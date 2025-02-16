Это предложение для путешественников, которые ценят своё время. Ведь машина точно приедет — в любую погоду.
Мы встретим вас у аэропорта и за полдня покажем главные достопримечательности Владивостока: Стеклянный пляж, Золотой мост, Русский остров, мыс Тобизина и многое другое. Вам не придётся пачкать ботинки, только если вы сами не захотите этого.
Мы встретим вас у аэропорта и за полдня покажем главные достопримечательности Владивостока: Стеклянный пляж, Золотой мост, Русский остров, мыс Тобизина и многое другое. Вам не придётся пачкать ботинки, только если вы сами не захотите этого.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание трансфер
На внедорожнике мы легко проедем там, где обычные люди идут пешком. Вы увидите:
- Стеклянный пляж — самый популярный в России. Весь берег бухты усыпан разноцветными отполированными стёклышками
- Русский мост — тот самый, с 2000-рублёвой купюры
- Русский остров и мыс Тобизина — места, которые поразят вас природными ландшафтами
- Основные инфраструктурные объекты Русского острова (осмотр из автомобиля): Океанариум, кампус ДВФУ, бухта Ахлестышева (сверху)
- Золотой мост — вантовый мост через бухту Золотой Рог, одна из главных достопримечательностей города
По пути мы расскажем вам об основных моментах из истории и современной жизни Владивостока, подскажем, какие места стоит посетить, где покушать и купить свежие морепродукты. А после путешествия отвезём вас в гостиницу.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на машине Suzuki Jimny (2 места + багаж). По запросу предоставим детское кресло
- С вами поеду я или другой водитель из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Посещение острова Шхота — 5000 ₽
- Поездка на более вместительном авто:
— на Toyota Surf (4 места + багаж) — 2000 ₽
— на Toyota Lite Ace Noah (6 мест + багаж) — 3000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 2498 туристов
Приветствую всех! Меня зовут Константин — я представитель авантюрной команды гидов. Мы с моими коллегами будем рады познакомить вас с потрясающим воображение Приморским краем. Наша команда зарекомендовала себя как одна из лучших! Мы делаем то, что любим, чтобы вы полюбили то, что мы покажем.Задать вопрос
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