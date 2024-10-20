Замок Янковского – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Замок Янковского» во Владивостоке, цены от 29 688 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
На машине
12 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к Кравцовским водопадам
Погрузитесь в мир природы и истории, прогуливаясь по экотропе к водопадам и наслаждаясь видами реликтовых растений
Начало: В любом удобном для вас месте во Владивостоке
23 мар в 06:00
24 мар в 06:00
29 688 ₽ за всё до 4 чел.
Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
На машине
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
Посетить самые популярные места полуострова Гамова
Начало: У входа в кинотеатр Уссури
24 мар в 08:00
25 мар в 08:00
от 29 939 ₽ за всё до 6 чел.
Юг Приморского края за один день
На машине
12 часов
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Юг Приморского края за один день
Приморская Исландия, мыс Брюса, Кравцовские водопады и многое другое - на экскурсии из Владивостока
Завтра в 06:00
23 мар в 06:00
33 250 ₽35 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Зинаида
    20 октября 2024
    Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
    Нет слов, какую красоту мы увидели 😍. Всем советуем посмотреть эти места. Да, дорога занимает много времени, но это стоит того 🔥👍. Отдельное спасибо Богдану, водителю и гиду в одном лице, рассказал много интересного😊🙏
  • Я
    Яна
    6 октября 2024
    Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
    Спасибо Николаю, с которым мы ездили на полуостров Гамова. Все было четко, гибко, комфортно и с адаптацией под наши пожелания. Виды сумасшедшие! Николай старался создать максимальный комфорт в поездке, показал все самое важное, накормил гребешками. Мы очень довольны)
  • М
    Мария
    26 сентября 2024
    Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
    22.09.2024 провели целый день с гидом Богданом на полуострове Гамова. Богдан перед началом экскурсии завез нас в кафе Омлет на
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    очень вкусный завтрак. Первой остановкой были Кравцовские водопады. Красивый заповедник, оборудованный лестницами и информационными табличками. Через 1,5 часа мы доехали до полуострова. Потрясающие виды. Интересные рассказы. Дорога занимает много времени, но оно того стоит.

    22.09.2024 провели целый день с гидом Богданом на полуострове Гамова. Богдан перед началом экскурсии завез нас22.09.2024 провели целый день с гидом Богданом на полуострове Гамова. Богдан перед началом экскурсии завез нас22.09.2024 провели целый день с гидом Богданом на полуострове Гамова. Богдан перед началом экскурсии завез нас22.09.2024 провели целый день с гидом Богданом на полуострове Гамова. Богдан перед началом экскурсии завез нас22.09.2024 провели целый день с гидом Богданом на полуострове Гамова. Богдан перед началом экскурсии завез нас22.09.2024 провели целый день с гидом Богданом на полуострове Гамова. Богдан перед началом экскурсии завез нас22.09.2024 провели целый день с гидом Богданом на полуострове Гамова. Богдан перед началом экскурсии завез нас
  • Я
    Яна
    13 сентября 2024
    Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
    Огромное спасибо нашему гиду Максиму за путешествие в край красивейших сосен, живописных бухт и вкусного гребешка)), за виртуозность на бездорожье и просто отличную компанию😉 Было очень круто, рады знакомству 😊
    Огромное спасибо нашему гиду Максиму за путешествие в край красивейших сосен, живописных бухт и вкусного гребешка))Огромное спасибо нашему гиду Максиму за путешествие в край красивейших сосен, живописных бухт и вкусного гребешка))Огромное спасибо нашему гиду Максиму за путешествие в край красивейших сосен, живописных бухт и вкусного гребешка))Огромное спасибо нашему гиду Максиму за путешествие в край красивейших сосен, живописных бухт и вкусного гребешка))Огромное спасибо нашему гиду Максиму за путешествие в край красивейших сосен, живописных бухт и вкусного гребешка))Огромное спасибо нашему гиду Максиму за путешествие в край красивейших сосен, живописных бухт и вкусного гребешка))Огромное спасибо нашему гиду Максиму за путешествие в край красивейших сосен, живописных бухт и вкусного гребешка))
  • К
    Кирилл
    21 августа 2024
    Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
    Хотел бы поблагодарить организаторов на хорошую программу экскурсии. Это было интересно, несмотря на пасмурную погоду. Также благодарю гида Александру. Она
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    интересно рассказывала о природе и окружающих достопримечательностях и не давала соскучиться несмотря на грустную погоду. Но отдельно словами благодарности хотел бы отметить водителя Наталью. Она невероятно интересная в общении человек и потрясающий профессионал. С Натальей можно поговорить о городе, об автомобилях, об окружающей обстановке и Приморском крае. А в пути, несмотря на размокшую дорогу, Наталья вела автомобиль очень уверенно, что позволяло отбросить стереотипы и довериться ей и спокойно заснуть на обратном пути.

    Хотел бы поблагодарить организаторов на хорошую программу экскурсии. Это было интересно, несмотря на пасмурную погоду. ТакжеХотел бы поблагодарить организаторов на хорошую программу экскурсии. Это было интересно, несмотря на пасмурную погоду. ТакжеХотел бы поблагодарить организаторов на хорошую программу экскурсии. Это было интересно, несмотря на пасмурную погоду. ТакжеХотел бы поблагодарить организаторов на хорошую программу экскурсии. Это было интересно, несмотря на пасмурную погоду. ТакжеХотел бы поблагодарить организаторов на хорошую программу экскурсии. Это было интересно, несмотря на пасмурную погоду. ТакжеХотел бы поблагодарить организаторов на хорошую программу экскурсии. Это было интересно, несмотря на пасмурную погоду. Также

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Замок Янковского»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
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  4. Остров Шкота
  5. Набережная
  6. Кравцовские водопады
  7. Бухта Теляковского
  8. Сафари-парк
  9. Полуостров Гамова
  10. Нагорный парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в марте 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "Замок Янковского" можно забронировать 3 экскурсии от 29 688 до 33 250 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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