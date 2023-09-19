Обзорная экскурсия из Владивостока: Поход по уникальным локациям острова Русский
Обзорная экскурсия по столице Дальнего Востока, которая раскроет Вам всю красоту города с его морскими пейзажами и панорамными видами со смотровых площадок. Мы посетим главные достопримечательности, прокатимся на фуникулере и попробуем местный стрит-фуд.
Гид не только проведет Вас по лучшим локациям, но и поделится интересными фактами из истории и жизни Владивостока.
Гид не только проведет Вас по лучшим локациям, но и поделится интересными фактами из истории и жизни Владивостока.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Токаревский маяк
- Фуникулер
- Сопка Бурачек
- Нагорный Парк
- Видовая на Золотой мост
- Набережная Цесаревича
- Карабельная Набережная
- Подлодка «С-56»
- Центральная Площадь
- Яхт-клуб «7 футов»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Автомобильно-пешеходная экскурсия по городу.
- Вы рассмотрите Владивосток с разных ракурсов и насладитесь великолепными морскими пейзажами. Эта насыщенная экскурсия станет вашим идеальным знакомством со столицей Дальнего Востока. Вы проедете по самым топовым местам, достопримечательностям и видовым площадкам.
- Посетим Токаревский маяк, сопку Бурачек, прокатитесь на Фуникулере, прогуляетесь по Нагорному парку.
- Сделаеем классные фотографии с самыми известными панорамами на город Владивосток.
- Попробуем местный стритфуд.
- Я открою вам исторические факты, расскажу о жизни и развитии региона, а также посоветую где погулять самим, где покушать, куда сходить.
Важная информация:Экскурсия возможно и в вечернее время.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Фото и видео
- Место начала и завершения?
- В любом месте города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Заберем вас из любой точки города.
- Экскурсию для вас проведу я либо другой гид из нашей команды.
- Цена указана за 1-4 человек.
- Возможны остановки и корректировки маршрута по желанию, все обговаривается.
- Вся поездка рассчитана на 3-4 часа.
- Дополнительных расходов не требуется.
- Пишите, задавайте любые интересующие вас вопросы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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