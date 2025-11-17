Вас ждёт насыщенный день! Вы побываете в парке «Белый лев», увидите тигров, гиен, медведей и страусов, послушаете о местной флоре и фауне. Посетите живописные бухты и увидите таинственный остров Томящегося сердца. Посмотрите замок Янковского, батарею № 220 и окунётесь в историю военных сооружений.
Описание экскурсии
- Парк «Белый лев», на территории которого живут не только хищники (леопарды, гималайские медведи, полосатые гиены), но и парнокопытные, а также грызуны, страусы и фазаны
- Бухты Рисовая, Витязь, Теляковского и сосновая роща
- Смотровая площадка на мыс Гамова
- Замок Янковского начала 20 века — сейчас заброшен, но вы узнаете, каким он был раньше
- Остров Томящегося сердца — обсудим, как он получил своё название
- Батарея ТОФ № 220 на мысе Гамова
По пути поговорим об истории Приморского края, дикой природе и заповедных местах. Вы узнаете, почему эти края называют русским Бали и какие тайны скрывает замок графа Яна Янковского.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Suzuki Jimny или Mitsubishi RVR. Есть детские кресла. Мы заберём вас из отеля и отвезём обратно
- Отдельно оплачиваются билеты в парк «Белый лев» — 1000 ₽ с чел. и обед. Также в программу можно добавить посещение Кравцовских водопадов — 2000 ₽ с машины, прогулку на катере — 2500 ₽ с чел. и встречу в аэропорту — 2000 ₽ с машины
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 50 туристов
Давайте знакомиться! Меня зовут Анастасия. Всю жизнь живу в городе у моря, проехала Россию на автомобиле, так как обожаю путешествовать по нашей огромной, красивой и такой разной стране! Участник выставки «Россия» на ВДНХ, в ближайшей перспективе — аккредитованный гид. Много лет с удовольствием и любовью вожу индивидуальные экскурсии по Владивостоку и Приморскому краю.Задать вопрос
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии из Владивостока
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборСафари-парк и три бухты: Муравьиная, Шамора и Стеклянная
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Приморью: сафари-парк и три уникальные бухты подарят вам незабываемые впечатления и яркие эмоции
Начало: В районе центральной площади
Расписание: в понедельник и субботу в 10:00
17 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Приморский сафари-парк, водопады, бухты и мысы
Погрузитесь в природу Приморья: сафари-парк с дикими животными, водопад Горбатый и живописные бухты ждут вас в этом уникальном туре
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 999 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Владивостока - в заповедное Приморье: индивидуальная экскурсия
Прикоснитесь к тайнам Кравцовских водопадов, узнайте о сокровищах Дальневосточного заповедника и насладитесь видами Японского моря в бухте Астафьева
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
38 000 ₽ за всё до 3 чел.