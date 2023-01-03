Многоликий Владимир
Владимир — один из городов Золотого кольца.
Сюда приезжают, чтобы переместиться на несколько веков назад и познакомиться с многовековой историей города. На улочках города сохранились старинные соборы и застройка XVI-XX веков.
За пару часов вы увидите все главные достопримечательности Владимира — Золотые ворота, крепостные валы, Успенский собор, Дмитриевский собор. А также вы сможете попробовать фирменное вишневое варенье с секретом.
Сюда приезжают, чтобы переместиться на несколько веков назад и познакомиться с многовековой историей города. На улочках города сохранились старинные соборы и застройка XVI-XX веков.
За пару часов вы увидите все главные достопримечательности Владимира — Золотые ворота, крепостные валы, Успенский собор, Дмитриевский собор. А также вы сможете попробовать фирменное вишневое варенье с секретом.
Ближайшие даты:
10
июн
июн
11
июн
июн
12
июн
июн
Что вас ожидает:
- Золотые Ворота
- Козлов вал
- Георгиевская улица
- Соборная площадь
- Успенский собор
- Дмитриевский собор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Дорогие друзья! Предлагаю вам прогулку по яркому и самобытному городу Владимиру.
В приятной компании мы отправимся в маленькое путешествие по векам и эпохам древнего града Володимира.
Узнаем:
- как из города мизинных людей за 17 лет выросла вторая столица Руси,
- против какого секретного орудия в 13 веке не устояли наши городские стены,
- где размещался княжий двор Юрия Долгорукого и его детей,
- за какими реликвиями к нам приезжал Петр 1 и что остановило карету Екатерины 2 при въезде в город.
За время экскурсии:
- мы увидим легендарные Золотые Ворота 12 века и узнаем как их используют горожане в веке 21;
- полюбуемся для чего местные ребятишки приспособили древние крепостные валы;
- узнаем историю владимирской вишни и покровского пряника;
- ВО ВРЕМЯ ЭКСКУРСИИ ВСЕ УЧАСТНИКИ СМОГУТ ПРОДЕГУСТИРОВАТЬ НАШЕ ФИРМЕННОЕ «ВИШНЕВОЕ ВАРЕНЬЕ С СЕКРЕТОМ», ОТВЕДАТЬ СДОБНЫЙ ПРЯНИК И ПОГРЕТЬСЯ ЧАЕМ — КИПРЕЕМ С ВИШНЕВЫМ ЛИСТОМ.
- заглянем во «Владимирский малый Петергоф»;
- познакомимся с котом-баюном и узнаем историю скандальной женитьбы Герцена во Владимире;
- совершим прогулку по самому популярному променаду в городе, потрем нос шалопаю и познакомимся с местными кузнецами;
- наконец, увидим главную соборную площадь с 2 шедеврами ЮНЕСКО 12 века — Успенским и Дмитриевским соборами.
- Успенский собор Владимира.
- По желанию, в дополнительное время я проведу для вас экскурсию в самый древний собор северо-восточной Руси. Успенский собор Владимира — кладезь древних реликвий мирового уровня: древнейший русский некрополь, настенные фрески 12,13 и 15 веков, золотой иконостас времен Екатерины II и т. д. Экскурсия по Успенскому собору оплачивается дополнительно (доплата 500р с человека, включая вход. билет в собор), продолжительность 30–40 минут.
- Экскурсия проходит в легком темпе, за 2 часа мы пройдем около 2 км., по дороге будет возможность погреться в помещении.
- Экскурсия сборная, количество мест ограничено, группа до 20 человек.
Важно знать:
- Экскурсия по Успенскому собору оплачивается дополнительно, продолжительность 30-40 минут.
- Во Владимире всегда ветрено, поэтому одевайтесь теплее. Для посещения соборов могут потребоваться маски и QR-коды.
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида.
- дегустация сладостей.
Туристы оплачивают самостоятельно:
экскурсия в Успенский собор 500руб. /чел. (включает входной билет).
См. календарь
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Дегустация сладостей
- Что не входит
- Экскурсия в Успенский собор 500 руб. /чел. (включает входной билет)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Театральная площадь, напротив входа в театр ДрамыЗавершение: Соборная пл
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. календарьЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Во Владимире всегда ветрено
- Поэтому одевайтесь теплее. Для посещения соборов могут потребоваться маски и QR-коды
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
3 янв 2023
Марина - лучший экскурсовод, которого я встречала за последние несколько лет. Вы влюбитесь во Владимир и обязательно захотите вернуться еще)
С
Софья
6 авг 2022
М
Марина
10 июля 2022
С
Смокотина
16 июня 2022
Л
Лариса
12 июня 2022
Очень содержательная, полная,но понятная.
Д
Дина
9 мая 2022
Е
Елена
5 мая 2022
а
андрей
3 мая 2022
В
Вероника
9 мар 2022
Очень интересно рассказывала экскурсовод Марина! Время пролетело не заметно!
К
Котова
10 янв 2022
А
Арсений
9 янв 2022
Д
Дерябина
4 янв 2022
Замечательная экскурсия, много интересных фактов в живой подаче с юмором. спасибо большое!! 1
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владимира
Групповые
Пешеходные
История и архитектура
Похожие туры из Владимира
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомьтесь, Владимир
История, «визитные карточки» и смотровые площадки города на обзорной экскурсии
Завтра
13 июня
14 июня
16 июня
2 990₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нетипичный Владимир
Пройти по городу нетуристическими тропами и узнать о нем занимательные факты
у Академического театра драмы
Завтра
19 июня
20 июня
22 июня
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси
Разобраться в шедеврах владимиро-суздальской архитектурной школы и погрузиться в атмосферу старины
15 июня
20 июня
27 июня
28 июня
6 500₽ за всё до 10 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании