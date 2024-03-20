К Ксения

Огромное спасибо Корнею за столь подробный рассказ, много увлекательных фактов, даже коренные жители из группы были очень удивлены)) программа сочетает в себе как прошлое Владимира, так и настоящее, очень приятно узнать о деятелях своего времени, закладывающих фундамент того Владимира, который мы можем наблюдать сейчас. Погода была замечательная, самое то для прогулки