Экскурсия на катере на необитаемый остров Аскольд

У необитаемого острова Аскольд богатое событиями прошлое

4
1 оценка
У необитаемого острова Аскольд богатое событиями прошлое. Мы с вами доберёмся до острова на скоростном катере, а затем отправимся исследовать окрестности.

Береговые батареи и маяки, птичьи базары на обрывистых скалах и густые леса — всё это ждёт вас на Аскольде.
Экскурсия на катере на необитаемый остров Аскольд
Экскурсия на катере на необитаемый остров Аскольд
Экскурсия на катере на необитаемый остров Аскольд
Экскурсия на катере на необитаемый остров Аскольд
Экскурсия на катере на необитаемый остров Аскольд
Экскурсия на катере на необитаемый остров Аскольд
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Что вас ожидает 🤩

  • Увидим морских котиков
  • Остров Аскольд
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Морское приключение на остров Аскольд начинается с инструктажа, а далее быстроходный катер отвезет нас на остров в пути 2 часа.

Морские котики на Кекурах «Пять Пальцев»

Возле скалистых берегов острова Аскольд водятся пятнистые тюлени-ларга и морские львы-сивучи. С моря остров Аскольд поражает своей величественностью: высокие, крутые берега, резко обрывающиеся в море скалы, огромные птичьи базары, пышные леса.

Высокие, крутые берега острова

Высокие, крутые берега острова стали излюбленным местом сбора и гнездования пернатых обитателей японо-морского побережья. Птичьих базаров на Аскольде предостаточно, самый доступный из них располагается на мысе Кошелева.

Мыс Елагина

Маяков на острове целых два — старый и новый. Они расположены на мысе Елагина на незначительном удалении друг от друга. Береговые батареи, подземки и главное сокровище Аскольда – маяки,
не оставят никого равнодушным.

Батарея № 26

В городке предусматривались помещения для хранения запасов продовольствия на 3 месяца, ГСМ для электростанции городка на три месяца и горючего для силовых станций башенных блоков на 100 часов работы.

Организационные детали:

  • Организовываем пикник из собственных продуктов в любое время.
  • Нужно надеть обувь на крепкой подошве.
  • Возьмите с собой теплую одежду.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Быстроходный катер
  • Страховка
  • Гид-проводник
Что не входит
  • Питание на весь день
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Катерная, 6в
Завершение: ул. Катерная или Набережная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Обувь на крепкой подошве
  • Погода переменчивая
  • Может подуть на вершинах
  • На южных склонах наоборот очень тепло
  • Возьмите куртку
  • Шапку
  • Пока море холодное будет прохладно
  • На катере можно оставить все вещи
  • Но одеться так чтобы снять
  • Возьмите рюкзак
  • Термос и перекусы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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