Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток

Гастротур по островам Японского моря

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Морская прогулка вокруг острова Русский с гастрономической паузой на острове Шкота — это настоящий хит этого лета, поскольку всего за один день мы не только увидим много удивительных локаций, сделаем красивые фотокарточки на память, но и устроим релакс на пляже с кристально чистой и бирюзовой водой и попробуем горячие блюда из морепродуктов от повара.
Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
Ближайшие даты:
22
ноя
23
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28
ноя
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даты

Что вас ожидает:

  • О. Русский
  • О. Скрыплева
  • О. Шкота
  • О. Клыкова
  • О. Наумова
  • О. Малый
  • О. Лаврова
  • О. Попова
  • О. Уши
  • О. Елены
  • О. Энгельса
  • Мыс Тобизина
  • Острова Верховского с морскими котиками
  • Розовые Пещеры острова Шкота
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Маршрут: мыс Тобизина — Розовые пещеры — остров Клыкова — остров Шкота — Мореферма и обойдëм вокруг весь Русский остров, превышающий по своим размерам сам Владивосток.
  • На острове Шкота вы сможете отдохнуть на пляже или отправиться в 2-х часовой поход на вершину острова к маяку, откуда открываются панорамные виды на близлежащие острова, скалы и море. После прогулки у вас останется время на пикник, отдых и купание в кристально чистой воде.
  • Посетим экскурсию, на которой вы узнаете как выращивают трепангов и моллюсков, сможете приобрести живых гребешков, устриц, мидий, а также поужинать в кафе со свежайшими морепродуктами.
  • С воды мы посмотрим на удивительные рельефы и красивейшие пляжи, прозванные розовыми из-за цвета песка. После осмотра пещер мы подойдем к островам Клыкова, Наумова и Малому — местам отдыха чудесных ларг.

09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Быстроходный катер
  • Обед из морепродуктов от повара
Что не входит
  • Свежие морепродукты с морефермы (приблизительная стоимость —1000 рублей за человека)
Место начала и завершения?
Бухта Улисс, ул. Бархатная, д. 12
Когда и сколько длится?
Когда: 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
Необычные
Гастрономические
На весь день
Остров русский
Популярные места
Природа и пейзажи
Мыс Тобизина
Остров Шкота
Остров Попова
Вечерние
Пещеры

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