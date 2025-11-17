Анастасия — ваша команда гидов во Владивостоке

Провели экскурсии для 50 туристов

Давайте знакомиться! Меня зовут Анастасия. Всю жизнь живу в городе у моря, проехала Россию на автомобиле, так как обожаю путешествовать по нашей огромной, красивой и такой разной стране! Участник выставки «Россия» на ВДНХ, в ближайшей перспективе — аккредитованный гид. Много лет с удовольствием и любовью вожу индивидуальные экскурсии по Владивостоку и Приморскому краю.