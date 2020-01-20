71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества

История древнего города и памятники домонгольской архитектуры

Николай
Задать вопрос
Николай – ваш гид
Эта обзорная прогулка создана для тех, кто хочет прикоснуться к истокам богатейшей древнерусской культуры.

Я открою для вас самые яркие страницы истории Древней Руси, помогу понять значение событий прошлого.

Познакомлю с потрясающими постройками домонгольской эпохи, в каждой из которых поёт душа русского зодчества.
3600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии71 отзыв
4.82
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества

Что вас ожидает

Предания древнего Владимира
Во время нашей прогулки вы прикоснетесь к истории Древней Руси, прогуливаясь по самым живописным улицам её древней столицы – Владимира. Я расскажу вам о становлении города, о его славном прошлом, помогу понять особенности его самобытного архитектурного облика. Вы не только погрузитесь во времена великих князей и их дружин, но и сами попробуете разгадать некоторые загадки истории!

Шедевры домонгольской архитектуры
Вы рассмотрите несколько потрясающих построек времен Древней Руси, которыми знамениты Владимир и близлежащее село Боголюбово, старинная резиденция князя Андрея Боголюбского. Маршрут включает в себя 5 знаковых памятников домонгольской архитектуры, которые мы осмотрим снаружи:

  • Золотые Ворота, которые были возведены по образу и подобию Ворот Киева, Константинополя и Иерусалима. Ворота, прекрасно сохранившиеся до наших дней, служили не только оборонительным сооружением, но и триумфальной аркой столицы Руси.
  • Успенский Собор, задуманный князем Андреем Боголюбским как главный собор Всея Руси и расписанный легендарным иконописцем Андреем Рублевым.
  • Дмитриевский Собор – великолепный образец каменного резного декора, возведенный Всеволодом Большое Гнездо. Причудливый кружевной фасад этого собора можно рассматривать бесконечно!
  • Остатки замка Андрея Боголюбского, уникальный памятник домонгольской гражданской архитектуры.
  • Церковь Покрова на Нерли. Для многих эта церковь является самой совершенной церковью Руси: она считается эталоном гармонии пропорций и невероятно гармонирует с окружающими её красивейшими лугами и реками.

Также вы увидите менее значимые, но не менее интересные места: собор, созданный по доработанным чертежам храма Христа Спасителя, Успенский собор Княгининого монастыря с фресками 17 века, старинные церкви и многое другое.

Организационные детали

Важно
В праздничные дни экскурсия проводится только в групповом формате и на автомобиле. Возможна поездка как на вашем авто, так и на моем. Групповой формат подразумевает скидку, которая будет зависеть от размера группы. Я обязательно сообщу вам все детали при оформлении заказа (до внесения предоплаты).

Дополнительные опции

  • Возможен сокращенный маршрут экскурсии, в который входит все самое интересное в центральной части Владимира, его стоимость – 2400 рублей.
  • Экскурсия может быть организована на вашем автомобиле, или за дополнительную плату – на моём автомобиле. Также маршрут можно сделать полностью пешим.
  • В качестве VIP-услуги предлагается экскурсия на отреставрированной ГАЗ-21, легендарном образце советского автомобильного зодчества.
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Николай
Николай
Мне 33 года, экскурсиями занимаюсь начиная с 2012 года, провожу их по Владимиру, Боголюбово, Суздалю, мой подход заключается в стремлении дать исторический обзор с причинно - следственными связями, частично это проходит в формате диалога, стремлении провести экскурсию в зависимости от индивидуальных особенностей экскурсантов(темп движения, мировоззрение и.т.п.)
Напишите мне

71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

20 января 2020
Большое спасибо за чудесную экскурсию! Мы услышали множество интересных фатов, о которых раньше не слышали или не акцентировали на этом внимание. А теперь эта информация запомнится надолго!)
6 января 2020
Посещали экскурсию с мужем, несмотря на то что группа была большая, больше 10 человек, Николай удивительно ее провёл. Мы матёрые туристы с большим опытом, поэтому с большой уверенностью могу сказать, что настолько интересно и увлекательно бывает не часто. И маршрут, и подача материала очень понравились! Если и выбирать, то Николая с его экскурсией. Следующий день мы провели в Суздале, но впечатления от рассказов экскурсовода никакие, жаль, что забронировали раньше и не поехали с Николаем!
Огромное спасибо Николаю за столь удивительное время во Владимире и Боголюбово! Оценка 5+
6 января 2020
Всем, Здравствуйте!! Были. 3 по 5 января 2020 года, заказывали вечернюю экс-сию в 16:30, красивые виды со смотровых площадок Владимира, все значимые здания с подсветкой , очень красиво. Пешеходная улица... княгинин монастырь, Успенский и Дмитровский собор...на следующий день посмотрели все при дневном свете. Самостоятельно побывали в Боголюбово - обязательно к посещению!!! Покрова на Нерли!!!💜😘👍
4 января 2020
На экскурсию пришли три поколения - всем было интересно!!! Очень интересная экскурсия, удобно построен маршрут.
7 декабря 2019
Во Владимире были впервые. Все очень понравилось. Рекомендуем экскурсию с авто. Очень много успеете посмотреть. Выражаем слова признательности нашему гиду Николаю за его глубокие познания и добросовестное отношение к экскурсии. Спасибо.
9 ноября 2019
Были экскурсии когда приезжали ссыном на соревнования во Владимир, очень интересно и познавательно, за небольшое количество времени получите очень большое количество информации об историческом центре Владимира и Боголюбова, гид очень знающий и знающий историю своего города человек, не торопит, рассказать показать и дать потрогать - легко, мы были ближе к вечеру на экскурсии очень интересно, все в подсветке. Берите не пожалеете о проведенном времени особенно когда его немного.
27 октября 2019
Все очень понравилось! Николай хороший специалист, оч интересно, друзьям обязательно порекомендую!
17 октября 2019
Экскурсия подойдет людям, интересующимся историей и культурой России. Николай очень увлекательно рассказывает, не банально, нескучно!!! 5 часов пролетели как 2!)) Чувствуется, что Николай любит свой город, он нашел хороший баланс в повествовании между историческими фактами, разными версиями и трактовками, шутками и вопросами к нам, увлекая все дальше и дальше в глубь веков, в жизнь Владимира и его князей. Конечно на исходе пятого часа ощущается некоторая усталость, но она приятная и радостная благодаря Николаю! Хотим выразить благодарность и надеемся увидится с Вами вновь! Кн. Игорь и кн. Ольга)))
14 октября 2019
Прекрасная, насыщенная экскурсия. Николай - профессионал своего дела.
13 октября 2019
Благодарим Николая за проведенную экскурсию. Гид очень хорошо и непринужденно для восприятия предоставил достаточно большой и подробный пласт информации. Ответил на все, интересующие вопросы.
Ещё 61 отзыв

Николай проводит ещё 1 экскурсию

Знакомьтесь, Владимир!Знакомьтесь, Владимир!Знакомьтесь, Владимир!
2400 за экскурсию
2.5 часа
41 отзыв
История, «визитные карточки» и смотровые площадки города на обзорной экскурсии
Я расскажу о возникновении, становлении Владимира и особенностях его архитектуры. Покажу самые интересные памятники столицы Древней Руси и поясню, почему они не имеют аналогов в стране.

Исторические экскурсии во Владимире

Прогулка по центру ВладимираПрогулка по центру ВладимираПрогулка по центру Владимира
3900 за экскурсию
2 часа
70 отзывов
Все самое важное в 2-х часовой экскурсии по городу
Если у вас совсем мало времени, и вы хотите увидеть самые интересные объекты средневековой столицы Руси – небольшая экскурсия по центру Владимира поможет вам познакомиться с городом и его насыщенной историей. Вы успеете посетить 5 смотровых площадок и изучить основные достопримечательности города.
Легенды Древнего ВладимираЛегенды Древнего ВладимираЛегенды Древнего Владимира
От 5650 за экскурсию
2.5 часа
24 отзыва
Уличный исторический квест
Знакомиться с городом в интерактивном формате — весело и увлекательно. Вы получите задания в начале квеста и вместе с гидом отправитесь в путешествие по Древнему Владимиру, в конце которого доберетесь до клада! По пути вы будете узнавать самые важные факты из жизни города, которые помогут в выполнении заданий. Вас ждут истории о великих князьях, легенды монастырей и храмов, рассказы о грандиозных событиях, а еще вы примените на практике старинную русскую систему мер и поиграете в игры наших прабабушек и прадедушек.
Прошлое и настоящее ВладимираПрошлое и настоящее ВладимираПрошлое и настоящее Владимира
От 3510 за экскурсию
2 часа
20 отзывов
Погрузиться в историю древней Владимирской земли на пешей обзорной прогулке по городу
Эта экскурсия создана для тех, кто хочет совместить осмотр главных достопримечательностей с увлекательными рассказами о местных тайнах и легендах. Вы узнаете об основных событиях, происходивших здесь на протяжении тысячелетней истории, и о скрытых от глаз деталях.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендахВладимир и Боголюбово в сказаниях и легендахВладимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
6000 за экскурсию
3 часа
12 отзывов
Секреты русского храмового зодчества и предания древнего города
Если вы не жалуете сухие факты и даты, а хотите узнать о Владимире то, что скрыто в его древних преданиях, в историях местных жителей и белокаменных фасадах соборов, буду рада встрече! Вы пройдете по просторам Залесья и Боголюбского луга, полюбуетесь изящным храмом Покрова на Нерли и аутентичными барельефами Дмитриевского собора, прогуляетесь по владимирскому Арбату и Патриаршим садам. А рассказы о великих князьях Владимира и  древней истории Руси помогут почувствовать размеренное дыхание прошлых эпох.
Владимир: предания глубокой стариныВладимир: предания глубокой стариныВладимир: предания глубокой старины
2500 за экскурсию
1.5 часа
20 отзывов
Погрузиться во времена древней Руси во Владимире и Боголюбово
На обзорной экскурсии по древнейшему русскому городу вы увидите уникальные шедевры белокаменного зодчества, узнаете о славной истории государства. Кроме того, экскурсия познакомит вас со старорусскими гастрономическими традициями и жизнью современного Владимира, бережно хранящего своё наследие. А затем вы сможете отправиться в Боголюбово, который хранит воспоминания о жизни и доблестных делах великих князей

Выбирайте и другие экскурсии во Владимире

Для детейВсеИстория и архитектураСо скидкойИндивидуальныеОбзорныеВ другой городКвестыЗа городомНа автомобилеНеобычные маршрутыПешком