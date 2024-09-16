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А Анастасия Спасибо огромное за отличные впечатления! Хочу отметить профессионализм Максима, глубокие знания истории Владивостока и современные факты, индивидуальный подход ко всем категориям гостей))) побывав первый раз 15 сентября с возрастной мамой 70+ Мы за три с половиной часа узнали и полюбили Владивосток!!! Очень рекомендую обзорную эксурсию с Максимом если вы будете в первый раз, огромное спасибо!!!))) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

а анастасия Спасибо огромное за отличные впечатления! Хочу отметить профессионализм Максима, глубокие знания истории Владивостока и современные факты, индивидуальный подход ко всем категориям гостей))) побывав первый раз 15 сентября с возрастной мамой 70+ Мы за три с половиной часа узнали и полюбили Владивосток!!! Очень рекомендую обзорную эксурсию с Максимом если вы будете в первый раз, огромное спасибо!!!))) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Дмитрий Спасибо гиду Сергею за интересную экскурсию. Жаль только что на все не хватает сил и времени. А так все здорово. Вовремя приехал забрал, показал замечательные места и по окончанию отвёз туда куда попросили. Все классно. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Р Рябых Не плохо. Мало истории и, собственно, экскурсии - рассказов о городе. Дороже, чем у других. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет