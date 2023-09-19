Обзорная по Владивостоку

Обзорная экскурсия из Владивостока: Поход по уникальным локациям острова Русский

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Обзорная экскурсия по столице Дальнего Востока, которая раскроет Вам всю красоту города с его морскими пейзажами и панорамными видами со смотровых площадок. Мы посетим главные достопримечательности, прокатимся на фуникулере и попробуем местный стрит-фуд.

Гид не только проведет Вас по лучшим локациям, но и поделится интересными фактами из истории и жизни Владивостока.
Обзорная по Владивостоку
Обзорная по Владивостоку
Обзорная по Владивостоку
Обзорная по Владивостоку
Обзорная по Владивостоку
Обзорная по Владивостоку
Обзорная по Владивостоку
Обзорная по Владивостоку
Ближайшие даты:
19
сен
22
сен
25
сен
26
сен
27
сен
29
сен
30
сен
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Токаревский маяк
  • Фуникулер
  • Сопка Бурачек
  • Нагорный Парк
  • Видовая на Золотой мост
  • Набережная Цесаревича
  • Карабельная Набережная
  • Подлодка «С-56»
  • Центральная Площадь
  • Яхт-клуб «7 футов»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Автомобильно-пешеходная экскурсия по городу.
  • Вы рассмотрите Владивосток с разных ракурсов и насладитесь великолепными морскими пейзажами. Эта насыщенная экскурсия станет вашим идеальным знакомством со столицей Дальнего Востока. Вы проедете по самым топовым местам, достопримечательностям и видовым площадкам.
  • Посетим Токаревский маяк, сопку Бурачек, прокатитесь на Фуникулере, прогуляетесь по Нагорному парку.
  • Сделаеем классные фотографии с самыми известными панорамами на город Владивосток.
  • Попробуем местный стритфуд.
  • Я открою вам исторические факты, расскажу о жизни и развитии региона, а также посоветую где погулять самим, где покушать, куда сходить.

Важная информация:

Экскурсия возможно и в вечернее время.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Фото и видео
Место начала и завершения?
В любом месте города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Заберем вас из любой точки города.
  • Экскурсию для вас проведу я либо другой гид из нашей команды.
  • Цена указана за 1-4 человек.
  • Возможны остановки и корректировки маршрута по желанию, все обговаривается.
  • Вся поездка рассчитана на 3-4 часа.
  • Дополнительных расходов не требуется.
  • Пишите, задавайте любые интересующие вас вопросы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока

Индивидуальные
Вечерние
Обзорные

Похожие туры из Владивостока

Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
8 отзывов
Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
Увидеть ключевые локации города, прикоснуться к его истории и забраться на смотровую площадку
на площади Борцов Революции
Завтра
20 сен
21 сен
22 сен
1 400 за человека
Городские легенды Владивостока
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
56 отзывов
Городские легенды Владивостока
Познакомиться с главными символами города и заглянуть в прошлые эпохи на обзорной прогулке
на ж/д станции Владивостока
20 сен
25 сен
27 сен
29 сен
1 000 за человека
Знакомьтесь, Владивосток
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
78 отзывов
Знакомьтесь, Владивосток
Главные достопримечательности города и бухта Стеклянная на обзорной автомобильной экскурсии
центр города
21 сен
22 сен
23 сен
24 сен
7 800 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии во Владивостоке
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ