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С Софья Прекрасный капитан Владимир. Очень позитивный, веселый. Красивый остров, природа,море, солнце. Гид Алексей некоторым туристам подпортил отдых, своей некомпетентностью в знании географии острова Аскольд. В 10 часов утра увел группу осматривать остров и в 17.30 привел. А в остальном ….. все хорошо, все хорошо. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Л Леонид К сожалению, экскурсия на Аскольд не состоялась, вместо этого мы посетили с этой же компанией острова Верховского, Шкота и другие окрестности Русского острова. Чудесные виды, захватывающие дух скалистые берега. Словом, это было чудесное незабываемое, всем жителям материков и равнин - советую. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна Душевно сплавали) очень понравилось, спасибо экскурсоводу Сергею!! Накупались в море. Вода чистейшая, ежи и звёзды на каждом шагу) берите с собой маску для ныряния) Единственное, маршрут на самом острове весьма сложный, а об этом ни где не написано. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

N Natalxch Много впечатлений. Увидили все интересные локации острова. Гид Георгий провел экскурсию в спокойном режиме, не спешили, но все успели, все посмотрели. В конце было время не спеша искупаться и перекусить. Очень довольны! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталия Много впечатлений. Увидили все интересные локации острова. Гид Георгий провел экскурсию в спокойном режиме, не спешили, но все успели, все посмотрели. В конце было время не спеша искупаться и перекусить. Очень довольны! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет