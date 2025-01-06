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10%
Индивидуальная
до 4 чел.
День на мысе Брюса: морские панорамы и треккинг
Проведите день на мысе Брюса, наслаждаясь морскими панорамами, треккингом и видами на маяк Буссе. Уникальные базальтовые колонны и уединение ждут вас
Завтра в 08:00
23 мар в 08:00
25 200 ₽
28 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владивостока - к природным чудесам Южного Приморья
Увидеть водные памятники края, исполинские скалы и морские красоты
23 мар в 08:00
24 мар в 08:00
35 000 ₽ за всё до 4 чел.
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5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Юг Приморского края за один день
Приморская Исландия, мыс Брюса, Кравцовские водопады и многое другое - на экскурсии из Владивостока
Завтра в 06:00
23 мар в 06:00
33 250 ₽
35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис6 января 2025Посещали на новогодних праздниках, всё прошло на отлично!
- ННадежда22 октября 2024Прекрасное приключение! Виды шикарные! Ольга опытный водитель, открытая и дружелюбная, отличный проводник по интересным локациям. Подсказывала, рассказывала и отвечала на
- ССветлана1 октября 202422 сентября 2024 года мы с замечательным гидом Анастасией посетили мыс Брюса. Необыкновенно красивое место. Масштабы природы впечатляют. Погода была просто шикарная, виды впечатляющие. Очень советуем к посещению. Наталия, Екатерина, Светлана.
- ННина16 сентября 2024Великолепная и замечательная поездка! Наш экскурсовод и сопровождающий Игорь прекрасно владеет историческим материалом. Благодаря его рассказам мы совершили путешествие во
- ЕЕкатерина15 сентября 2024Сегодня была заключительная экскурсия во Владивостоке в этой поездке. Игорь прекрасный человек и рассказчик. День пролетел незаметно. Было очень интересно
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Мыс Брюса»
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