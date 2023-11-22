Гастротур по островам Японского моря
Морская прогулка вокруг острова Русский с гастрономической паузой на острове Шкота — это настоящий хит этого лета, поскольку всего за один день мы не только увидим много удивительных локаций, сделаем красивые фотокарточки на память, но и устроим релакс на пляже с кристально чистой и бирюзовой водой и попробуем горячие блюда из морепродуктов от повара.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- О. Русский
- О. Скрыплева
- О. Шкота
- О. Клыкова
- О. Наумова
- О. Малый
- О. Лаврова
- О. Попова
- О. Уши
- О. Елены
- О. Энгельса
- Мыс Тобизина
- Острова Верховского с морскими котиками
- Розовые Пещеры острова Шкота
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Маршрут: мыс Тобизина — Розовые пещеры — остров Клыкова — остров Шкота — Мореферма и обойдëм вокруг весь Русский остров, превышающий по своим размерам сам Владивосток.
- На острове Шкота вы сможете отдохнуть на пляже или отправиться в 2-х часовой поход на вершину острова к маяку, откуда открываются панорамные виды на близлежащие острова, скалы и море. После прогулки у вас останется время на пикник, отдых и купание в кристально чистой воде.
- Посетим экскурсию, на которой вы узнаете как выращивают трепангов и моллюсков, сможете приобрести живых гребешков, устриц, мидий, а также поужинать в кафе со свежайшими морепродуктами.
- С воды мы посмотрим на удивительные рельефы и красивейшие пляжи, прозванные розовыми из-за цвета песка. После осмотра пещер мы подойдем к островам Клыкова, Наумова и Малому — местам отдыха чудесных ларг.
09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Быстроходный катер
- Обед из морепродуктов от повара
- Что не входит
- Свежие морепродукты с морефермы (приблизительная стоимость —1000 рублей за человека)
- Место начала и завершения?
- Бухта Улисс, ул. Бархатная, д. 12
- Когда и сколько длится?
- Когда: 09:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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