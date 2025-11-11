Шедевры и Гастрономия: автобусная экскурсия по Владимиру и Боголюбово

Вас ждет путешествие, сочетающее знакомство с шедеврами древнерусской архитектуры и гастрономическими традициями региона.
Вы посетите уникальные храмы и монастыри, услышите увлекательные истории о прошлом Владимирской области и попробуете блюда, приготовленные по старинным рецептам.
Этот день подарит вам незабываемые впечатления, яркие эмоции и возможность глубже понять культуру древней Руси.
Вы посетите уникальные храмы и монастыри, услышите увлекательные истории о прошлом Владимирской области и попробуете блюда, приготовленные по старинным рецептам.
Этот день подарит вам незабываемые впечатления, яркие эмоции и возможность глубже понять культуру древней Руси.
Описание экскурсии
Тайны древнего Владимира и жемчужины Боголюбова
Погрузитесь в удивительное путешествие по следам великой истории и культурного наследия древней Руси. Мы приглашаем вас в захватывающую экскурсию, которая откроет тайны и легенды Боголюбова и Владимира, познакомит с шедеврами архитектуры, уникальной природой и самобытной кухней региона.
Село Боголюбово
Начнем с посещения живописного села Боголюбово, основанного князем Андреем Боголюбским в XII веке. Здесь вы увидите Свято-Боголюбский монастырь — один из древнейших монастырей на Руси, где до сих пор сохранились элементы княжеских палат, уникальной гражданской постройки домонгольского периода. На территории монастыря расположен храм Рождества Богородицы XII века, нижняя часть которого является подлинной исторической реликвией.
Прогулка к церкви Покрова на Нерли
Пройдя через монастырский пруд, мы отправимся по заповедным Боголюбовским лугам. Здесь, в окружении ароматных трав, цветов и живой природы, мы дойдем до церкви Покрова на Нерли. Этот шедевр древнерусской архитектуры известен всему миру своей изысканностью и легкостью, и его часто сравнивают с лебедем, парящим над водой.
Прогулка по Владимиру
Экскурсия по Владимиру начнется на Соборной площади, сердце города. Мы посетим:
- Успенский собор (входит в список наследия ЮНЕСКО) с уникальными фресками Андрея Рублева.
- Дмитриевский собор, известный изысканной белокаменной резьбой и тайнами своих узоров.
- Георгиевскую улицу, где вас ждут памятники, скульптуры и смотровые площадки с прекрасными видами на Клязьму и старинные соборы. Музей «Старый Владимир»Музей, расположенный в бывшей водонапорной башне, перенесет вас в провинциальный Владимир XIX-XX веков. Вы увидите подлинные предметы быта, старинные фотографии и насладитесь живописными панорамами с верхней смотровой площадки.
- Золотые ворота.
- Мы посетим знаменитые Золотые ворота — памятник древнерусской архитектуры XII века, который был частью оборонительных сооружений Владимира.
- Дегустация и обед.
Закончится экскурсия дегустацией напитков из знаменитой Владимирской вишни. Вы попробуете 5 видов настоек, созданных по старинным рецептам, а также насладитесь традиционным обедом:
• Салат Клязьма с историей • Калья утиная на огуречном рассоле • Вареники с квашеной капустой и сельдью • Тельное из судака • Творожная тоболка с владимирской вишней Важная информация:
- Просим обратить внимание, что минимальная группа для проведения экскурсии 4 человека.
- Просим обратить внимание, что обед является обязательной дополнительной услугой и не входит в основную стоимость тура.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Село Боголюбово - живописное старинное село, основанное князем Андреем Боголюбским
- Свято-Боголюбский монастырь - один из древнейших монастырей на Руси с сохранившимися элементами княжеских палат
- Храм Рождества Богородицы XII века - уникальный памятник, нижняя часть которого дошла до наших дней
- Церковь Покрова на Нерли - шедевр древнерусской архитектуры, расположенный в заповедной зоне Боголюбовских лугов
- Соборная площадь во Владимире - сердце города с историческими соборами и живописным парком Липки
- Успенский собор - объект наследия ЮНЕСКО с уникальными фресками Андрея Рублева
- Дмитриевский собор - памятник архитектуры с белокаменной резьбой
- Георгиевская улица - самобытная улица с памятниками, скульптурами и смотровыми площадками
- Музей «Старый Владимир» - экспозиция, посвященная жизни губернского города XIX-XX веков, с панорамным видом на Владимир
- Золотые ворота - памятник древнерусской архитектуры XII века, часть оборонительных сооружений города
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание с аккредитованным гидом
Что не входит в цену
- Обязательная доп. услуга Обед/nиз блюд традиционной Владимирской кухни. Стоимость 2000 руб/чел
- Входные билеты в Успенский Собор и музей Старый Владимир 600 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владимир, Россия, Соборная Площадь
Завершение: Владимир
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Просим обратить внимание, что минимальная группа для проведения экскурсии 4 человека
- Просим обратить внимание, что обед является обязательной дополнительной услугой и не входит в основную стоимость тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Владимира
Похожие экскурсии из Владимира
Индивидуальная
до 4 чел.
Два в одном: путешествие по Владимиру и Боголюбово с экскурсоводом
Познайте сокровища Владимира и Боголюбово: от белокаменных соборов до живописных пейзажей - каждый шаг раскрывает страницы истории
Начало: У Троицкой церкви
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
8900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси
Прогулка по Владимиру и Боголюбову раскроет тайны древней Руси, познакомит с уникальными памятниками и историей княжеских усобиц
Начало: Соборная площадь
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
9000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
История древнего города и памятники домонгольской архитектуры
Завтра в 08:30
11 ноя в 14:30
6667 ₽ за всё до 6 чел.