Это предложение для путешественников, которые ценят своё время. Ведь машина точно приедет — в любую погоду. Мы встретим вас у аэропорта и за полдня покажем главные достопримечательности Владивостока: Стеклянный пляж, Золотой мост, Русский остров, мыс Тобизина и многое другое. Вам не придётся пачкать ботинки, только если вы сами не захотите этого.

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

На внедорожнике мы легко проедем там, где обычные люди идут пешком. Вы увидите:

Стеклянный пляж — самый популярный в России. Весь берег бухты усыпан разноцветными отполированными стёклышками

— самый популярный в России. Весь берег бухты усыпан разноцветными отполированными стёклышками Русский мост — тот самый, с 2000-рублёвой купюры

— тот самый, с 2000-рублёвой купюры Русский остров и мыс Тобизина — места, которые поразят вас природными ландшафтами

— места, которые поразят вас природными ландшафтами Основные инфраструктурные объекты Русского острова (осмотр из автомобиля): Океанариум, кампус ДВФУ, бухта Ахлестышева (сверху)

(осмотр из автомобиля): Океанариум, кампус ДВФУ, бухта Ахлестышева (сверху) Золотой мост — вантовый мост через бухту Золотой Рог, одна из главных достопримечательностей города

По пути мы расскажем вам об основных моментах из истории и современной жизни Владивостока, подскажем, какие места стоит посетить, где покушать и купить свежие морепродукты. А после путешествия отвезём вас в гостиницу.

Организационные детали

Экскурсия проходит на машине Suzuki Jimny (2 места + багаж). По запросу предоставим детское кресло

С вами поеду я или другой водитель из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)