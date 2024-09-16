Обзорная экскурсия по столице Дальнего Востока, которая раскроет Вам всю красоту города с его морскими пейзажами и панорамными видами со смотровых площадок. Мы посетим главные достопримечательности, прокатимся на фуникулере и попробуем местный стрит-фуд.
Гид не только проведет Вас по лучшим локациям, но и поделится интересными фактами из истории и жизни Владивостока.
Гид не только проведет Вас по лучшим локациям, но и поделится интересными фактами из истории и жизни Владивостока.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Автомобильно-пешеходная экскурсия по городу Вы рассмотрите Владивосток с разных ракурсов и насладитесь великолепными морскими пейзажами. Эта насыщенная экскурсия станет вашим идеальным знакомством со столицей Дальнего Востока. Вы проедете по самым топовым местам, достопримечательностям и видовым площадкам.
- Посетим Токаревский маяк, сопку Бурачек, прокатитесь на Фуникулере, прогуляетесь по Нагорному парку.
- Сделаеем классные фотографии с самыми известными панорамами на город Владивосток.
- Попробуем местный стритфуд.
- Я открою вам исторические факты, расскажу о жизни и развитии региона, а также посоветую где погулять самим, где покушать, куда сходить. Важная информация: Экскурсия возможно и в вечернее время.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Токаревский маяк
- Фуникулер
- Сопка Бурачек
- Нагорный Парк
- Видовая на Золотой мост
- Набережная Цесаревича
- Карабельная Набережная
- Подлодка «С-56»
- Центральная Площадь
- Яхт-клуб «7 футов»
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Фото и видео
Место начала и завершения?
В любом месте города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Спасибо огромное за отличные впечатления! Хочу отметить профессионализм Максима, глубокие знания истории Владивостока и современные факты, индивидуальный подход ко всем категориям гостей))) побывав первый раз 15 сентября с возрастной мамой 70+ Мы за три с половиной часа узнали и полюбили Владивосток!!! Очень рекомендую обзорную эксурсию с Максимом если вы будете в первый раз, огромное спасибо!!!)))
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а
Спасибо огромное за отличные впечатления! Хочу отметить профессионализм Максима, глубокие знания истории Владивостока и современные факты, индивидуальный подход ко всем категориям гостей))) побывав первый раз 15 сентября с возрастной мамой 70+ Мы за три с половиной часа узнали и полюбили Владивосток!!! Очень рекомендую обзорную эксурсию с Максимом если вы будете в первый раз, огромное спасибо!!!)))
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Д
Спасибо гиду Сергею за интересную экскурсию. Жаль только что на все не хватает сил и времени. А так все здорово. Вовремя приехал забрал, показал замечательные места и по окончанию отвёз туда куда попросили. Все классно.
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Р
Не плохо. Мало истории и, собственно, экскурсии - рассказов о городе. Дороже, чем у других.
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А
Не плохо. Мало истории и, собственно, экскурсии - рассказов о городе. Дороже, чем у других.
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