Если мерзнуть не хочется, то можно познакомиться с городом в музеях! Узнаем историю Владимира с самого начала. Рассмотрим белокаменную резьбу Дмитриевского собора. Зайдем в Успенский собор и полюбуемся фресками Андрея Рублева. Пройдемся по Георгиевской улице и зайдем в Водонапорную башню.
Описание экскурсии
Это такая же обзорная прогулка, в ходе которой мы посетим три музея:
- Начнем с исторического. Узнаем историю Владимира с самого начала.
- Поговорим на местах о наших князьях. Рассмотрим белокаменную резьбу Дмитриевского собора, побываем внутри и узнаем как устроены наши храмы и почему их называют крестово-купольными. а еще увидим древнюю живопись 12 века!
- Зайдем в Успенский собор и полюбуемся фресками Андрея Рублева Рассмотрим главную, Соборную площадь Владимира и обсудим город в период 19, начала 20 века.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический музей
- Дмитриевский собор
- Успенский собор
- Водонапорная башня
- Золотые ворота
Что включено
- Услуги гида
- Экскурсионная программа
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи: Успенский собор - 400 руб/чел., Дмитриевский собор - 300 руб. /чел., Исторический музей - 300 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Исторический музей. УЛ.Б. Московская, д. 64
Завершение: Золотые Ворота
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Огромное спасибо Корнею за столь подробный рассказ, много увлекательных фактов, даже коренные жители из группы были очень удивлены)) программа сочетает в себе как прошлое Владимира, так и настоящее, очень приятно узнать о деятелях своего времени, закладывающих фундамент того Владимира, который мы можем наблюдать сейчас. Погода была замечательная, самое то для прогулки
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