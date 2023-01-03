Многоликий Владимир: групповая экскурсия

Многоликий Владимир

5
12 отзывов
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Владимир — один из городов Золотого кольца.

Сюда приезжают, чтобы переместиться на несколько веков назад и познакомиться с многовековой историей города. На улочках города сохранились старинные соборы и застройка XVI-XX веков.

За пару часов вы увидите все главные достопримечательности Владимира — Золотые ворота, крепостные валы, Успенский собор, Дмитриевский собор. А также вы сможете попробовать фирменное вишневое варенье с секретом.
Многоликий Владимир: групповая экскурсия
Многоликий Владимир: групповая экскурсия
Многоликий Владимир: групповая экскурсия
Многоликий Владимир: групповая экскурсия
Многоликий Владимир: групповая экскурсия
Многоликий Владимир: групповая экскурсия
Многоликий Владимир: групповая экскурсия
Ближайшие даты:
10
июн
11
июн
12
июн

Что вас ожидает:

  • Золотые Ворота
  • Козлов вал
  • Георгиевская улица
  • Соборная площадь
  • Успенский собор
  • Дмитриевский собор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Дорогие друзья! Предлагаю вам прогулку по яркому и самобытному городу Владимиру.
В приятной компании мы отправимся в маленькое путешествие по векам и эпохам древнего града Володимира.

Узнаем:

  • как из города мизинных людей за 17 лет выросла вторая столица Руси,
  • против какого секретного орудия в 13 веке не устояли наши городские стены,
  • где размещался княжий двор Юрия Долгорукого и его детей,
  • за какими реликвиями к нам приезжал Петр 1 и что остановило карету Екатерины 2 при въезде в город.

За время экскурсии:

  • мы увидим легендарные Золотые Ворота 12 века и узнаем как их используют горожане в веке 21;
  • полюбуемся для чего местные ребятишки приспособили древние крепостные валы;
  • узнаем историю владимирской вишни и покровского пряника;
  • ВО ВРЕМЯ ЭКСКУРСИИ ВСЕ УЧАСТНИКИ СМОГУТ ПРОДЕГУСТИРОВАТЬ НАШЕ ФИРМЕННОЕ «ВИШНЕВОЕ ВАРЕНЬЕ С СЕКРЕТОМ», ОТВЕДАТЬ СДОБНЫЙ ПРЯНИК И ПОГРЕТЬСЯ ЧАЕМ — КИПРЕЕМ С ВИШНЕВЫМ ЛИСТОМ.
  • заглянем во «Владимирский малый Петергоф»;
  • познакомимся с котом-баюном и узнаем историю скандальной женитьбы Герцена во Владимире;
  • совершим прогулку по самому популярному променаду в городе, потрем нос шалопаю и познакомимся с местными кузнецами;
  • наконец, увидим главную соборную площадь с 2 шедеврами ЮНЕСКО 12 века — Успенским и Дмитриевским соборами.
  • Успенский собор Владимира.
  • По желанию, в дополнительное время я проведу для вас экскурсию в самый древний собор северо-восточной Руси. Успенский собор Владимира — кладезь древних реликвий мирового уровня: древнейший русский некрополь, настенные фрески 12,13 и 15 веков, золотой иконостас времен Екатерины II и т. д. Экскурсия по Успенскому собору оплачивается дополнительно (доплата 500р с человека, включая вход. билет в собор), продолжительность 30–40 минут.
  • Экскурсия проходит в легком темпе, за 2 часа мы пройдем около 2 км., по дороге будет возможность погреться в помещении.
  • Экскурсия сборная, количество мест ограничено, группа до 20 человек.

Важно знать:

  • Экскурсия по Успенскому собору оплачивается дополнительно, продолжительность 30-40 минут.
  • Во Владимире всегда ветрено, поэтому одевайтесь теплее. Для посещения соборов могут потребоваться маски и QR-коды.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.
  • дегустация сладостей.

Туристы оплачивают самостоятельно:

экскурсия в Успенский собор 500руб. /чел. (включает входной билет).

См. календарь

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Дегустация сладостей
Что не входит
  • Экскурсия в Успенский собор 500 руб. /чел. (включает входной билет)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театральная площадь, напротив входа в театр Драмы
Завершение: Соборная пл
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Во Владимире всегда ветрено
  • Поэтому одевайтесь теплее. Для посещения соборов могут потребоваться маски и QR-коды
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
А
3 янв 2023
Марина - лучший экскурсовод, которого я встречала за последние несколько лет. Вы влюбитесь во Владимир и обязательно захотите вернуться еще)
С
6 авг 2022
М
10 июля 2022
С
16 июня 2022
Л
12 июня 2022
Очень содержательная, полная,но понятная.
Д
9 мая 2022
Е
5 мая 2022
а
3 мая 2022
В
9 мар 2022
Очень интересно рассказывала экскурсовод Марина! Время пролетело не заметно!
К
10 янв 2022
А
9 янв 2022
Д
4 янв 2022
Замечательная экскурсия, много интересных фактов в живой подаче с юмором. спасибо большое!! 1

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