Путешествуя по Владимиру с детьми вы познакомитесь с историей и культурой города, посетите исторические музеи, попробуете медовуху! Вас ждут невероятные приключения на увлекательной детской интерактивной программе в музее Бабуся-Ягуся. Эта экскурсия оставит отличные впечатления о Владимире для всей семьи.

Описание экскурсии Прогулка начнется на Соборной площади — это сердце Владимира, где старинные соборы и церкви возвышаются над площадью, создавая атмосферу духовности и величия. Пройдя через живописный парк Липки мы посетим Успенский собор (включен в список наследия ЮНЕСКО) – уникальный памятник Владимиро-Суздальского зодчества с фресками выдающегося иконописца Андрея Рублева, далее полюбуемся архитектурой и разгадаем тайны узоров Дмитриевского собора —великолепного образца древнерусской пластики и белокаменной резьбы. Наш маршрут пройдет по самобытной Георгиевской улице, раньше она была сердцем Нового города, здесь в XII веке располагался двор князя Юрия Долгорукого. По дороге вы повстречаете много интересных персонажей: ученого кота, художника, скульптуру Владимирскому Пожарному с действующей водокачкой — механизмом XIX века, шалопая и филера. Вы увидите символ старого города — памятник Владимирской вишне и узнаете, чем она славилась. Специально для туристов на улице оборудованы две смотровые площадки, откуда открывается прекрасный вид на берега Клязьмы и великолепный Успенский собор. Рядом с первой городской аптекой XVIII века находится памятник фармацевту, по легенде, для крепкого здоровья, нужно потереть его нос и лысину. Вы посетите Музей «Старый Владимир», который расположился в бывшей водонапорной башне старого города. Перенесетесь в дореволюционный провинциальный Владимир второй половины девятнадцатого - начала двадцатого века. Поймаете настроение жизни губернского города в фотографиях и в подлинных предметах быта старого Владимира, а со смотровой площадки четвертого этажа полюбуетесь живописнейшими видами древнего города! Далее отправимся к Золотым воротам — памятнику древнерусской архитектуры и известнейшему военно-оборонительному сооружению 12 века. Построены они по указу князя Андрея Боголюбского, который перенёс столицу княжества из Суздаля во Владимир. Именно на этот период приходится расцвет города Владимира и строительство многих гражданских, религиозных и оборонительных сооружений. Памятник архитектуры включен в список наследия ЮНЕСКО (в настоящее время находятся на реконструкции). Далее вы отправитесь в сувенирную лавку музея Бабуся-Ягуся, где сможете продегустировать уникальный напиток, приготовленный по старинным русским рецептам - фирменную медовуху Бабы Яги, примете участие в увлекательной детской интерактивной программе. Погрузитесь в атмосферу волшебного царства, где вас ждёт встреча с Бабой-Ягой и другими сказочными персонажами. Вас ожидают загадочные испытания, захватывающие приключения и множество сюрпризов! В конце путешествия каждый участник получит сладкий подарок. . Также у вас будет время для покупки уникальных сказочных сувениров и косметики в молодильной лавке. Здесь вы найдёте всё, что нужно для создания атмосферы волшебства и сказки. Откройте секреты Владимира, где история дышит в каждом камне!

