Городские экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Городские экскурсии» во Владимире, цены от 667 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Владимир, город с историей
Пешая
2 часа
304 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Владимир, город с историей: групповая экскурсия
Владимир - город, который сочетает богатую историю и уют провинции. Узнайте о великих князьях, символах и архитектуре на нашей прогулке
Начало: На Театральной площади
Завтра в 13:15
10 окт в 12:30
667 ₽ за человека
Арт-Владимир: город глазами художника
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Арт-Владимир: город глазами художника
Прогулка по историческому центру Владимира с посещением мастерских художников и антикварных коллекций. Узнайте, как древний город вдохновляет творцов
16 окт в 09:00
17 окт в 09:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Владимир окраинный
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторические тайны Владимира
Путешествие по окраинам Владимира откроет перед вами неизведанные грани города. Пройдите по историческим местам и узнайте их тайны
Начало: У Молодёжного сквера
10 окт в 08:00
11 окт в 08:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Пешком по Владимиру: памятники, музеи и медовуха Бабы-яги
Пешая
3 часа
4 отзыва
Групповая
Пешком по Владимиру: памятники, музеи и медовуха Бабы-яги
Владимир очарует своими древними соборами и легендами. Посетите музеи, насладитесь видами и попробуйте напитки по старинным рецептам
Начало: На Соборной площади
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:45
11 окт в 12:45
12 окт в 12:45
900 ₽ за человека

