Мыс Брюса – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Мыс Брюса» во Владивостоке, цены от 25 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
День на мысе Брюса
На машине
11 часов
-
10%
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
День на мысе Брюса: морские панорамы и треккинг
Проведите день на мысе Брюса, наслаждаясь морскими панорамами, треккингом и видами на маяк Буссе. Уникальные базальтовые колонны и уединение ждут вас
Завтра в 08:00
23 мар в 08:00
25 200 ₽28 000 ₽ за всё до 2 чел.
Из Владивостока - к природным чудесам Южного Приморья
На машине
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владивостока - к природным чудесам Южного Приморья
Увидеть водные памятники края, исполинские скалы и морские красоты
23 мар в 08:00
24 мар в 08:00
35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Юг Приморского края за один день
На машине
12 часов
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Юг Приморского края за один день
Приморская Исландия, мыс Брюса, Кравцовские водопады и многое другое - на экскурсии из Владивостока
Завтра в 06:00
23 мар в 06:00
33 250 ₽35 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    6 января 2025
    День на мысе Брюса
    Посещали на новогодних праздниках, всё прошло на отлично!
    Посещали на новогодних праздниках, всё прошло на отлично!Посещали на новогодних праздниках, всё прошло на отлично!Посещали на новогодних праздниках, всё прошло на отлично!Посещали на новогодних праздниках, всё прошло на отлично!Посещали на новогодних праздниках, всё прошло на отлично!
  • Н
    Надежда
    22 октября 2024
    День на мысе Брюса
    Прекрасное приключение! Виды шикарные! Ольга опытный водитель, открытая и дружелюбная, отличный проводник по интересным локациям. Подсказывала, рассказывала и отвечала на
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    все наши вопросы. С нами была Лерчик- очень важная лохматая особа, знающая себе цену)). Её присутствие было приятным для нас бонусом.

  • С
    Светлана
    1 октября 2024
    День на мысе Брюса
    22 сентября 2024 года мы с замечательным гидом Анастасией посетили мыс Брюса. Необыкновенно красивое место. Масштабы природы впечатляют. Погода была просто шикарная, виды впечатляющие. Очень советуем к посещению. Наталия, Екатерина, Светлана.
  • Н
    Нина
    16 сентября 2024
    Из Владивостока - к природным чудесам Южного Приморья
    Великолепная и замечательная поездка! Наш экскурсовод и сопровождающий Игорь прекрасно владеет историческим материалом. Благодаря его рассказам мы совершили путешествие во
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    времени и пространстве по следам великих географических открытий при освоения Дальнего востока. Отлично составленный маршрут позволяет оценить первозданную красоту края и полюбоваться природными ландшафтами. Всем рекомендую съездить с Игорем на экскурсию к природными чудесам Южного Приморья!

    Великолепная и замечательная поездка! Наш экскурсовод и сопровождающий Игорь прекрасно владеет историческим материалом. Благодаря его рассказамВеликолепная и замечательная поездка! Наш экскурсовод и сопровождающий Игорь прекрасно владеет историческим материалом. Благодаря его рассказамВеликолепная и замечательная поездка! Наш экскурсовод и сопровождающий Игорь прекрасно владеет историческим материалом. Благодаря его рассказамВеликолепная и замечательная поездка! Наш экскурсовод и сопровождающий Игорь прекрасно владеет историческим материалом. Благодаря его рассказамВеликолепная и замечательная поездка! Наш экскурсовод и сопровождающий Игорь прекрасно владеет историческим материалом. Благодаря его рассказамВеликолепная и замечательная поездка! Наш экскурсовод и сопровождающий Игорь прекрасно владеет историческим материалом. Благодаря его рассказамВеликолепная и замечательная поездка! Наш экскурсовод и сопровождающий Игорь прекрасно владеет историческим материалом. Благодаря его рассказамВеликолепная и замечательная поездка! Наш экскурсовод и сопровождающий Игорь прекрасно владеет историческим материалом. Благодаря его рассказамВеликолепная и замечательная поездка! Наш экскурсовод и сопровождающий Игорь прекрасно владеет историческим материалом. Благодаря его рассказам
  • Е
    Екатерина
    15 сентября 2024
    Из Владивостока - к природным чудесам Южного Приморья
    Сегодня была заключительная экскурсия во Владивостоке в этой поездке. Игорь прекрасный человек и рассказчик. День пролетел незаметно. Было очень интересно
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    слушать и разговаривать. Конечно для видовой экскурсии важна погода. Мне она благоволила. Столько красот. Рекомендую ли - конечно!!! Ищите прекрасное и оно обязательно вам откроется!

    Сегодня была заключительная экскурсия во Владивостоке в этой поездке. Игорь прекрасный человек и рассказчик. День пролетелСегодня была заключительная экскурсия во Владивостоке в этой поездке. Игорь прекрасный человек и рассказчик. День пролетелСегодня была заключительная экскурсия во Владивостоке в этой поездке. Игорь прекрасный человек и рассказчик. День пролетелСегодня была заключительная экскурсия во Владивостоке в этой поездке. Игорь прекрасный человек и рассказчик. День пролетелСегодня была заключительная экскурсия во Владивостоке в этой поездке. Игорь прекрасный человек и рассказчик. День пролетелСегодня была заключительная экскурсия во Владивостоке в этой поездке. Игорь прекрасный человек и рассказчик. День пролетелСегодня была заключительная экскурсия во Владивостоке в этой поездке. Игорь прекрасный человек и рассказчик. День пролетелСегодня была заключительная экскурсия во Владивостоке в этой поездке. Игорь прекрасный человек и рассказчик. День пролетел

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Мыс Брюса»

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  4. Остров Шкота
  5. Набережная
  6. Кравцовские водопады
  7. Бухта Теляковского
  8. Сафари-парк
  9. Полуостров Гамова
  10. Нагорный парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в марте 2025
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