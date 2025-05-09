Эта экскурсия предлагает погружение в историю Владимира, где каждый уголок хранит память о великих князьях и мастерах. Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота и живописные улицы расскажут о прошлом города. Прогулка по монастырям и историческим местам позволит ощутить дух древней Руси. Величественные панорамы и уникальная архитектура создадут незабываемые впечатления
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Величественные соборы
- 🚪 Золотые ворота
- 🏞️ Живописные виды
- 📜 История князей
- 🕌 Монастырские ансамбли
- 🚶 Прогулка по старинным улицам
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Что можно увидеть
- Успенский собор
- Дмитриевский собор
- Золотые ворота
- Соборная площадь
- Московская улица
Описание экскурсии
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по древнему Владимиру – городу, где каждое здание дышит историей, а улицы хранят воспоминания о великих людях и событиях. Вас ждет захватывающее путешествие во времена Владимирской Руси, знакомство с выдающимися памятниками архитектуры и истории. Откроем страницы истории:
- Узнаем о Владимире как исторической и политической столице Древней Руси.
- Погрузимся в эпоху великих князей – Владимира Мономаха, Андрея Боголюбского, Всеволода Большое Гнездо и Александра Невского.
• Оценим вклад князей в развитие государства, экономики и духовной жизни. Восхитимся древним зодчеством:
- Я расскажу Вам о величественном Успенском соборе – главном храме княжества и место венчания князей.
- Оценим уникальность Дмитриевского собора, чьи стены украшают каменные «страницы» истории.
Вы услышите историю монастырских ансамблей: Богородице-Рождественский мужской монастырь — центр летописания XIII-XV веков, и Княгинин Девичий Успенский монастырь, связанный с княжеской историей. Погрузимся в атмосферу города:.
- Увидим живописные панорамы Владимира и пойму реки Клязьмы.
- Оценим монументальность Золотых ворот – триумфального символа города.
- Посетим Ансамбль Соборной площади с его величественными архитектурными сооружениями.
- Прогуляемся по Московской улице с ее аутентичными зданиями XVIII-XIX веков и узнаем историю.
В будни и выходные с 8-00 до 23-00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Успенский собор - главный храм княжества, место венчания князей. Заходим по предварительной договоренности с туристами
- Дмитриевский собор - уникальная белокаменная резьба, «книга в камне»
- Золотые ворота - триумфальные ворота древнего города
- Ансамбль Соборной площади - архитектурные памятники Владимира
- Московская улица - историческая улица с сохранившимися зданиями XVIII-XIX веков
- Торговые ряды - старинные торговые постройки
- Пойма реки Клязьмы - живописные природные панорамы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: УЛ.Б. Московская. Соборная площадь
Завершение: УЛ.Б. Московская. Золотые ворота
Когда и сколько длится?
Когда: В будни и выходные с 8-00 до 23-00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Николай
9 мая 2025
В восторге от экскурсии! Экскурсовод Наталья обладает энциклопедическими знаниями про Владимир. Экскурсия проведена с учетом всех наших пожеланий. Видно, что человек горит своим делом, с удовольствием делится своими знаниями. Для нее это не работа, а ее жизнь!
Входит в следующие категории Владимира
