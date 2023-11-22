Морская прогулка вокруг острова Русский с гастрономической паузой на острове Шкота — это настоящий хит этого лета, поскольку всего за один день мы не только увидим много удивительных локаций, сделаем красивые фотокарточки на память, но и устроим релакс на пляже с кристально чистой и бирюзовой водой и попробуем горячие блюда из морепродуктов от повара.