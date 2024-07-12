Бухта Астафьева — это белый песок и бирюзовая вода. Вход в воду очень плавный и отлично подходит для детей. Вы проведете день в окружении истории и природной красоты!
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Полуостров Гамова — жемчужина приморского побережья. Эти живописные берега омываются водами Дальневосточного государственного морского заповедника. Здесь пахнет морем и сосновой смолой, шумит прибой и шелестят травы. По пути к старту пешеходного маршрута и в поселке Витязь вас ждет обширный экскурс в историю мест, судьбы первопоселенцев и развитие полуострова. Посетим площадку с видом на бухту Витязь, гору Туманная, бывший военный дельфинарий, камни Таранцева, мыс Шульца. Далее осмотрим оборонный дом — замок Яна Янковского и затонувшие зверобойные шхуны. Наша цель — бухта Астафьева. Здесь белый песок и бирюзовая вода. Вход в воду очень плавный и отлично подходит для детей. Важная информация:
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется.
- Транспорт выбирается в зависимости от количества человек в группе.
По пятницам и воскресеньям в июле и августе в 06:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Панорамная площадка, с видом на бухту Витязь, гору Туманная, бывший военный дельфинарий, камни Таранцева, мыс Шульца
- Замок Яна Янковского
- Затонувшие зверобойные шхуны
- Бухта Астафьева
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Площадь Луговая
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам и воскресеньям в июле и августе в 06:00.
Экскурсия длится около 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется
- Уважаемые гости края! Наши маршруты, в большинстве своем, проходят по диким местам. Мы посещаем природные локации и заповедные территории, где нет инфраструктуры (туалетов, магазинов, раздевалок на пляжах), ходим по необорудованным тропам вдоль скал и обрывистых берегов, преодолеваем местами крутые спуски и подъемы. Это позволяет показать вам редкие и недоступные красоты. Туры разные по сложности и комфорту, но все они про дикую нетронутую природу и движение. При бронировании мы поможем вам выбрать маршрут по силам. Увидимся на тропах Приморья
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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