Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.

Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется.

Во время катерной прогулки могут быть морские брызги, небольшие волны, поэтому рекомендуем поверх основной одежды надеть ветровку или дождевик и упаковать в защитный чехол фото/видеоаппаратуру.

Что вас ожидает: Вы увидите бухту Гроты и бухту Витязь, птичий базар и знаменитые могильные сосны, кекур «Пьющий дракон» и маяк Гамова, камни Таранцева и бухту Алексеева, пещеры и тюленей Ларга. Мы дойдем до бухты Теляковского и острова Томящегося сердца, где в чистейшей водичке искупаемся с катера. Важная информация: