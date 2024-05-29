Дом-замок Яна Янковского – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом-замок Яна Янковского» во Владивостоке, цены от 5 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Изумрудное море, пляж и краснокнижные японские сосны
Мини-группа
12 часов
15 отзывов
Изумрудное море, пляж и краснокнижные японские сосны
Начало: Улица Светланская, 27
Расписание: ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
5 100 за человека
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
11 часов
14 отзывов
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
Начало: Кинотеатр «Уссури»
Расписание: Ежедневно в 7.20
Завтра в 07:20
10 июня в 07:20
5 700 за человека
Райские закоулки Приморья: Полуостров Гамова
🚶 Пешая
Индивидуальная
15 часов
Райские закоулки Приморья: Полуостров Гамова
Начало: Ул. Трамвайная, 16, ст5
Расписание: Каждый день в 6:30
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
34 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Изумрудное море, пляж и краснокнижные японские сосны
    Экскурсия получилась замечательная, гид Юлия просто чудесная девушка, отличный водитель, чуткая и внимательная, очень интересно рассказывает, с ней дорога показалась совсем не утомительной. Однозначно рекомендую 👍👍👍
  • М
    Марина
    24 мая 2024
    Изумрудное море, пляж и краснокнижные японские сосны
    Марина,Комсомольск на Амуре 21.05.2024 Супер! Сколько же нереально красивых мест мы увидели! Спасибо за замечательную поездку! Олегу Юрьевичу отдельный респект! С
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    шутками,песнями,а главное профессионально провез нас по таким сложным дорогам, рассказал столько интересного про Владивосток и места,которые проезжали, а панорама вечернего города в подарок это неожиданный сюрприз 😍 Замечательный день в прекрасной компании!

  • Е
    Елена
    13 октября 2023
    Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
    Красивые места, уютные пляжи и бухточки. Искупались, нагулялись и отлично провели время! Спасибо гиду-водителю Олегу за прекрасный день!
  • С
    Светлана
    30 сентября 2023
    Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
    Поездка была прекрасной, места там однозначно стоит посетить,но для экскурсии на один день очень мало! Получается всё скомкано, погулять там времени нет совсем, но на машине доводзят максимально близко ко всем фото точкам, кроме самого маяка Гамова)

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Дом-замок Яна Янковского»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Изумрудное море, пляж и краснокнижные японские сосны
  2. Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
  3. Райские закоулки Приморья: Полуостров Гамова
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Дом-замок Яна Янковского" можно забронировать 3 экскурсии от 5 100 до 34 000. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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