Обзорная экскурсия по столице Дальнего Востока, которая раскроет Вам всю красоту города с его морскими пейзажами и панорамными видами со смотровых площадок. Мы посетим главные достопримечательности, прокатимся на фуникулере и попробуем местный стрит-фуд.



Гид не только проведет Вас по лучшим локациям, но и поделится интересными фактами из истории и жизни Владивостока.