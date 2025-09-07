Я отвезу вас в живописную Ливадию с бирюзовой водой и тёплым солнцем. Чистое море, развитая инфраструктура и атмосфера настоящего отдыха — всё это ждёт вас здесь. У вас будет около 6 часов, чтобы позагорать на пляже, искупаться, насладиться морем.
Описание трансфер
- В 8:00 вы разместитесь в уютном микроавтобусе — и начнётся путь к морю!
- По дороге сделаем короткую остановку: можно будет купить воду, снеки и всё, что нужно для пляжного отдыха.
- Через пару часов окажемся на красивом песчаном пляже Ливадии — с чистейшей морской водой.
- У вас будет свободное время, чтобы искупаться, позагорать и прогуляться. На пляже есть всё необходимое: кафе, душ, туалеты, аренда шезлонгов, гидроциклов, квадроциклов и многое другое.
- В 17:00 собираемся обратно. Если группа захочет, по пути можем заехать в сафари-парк и познакомиться с амурскими тиграми и леопардами.
- Возвращаемся во Владивосток примерно к 20:00 — время прибытия зависит от пробок.
Организационные детали
- Обратите внимание: это трансфер на пляж. Экскурсионное обслуживание не предусмотрено.
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе Toyota Noah с кондиционером. В машине играет лёгкая музыка (по вашему желанию).
- По предварительной договорённости возможна установка детских кресел.
- Отдельно по желанию оплачиваются активности на пляже и посещение сафари-парка — актуальные цены уточняйте в переписке.
- На пляже у вас будет около 6 часов свободного времени.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость трансфер
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Светланской улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1115 туристов
Родился и вырос во Владивостоке, очень люблю свой край. Я и команда гидов с удовольствием покажем самые интересные места и поделимся нескучными историями.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Все прошло замечательно
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Маршрут нам понравился. Дорога пролегала по живописным местам, в Ливадии было солнечно, на обратном пути посетили Сафари-парк. Но, к сожалению, в самом начале поездки произошел конфликт между водителем и туристом. Настроение было испорчено, осталось неприятное впечатление.
Михаил
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ольга! Сожалею, что у вас остались такие впечатления от поездки. Участники группы задавали вопросы о жизни во Владивостоке, на
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