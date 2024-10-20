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интересно рассказывала о природе и окружающих достопримечательностях и не давала соскучиться несмотря на грустную погоду. Но отдельно словами благодарности хотел бы отметить водителя Наталью. Она невероятно интересная в общении человек и потрясающий профессионал. С Натальей можно поговорить о городе, об автомобилях, об окружающей обстановке и Приморском крае. А в пути, несмотря на размокшую дорогу, Наталья вела автомобиль очень уверенно, что позволяло отбросить стереотипы и довериться ей и спокойно заснуть на обратном пути.