Провинциальный Владимир хорош в любое время года: и в буйстве зеленой листвы, и в белоснежном зимнем наряде, и в ярких красках осеннего убранства, и в весеннем цветении яблоневых садов.

Маршрут экскурсии 🧭 следующий:

Золотые ворота — Троицкая церковь ⛪ — Театр драмы — Католический костел — Казлов Вал — Спасский холм — Водонапорная башня — Спасская церковь — памятник владимирской вишне — смотровая площадка — лукоморье — улица Большая Московская — дом алмирала Лазарева — старая аптека — храм Георгия Победоносца — кузница Бородиных — смотровая площадка — памятник князю Владимиру — крестителю Руси — дом Левитана — Соборная площадь — памятник князю Владимиру Мономаху — Успенский собор — Присутственные места — Дмитриевский собор — парк 🌳 Липки.

Наша обзорная экскурсия ⛳ начнется с осмотра главного памятника старины - Золотых ворот, затем мы переместимся к расположенной поблизости Троицкой церкви, после этого взберемся на крепостной вал, а потом осмотрим Водонапорную башню.

Затем мы прогуляемся по главной владимирской улице Б. Московской, которая сама по себе является памятником 19-го века и окажемся на центральной площади города, где расположены основные жемчужины древнерусского зодчества - Успенский и Дмитриевский соборы. Там же мы посетим отличную смотровую площадку, откуда открывается живописный вид на окрестности города, и полюбуемся величественным памятником основателю города Владимира.

Если вы хотите произвести осмотр Успенского собора внутри, прикоснуться к его святыням, то нужно упомянуть об этом предварительно. Я выпишу путевку во Владимирской Епархии на проведение экскурсии.

Экскурсия пешеходная, но не утомительная, очень интересная и познавательная. Я включаю в экскурсию элементы викторины и соревновательности (при достаточном количестве участников) и все это обязательно сопровождается добрым юмором!