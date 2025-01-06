читать дальше слушать и разговаривать. Конечно для видовой экскурсии важна погода. Мне она благоволила. Столько красот. Рекомендую ли - конечно!!! Ищите прекрасное и оно обязательно вам откроется!

Сегодня была заключительная экскурсия во Владивостоке в этой поездке. Игорь прекрасный человек и рассказчик. День пролетел незаметно. Было очень интересно