Морское приключение на остров Аскольд начинается с инструктажа, а далее быстроходный катер отвезет нас на остров в пути 2 часа.

Морские котики на Кекурах «Пять Пальцев»

Возле скалистых берегов острова Аскольд водятся пятнистые тюлени-ларга и морские львы-сивучи. С моря остров Аскольд поражает своей величественностью: высокие, крутые берега, резко обрывающиеся в море скалы, огромные птичьи базары, пышные леса.

Высокие, крутые берега острова

Высокие, крутые берега острова стали излюбленным местом сбора и гнездования пернатых обитателей японо-морского побережья. Птичьих базаров на Аскольде предостаточно, самый доступный из них располагается на мысе Кошелева.

Мыс Елагина

Маяков на острове целых два — старый и новый. Они расположены на мысе Елагина на незначительном удалении друг от друга. Береговые батареи, подземки и главное сокровище Аскольда – маяки,

не оставят никого равнодушным.

Батарея № 26

В городке предусматривались помещения для хранения запасов продовольствия на 3 месяца, ГСМ для электростанции городка на три месяца и горючего для силовых станций башенных блоков на 100 часов работы.

Организационные детали: