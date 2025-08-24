Автобусная экскурсия по Боголюбово и Владимиру с посещением старой аптеки

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вы посетите древнейший Боголюбовский монастырь и полюбуйтесь его уникальной архитектурой, увидите главные достопримечательности и самые интересные музеи Владимира.



Групповая экскурсия Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-20 человек На чём проводится На автобусе Когда По субботам и воскресеньям в 9:00. Сбор группы за 15 минут до начала экскурсии. 3200 ₽ за человека

Описание экскурсии Вы посетите живописное, старинное село Боголюбово. Именно здесь князем Андреем Боголюбским в 12 веке был основан Свято-Боголюбский монастырь. Он считается одним из древнейших на Руси и построен на месте чудесного явления князю Божией Матери. Здесь также была основана его резиденция, элементы палат которой — это единственная гражданская постройка домонгольской Руси, дошедшая до нашего времени. Также на территории монастыря располагается храм Рождества Богородицы 12 века, до нашего времени сохранилась только его нижняя часть, на основании которого уже в 18 веке была возведена новая церковь. Далее мы пройдем через монастырский пруд и отправимся в небольшое паломничество по Боголюбовскому лугу к жемчужине Древнерусской архитектуры - церкви Покрова на Нерли. Луг в излучине реки Нерль является заповедной зоной. Вы пройдете к храму по пешеходной тропе в окружении щебечущих птиц, порхающих бабочек, ощутите аромат более чем двухсот видов трав и цветов. Точеный образ храма известен всему миру, именно его часто сравнивают с изящным и нежным лебедем, плывущим в синих водах. Каждую весну во время разлива вода может доходить практически до стен храма и создается ощущение, что он парит над землей. Прогулка по Владимиру начнется на Соборной площади — это сердце Владимира, где старинные соборы и церкви возвышаются над площадью, создавая атмосферу духовности и величия. Пройдя через живописный парк Липки мы посетим Успенский собор (включен в список наследия ЮНЕСКО) – уникальный памятник Владимиро-Суздальского зодчества с фресками выдающегося иконописца Андрея Рублева, далее полюбуемся архитектурой и разгадаем тайны узоров Дмитриевского собора — великолепного образца древнерусской пластики и белокаменной резьбы. Наш маршрут пройдет по самобытной Георгиевской улице, раньше она была сердцем Нового города, здесь в XII веке располагался двор князя Юрия Долгорукого. По дороге вы повстречаете много интересных персонажей: ученого кота, художника, скульптуру Владимирскому Пожарному с действующей водокачкой – механизмом XIX века, шалопая и филера. Вы увидите символ старого города – памятник Владимирской вишне и узнаете, чем она славилась. Специально для туристов на улице оборудованы две смотровые площадки, откуда открывается прекрасный вид на берега Клязьмы и великолепный Успенский собор. Рядом с первой городской аптекой XVIII века находится памятник фармацевту, по легенде, для крепкого здоровья, нужно потереть его нос и лысину. Вы посетите Музей «Старый Владимир», который расположился в бывшей водонапорной башне старого города. Перенесетесь в дореволюционный провинциальный Владимир второй половины девятнадцатого - начала двадцатого века. Поймаете настроение жизни губернского города в фотографиях и в подлинных предметах быта старого Владимира, а со смотровой площадки четвертого этажа полюбуетесь живописнейшими видами древнего города! Далее отправимся к Золотым воротам — памятнику древнерусской архитектуры и известнейшему военно-оборонительному сооружению 12 века. Построены они по указу князя Андрея Боголюбского, который перенёс столицу княжества из Суздаля во Владимир. Именно на этот период приходится расцвет города Владимира и строительство многих гражданских, религиозных и оборонительных сооружений. Памятник архитектуры включен в список наследия ЮНЕСКО (в настоящее время находятся на реконструкции). Затем отправимся в музей «Старая Аптека», который расположен на улице Георгиевской в здании аптеки с более чем двухсотлетней историей. Даже в Москве и Петербурге первоначальные здания аптек не сохранились, а во Владимире здание «Старой Аптеки» сохранилось в своем почти первозданном виде и, по праву, считается одним из старейших в стране. Вы войдете в это здание со сводами и мозаичными полами, увидите в стенных шкафах колбы и сосуды для снадобий, старинные весы, гравюры, прочитаете рецепты лекарств от глупости или от несчастной любви, и поймете, насколько сильным может быть обаяние времени. Откройте секреты стариных мест, где история дышит в каждом камне!

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Свято-Боголюбский монастырь

Резиденция князя Андрея Боголюбского

Храм Рождества Богородицы XII века

Церковь Покрова на Нерли

Соборная площадь

Успенский собор

Дмитриевский собор

Парк Липки

Георгиевская улица

Музей «Старый Владимир»

Золотые ворота

Музей «Старая Аптека» Что включено Экскурсионное обслуживание с аккредитованным гидом

Транспортное обслуживание по программе

Дегустация в музее Бабуся Ягуся

Что не входит в цену Входные билеты в Успенский Собор и музей Старый Владимир - 600 рублей Где начинаем и завершаем? Начало: Владимир, Россия, Соборная Площадь Завершение: Владимир Когда и сколько длится? Когда: По субботам и воскресеньям в 9:00. Сбор группы за 15 минут до начала экскурсии. Экскурсия длится около 7 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.