не только погрузитесь во времена великих князей и их дружин, но и сами попробуете разгадать некоторые загадки истории!
Шедевры домонгольской архитектуры
Вы рассмотрите несколько потрясающих построек времен Древней Руси, которыми знамениты Владимир и близлежащее село Боголюбово, старинная резиденция князя Андрея Боголюбского. Маршрут включает в себя 5 знаковых памятников домонгольской архитектуры, которые мы осмотрим снаружи:
- Золотые Ворота, которые были возведены по образу и подобию Ворот Киева, Константинополя и Иерусалима. Ворота, прекрасно сохранившиеся до наших дней, служили не только оборонительным сооружением, но и триумфальной аркой столицы Руси.
- Успенский Собор, задуманный князем Андреем Боголюбским как главный собор Всея Руси и расписанный легендарным иконописцем Андреем Рублевым.
- Дмитриевский Собор – великолепный образец каменного резного декора, возведенный Всеволодом Большое Гнездо. Причудливый кружевной фасад этого собора можно рассматривать бесконечно!
- Остатки замка Андрея Боголюбского, уникальный памятник домонгольской гражданской архитектуры.
- Церковь Покрова на Нерли. Для многих эта церковь является самой совершенной церковью Руси: она считается эталоном гармонии пропорций и невероятно гармонирует с окружающими её красивейшими лугами и реками.
Также вы увидите менее значимые, но не менее интересные места: собор, созданный по доработанным чертежам храма Христа Спасителя, Успенский собор Княгининого монастыря с фресками 17 века, старинные церкви и многое другое.
Важно
В праздничные дни экскурсия проводится только в групповом формате и на автомобиле. Возможна поездка как на вашем авто, так и на моем. Групповой формат подразумевает скидку, которая будет зависеть от размера группы. Я обязательно сообщу вам все детали при оформлении заказа (до внесения предоплаты).
Дополнительные опции
- Возможен сокращенный маршрут экскурсии, в который входит все самое интересное в центральной части Владимира, его стоимость – 2400 рублей.
- Экскурсия может быть организована на вашем автомобиле, или за дополнительную плату – на моём автомобиле. Также маршрут можно сделать полностью пешим.
- В качестве VIP-услуги предлагается экскурсия на отреставрированной ГАЗ-21, легендарном образце советского автомобильного зодчества.