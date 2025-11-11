Шедевры и Гастрономия: автобусная экскурсия по Владимиру и Боголюбово

Тайны древнего Владимира и жемчужины Боголюбова

Погрузитесь в удивительное путешествие по следам великой истории и культурного наследия древней Руси. Мы приглашаем вас в захватывающую экскурсию, которая откроет тайны и легенды Боголюбова и Владимира, познакомит с шедеврами архитектуры, уникальной природой и самобытной кухней региона.

Село Боголюбово

Начнем с посещения живописного села Боголюбово, основанного князем Андреем Боголюбским в XII веке. Здесь вы увидите Свято-Боголюбский монастырь — один из древнейших монастырей на Руси, где до сих пор сохранились элементы княжеских палат, уникальной гражданской постройки домонгольского периода. На территории монастыря расположен храм Рождества Богородицы XII века, нижняя часть которого является подлинной исторической реликвией.

Прогулка к церкви Покрова на Нерли

Пройдя через монастырский пруд, мы отправимся по заповедным Боголюбовским лугам. Здесь, в окружении ароматных трав, цветов и живой природы, мы дойдем до церкви Покрова на Нерли. Этот шедевр древнерусской архитектуры известен всему миру своей изысканностью и легкостью, и его часто сравнивают с лебедем, парящим над водой.

Прогулка по Владимиру

Экскурсия по Владимиру начнется на Соборной площади, сердце города. Мы посетим:

Успенский собор (входит в список наследия ЮНЕСКО) с уникальными фресками Андрея Рублева.

Дмитриевский собор, известный изысканной белокаменной резьбой и тайнами своих узоров.

Георгиевскую улицу, где вас ждут памятники, скульптуры и смотровые площадки с прекрасными видами на Клязьму и старинные соборы. Музей «Старый Владимир»Музей, расположенный в бывшей водонапорной башне, перенесет вас в провинциальный Владимир XIX-XX веков. Вы увидите подлинные предметы быта, старинные фотографии и насладитесь живописными панорамами с верхней смотровой площадки.

Золотые ворота.

Мы посетим знаменитые Золотые ворота — памятник древнерусской архитектуры XII века, который был частью оборонительных сооружений Владимира.

Дегустация и обед.

Закончится экскурсия дегустацией напитков из знаменитой Владимирской вишни. Вы попробуете 5 видов настоек, созданных по старинным рецептам, а также насладитесь традиционным обедом:

• Салат Клязьма с историей • Калья утиная на огуречном рассоле • Вареники с квашеной капустой и сельдью • Тельное из судака • Творожная тоболка с владимирской вишней Важная информация: