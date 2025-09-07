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которые я старался ответить. Вашей маме не понравились эти разговоры, она сообщила, что раз это трансфер и экскурсионного обслуживания нет,то нужно всем ехать молча, и она хочет спать. Так как в машине были другие участники, которые хотели общаться и не хотели спать, наши разговоры продолжались. Вашей маме было предложено сесть в конец автобуса, но она отказалась. Спасибо за ваш отзыв