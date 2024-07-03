Вся красота полуострова Гамова: тюлени и пляж с черным песком

Вся красота полуострова Гамова
Полуостров Гамова — жемчужина приморского побережья. Эти живописные берега омываются водами Дальневосточного государственного морского заповедника. Здесь пахнет морем и сосновой смолой, шумит прибой и шелестят травы. Здесь побывали многие, но мало кто видел это место с воды. Катерная экскурсия откроет новые ракурсы и виды на полуостров.
Вся красота полуострова Гамова: тюлени и пляж с черным песком
Вся красота полуострова Гамова: тюлени и пляж с черным песком
Вся красота полуострова Гамова: тюлени и пляж с черным песком
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30

Что вас ожидает:

  • Бухта Гроты
  • Бухта Витязь
  • Птичий базар
  • Могильные сосны
  • Кекур «Пьющий дракон»
  • Маяк Гамова
  • Камни Таранцева
  • Бухта Алексеева
  • Пещеры
  • Тюлени ларга
  • Бухта Теляковского
  • Остров Томящегося сердца

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Вы увидите бухту Гроты и бухту Витязь, птичий базар и знаменитые могильные сосны, кекур «Пьющий дракон» и маяк Гамова, камни Таранцева и бухту Алексеева, пещеры и тюленей Ларга. Мы дойдем до бухты Теляковского и острова Томящегося сердца, где в чистейшей водичке искупаемся с катера. Важная информация:
  • Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.
  • Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется.
  • Во время катерной прогулки могут быть морские брызги, небольшие волны, поэтому рекомендуем поверх основной одежды надеть ветровку или дождевик и упаковать в защитный чехол фото/видеоаппаратуру.

В июле, августе, сентябре по средам, пятницам и воскресеньям в 06:30

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бухта Гроты
  • Бухта Витязь
  • Птичий базар
  • Могильные сосны
  • Кекур «Пьющий дракон»
  • Маяк Гамова
  • Камни Таранцева
  • Бухта Алексеева
  • Пещеры
  • Тюлени ларга
  • Бухта Теляковского
  • Остров Томящегося сердца
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Питание
Место начала и завершения?
Ост. Луговая
Когда и сколько длится?
Когда: В июле, августе, сентябре по средам, пятницам и воскресеньям в 06:30
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Уважаемые гости края! Наши маршруты, в большинстве своем, проходят по диким местам. Мы посещаем природные локации и заповедные территории, где нет инфраструктуры (туалетов, магазинов, раздевалок на пляжах), ходим по необорудованным тропам вдоль скал и обрывистых берегов, преодолеваем местами крутые спуски и подъемы. Это позволяет показать вам редкие и недоступные красоты. Туры разные по сложности и комфорту, но все они про дикую нетронутую природу и движение. При бронировании мы поможем вам выбрать маршрут по силам. Увидимся на тропах Приморья
  • Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте
  • Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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