Групповая
до 25 чел.
Владимир, город с историей: групповая экскурсия
Владимир - город, который сочетает богатую историю и уют провинции. Узнайте о великих князьях, символах и архитектуре на нашей прогулке
Начало: На Театральной площади
Завтра в 13:15
10 окт в 12:30
667 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Арт-Владимир: город глазами художника
Прогулка по историческому центру Владимира с посещением мастерских художников и антикварных коллекций. Узнайте, как древний город вдохновляет творцов
16 окт в 09:00
17 окт в 09:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторические тайны Владимира
Путешествие по окраинам Владимира откроет перед вами неизведанные грани города. Пройдите по историческим местам и узнайте их тайны
Начало: У Молодёжного сквера
10 окт в 08:00
11 окт в 08:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Пешком по Владимиру: памятники, музеи и медовуха Бабы-яги
Владимир очарует своими древними соборами и легендами. Посетите музеи, насладитесь видами и попробуйте напитки по старинным рецептам
Начало: На Соборной площади
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:45
11 окт в 12:45
12 окт в 12:45
900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в октябре 2025
Сейчас во Владимире в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 667 до 6500. Туристы уже оставили гидам 314 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию во Владимире на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 314 ⭐ отзывов, цены от 667₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь