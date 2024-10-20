Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к Кравцовским водопадам
Погрузитесь в мир природы и истории, прогуливаясь по экотропе к водопадам и наслаждаясь видами реликтовых растений
Начало: В любом удобном для вас месте во Владивостоке
23 мар в 06:00
24 мар в 06:00
29 688 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
Посетить самые популярные места полуострова Гамова
Начало: У входа в кинотеатр Уссури
24 мар в 08:00
25 мар в 08:00
от 29 939 ₽ за всё до 6 чел.
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Индивидуальная
до 4 чел.
Юг Приморского края за один день
Приморская Исландия, мыс Брюса, Кравцовские водопады и многое другое - на экскурсии из Владивостока
Завтра в 06:00
23 мар в 06:00
33 250 ₽
35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗинаида20 октября 2024Нет слов, какую красоту мы увидели 😍. Всем советуем посмотреть эти места. Да, дорога занимает много времени, но это стоит того 🔥👍. Отдельное спасибо Богдану, водителю и гиду в одном лице, рассказал много интересного😊🙏
- ЯЯна6 октября 2024Спасибо Николаю, с которым мы ездили на полуостров Гамова. Все было четко, гибко, комфортно и с адаптацией под наши пожелания. Виды сумасшедшие! Николай старался создать максимальный комфорт в поездке, показал все самое важное, накормил гребешками. Мы очень довольны)
- ММария26 сентября 202422.09.2024 провели целый день с гидом Богданом на полуострове Гамова. Богдан перед началом экскурсии завез нас в кафе Омлет на
- ЯЯна13 сентября 2024Огромное спасибо нашему гиду Максиму за путешествие в край красивейших сосен, живописных бухт и вкусного гребешка)), за виртуозность на бездорожье и просто отличную компанию😉 Было очень круто, рады знакомству 😊
- ККирилл21 августа 2024Хотел бы поблагодарить организаторов на хорошую программу экскурсии. Это было интересно, несмотря на пасмурную погоду. Также благодарю гида Александру. Она
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Замок Янковского»
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