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Древний Владимир — путь сквозь века

4.6
17 отзывов
Лариса П.
Лариса П. – Гид из Владимира
Еще несколько веков назад Владимир был столицей ⭐️ княжества.

Сейчас же это не большой, но уютный городок с богатой историей 📖.

Здесь сохранились белокаменные церкви, старинные здания, остатки крепостного вала… У нас будет 3 часа, чтобы узнать все об истории Владимира и прогуляться 👣 по истории 9 веков!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 200 ₽ за экскурсию

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Древний Владимир — путь сквозь века
Древний Владимир — путь сквозь века

Что вы увидите

  • Золотые ворота
  • Троицкая церковь
  • Театр драмы
  • Католический костел
  • Казлов Вал
  • Спасский холм
  • Водонапорная башня
  • Спасская церковь
  • Памятник владимирской вишне
  • Лукоморье
  • Дом адмирала Лазарева
  • Храм Георгия Победоносца
  • Кузница Бородиных
  • Памятник князю Владимиру
  • Дом Левитана
  • Соборная площадь
  • Памятник князю Владимиру Мономаху
  • Успенский собор
  • Присутственные места
  • Дмитриевский собор
  • Парк Липк
Провинциальный Владимир хорош в любое время года: и в буйстве зеленой листвы, и в белоснежном зимнем наряде, и в ярких красках осеннего убранства, и в весеннем цветении яблоневых садов.

Маршрут экскурсии 🧭 следующий:

  • Золотые ворота — Троицкая церковь ⛪ — Театр драмы — Католический костел — Казлов Вал — Спасский холм — Водонапорная башня — Спасская церковь — памятник владимирской вишне — смотровая площадка — лукоморье — улица Большая Московская — дом алмирала Лазарева — старая аптека — храм Георгия Победоносца — кузница Бородиных — смотровая площадка — памятник князю Владимиру — крестителю Руси — дом Левитана — Соборная площадь — памятник князю Владимиру Мономаху — Успенский собор — Присутственные места — Дмитриевский собор — парк 🌳 Липки.
  • Наша обзорная экскурсия ⛳ начнется с осмотра главного памятника старины - Золотых ворот, затем мы переместимся к расположенной поблизости Троицкой церкви, после этого взберемся на крепостной вал, а потом осмотрим Водонапорную башню.
  • Затем мы прогуляемся по главной владимирской улице Б. Московской, которая сама по себе является памятником 19-го века и окажемся на центральной площади города, где расположены основные жемчужины древнерусского зодчества - Успенский и Дмитриевский соборы. Там же мы посетим отличную смотровую площадку, откуда открывается живописный вид на окрестности города, и полюбуемся величественным памятником основателю города Владимира.
  • Если вы хотите произвести осмотр Успенского собора внутри, прикоснуться к его святыням, то нужно упомянуть об этом предварительно. Я выпишу путевку во Владимирской Епархии на проведение экскурсии.
Экскурсия пешеходная, но не утомительная, очень интересная и познавательная. Я включаю в экскурсию элементы викторины и соревновательности (при достаточном количестве участников) и все это обязательно сопровождается добрым юмором!
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
  • билеты в Успенский собор
  • входные билеты в музеи
  • транспортное обслуживание
  • путевка во Владимирскую Епархию (взр. - 100 рублей, дети - бесплатно)
Начало
🚩 Владимир, Дворянская ул., дом 4,
Место завершения
🏁 По договоренности
Древний Владимир — путь сквозь века
Древний Владимир — путь сквозь века
Древний Владимир — путь сквозь века
Древний Владимир — путь сквозь века

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лариса П.
Лариса П.
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17 отзывов оставили туристы

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