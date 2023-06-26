2 острова за 1 день. Чистое море, купание, уединённые бухты и дикая природа. Морские котики и морские львы в естественной среде. Морская прогулка с посещением двух островов и отдыхом на природе.
Описание экскурсииМорская экскурсия на острова Приморья - 2 острова за 1 день. Чистейшее синее море, купание, прогулки и дикая природа. На Аскольде - маяк Елагина, скалы и обрывы над открытым морем. На Путятине - Мраморная бухта, дикие пляжи и прозрачная вода. По пути - морские котики и морские львы, на островах - олени и кабаны в естественной среде. Купание, снорклинг с маской и отдых у моря в течение дня.
По субботам в 7:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Морские львы (сивучи)
- Морские котики
- Старинный маяк на скале
- Мыс Елагина
- Скалистые берега и обрывы
- Бухты с чистейшим морем
- Птичьи базары
- Мраморная бухта
- Смотровые точки с видами на море
- Сезонные водопады
Что включено
- Быстроходный катер
- Страховка
- Гид-проводник
Что не входит в цену
- Питание на весь день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трамвайная улица, 16с5
Завершение: Луговая
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Прекрасный капитан Владимир. Очень позитивный, веселый. Красивый остров, природа,море, солнце. Гид Алексей некоторым туристам подпортил отдых, своей некомпетентностью в знании географии острова Аскольд. В 10 часов утра увел группу осматривать остров и в 17.30 привел. А в остальном ….. все хорошо, все хорошо.
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Л
К сожалению, экскурсия на Аскольд не состоялась, вместо этого мы посетили с этой же компанией острова Верховского, Шкота и другие окрестности Русского острова. Чудесные виды, захватывающие дух скалистые берега. Словом, это было чудесное незабываемое, всем жителям материков и равнин - советую.
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А
Душевно сплавали) очень понравилось, спасибо экскурсоводу Сергею!! Накупались в море. Вода чистейшая, ежи и звёзды на каждом шагу) берите с собой маску для ныряния) Единственное, маршрут на самом острове весьма сложный, а об этом ни где не написано.
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N
Много впечатлений. Увидили все интересные локации острова. Гид Георгий провел экскурсию в спокойном режиме, не спешили, но все успели, все посмотрели. В конце было время не спеша искупаться и перекусить. Очень довольны!
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Н
Много впечатлений. Увидили все интересные локации острова. Гид Георгий провел экскурсию в спокойном режиме, не спешили, но все успели, все посмотрели. В конце было время не спеша искупаться и перекусить. Очень довольны!
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Z
Очень понравился остров и гид, было достаточно времени отдохнуть на пляже и посмотреть достопримечательности острова.
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