Остров Аскольд – экскурсии во Владивостоке

Найдено 11 экскурсий в категории «Остров Аскольд» во Владивостоке, цены от 5 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
🚤 На катере
Фотопрогулка
12 часов
44 отзыва
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Погрузитесь в мир первозданной природы и тайных артефактов Владивостока. Легендарные острова, морские львы и незабываемые закаты ждут вас
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000 за всё до 4 чел.
Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
Увидеть лежбище нерп и сивучей, полюбоваться кекурами и водопадами и отыскать старинный маяк
Начало: В городе Фокино
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
39 000 за всё до 4 чел.
Остров Аскольд: тюлени и маяки (автобус + катер)
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
14 часов
11 отзывов
Популярное предложение
Остров Аскольд: тюлени и маяки (автобус + катер)
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
Расписание: По средам и субботам в 07:00
12 июня в 07:00
15 июня в 07:00
5 500 за человека
Необитаемый остров Аскольд и морские котики
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Необитаемый остров Аскольд и морские котики
Начало: Ул. Катерная, 6в
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
65 000 за всё до 12 чел.
На катере к морским котикам
🚤 На катере
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
На катере к морским котикам
Начало: Центр города
Расписание: Ежедневно 7:00 - 10:00
14 июня в 07:00
15 июня в 07:00
4500042 750 за всё до 4 чел.
Таинственный остров Аскольд из Владивостока на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
12 часов
Таинственный остров Аскольд из Владивостока на катере
Начало: Бухта Улисс
Расписание: Ежедневно в будние (кроме среды) в 7:00
8 авг в 08:00
49 000 за всё до 10 чел.
Увлекательная «охота» на рыбу, рыбалка в заливе Петра Великого
Индивидуальная
5 часов
Увлекательная «охота» на рыбу, рыбалка в заливе Петра Великого
Начало: Удобное вам
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
30 000 за всё до 4 чел.
Из Владивостока на авто и катере - к тюленям
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Из Владивостока на авто и катере - к тюленям
Увидеть очаровательных морских животных, искупаться в бухтах и услышать историю о морской капусте
Начало: В удобном для вас месте во Владивостоке
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
4700042 300 за всё до 4 чел.
На скоростном катере - к островам Путятина и Аскольд
🚤 На катере
Индивидуальная
13 часов
На скоростном катере - к островам Путятина и Аскольд
Отправиться из Владивостока за сивучами, кекурами, маяками и другими морскими чудесами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
49 970 за всё до 4 чел.
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
🚤 На катере
Фотопрогулка
12 часов
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
49 000 за всё до 4 чел.
Остров Аскольд и лежбище морских львов: фототур на катере
🚤 На катере
Фотопрогулка
12 часов
Остров Аскольд и лежбище морских львов: фототур на катере
Начало: Ваш отель / апартаменты
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
47 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    3 июня 2024
    Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
    Отличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому острову.
    Отличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому острову
  • Р
    Роман
    26 мая 2024
    Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
    Экскурсия очень понравилась Виды великолепные - скалы, животные, птицы - все как в передаче про природу) Трекинг по острову не сложный, но
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    и не простой. Нужно готовиться к тому что придется немного устать:) Но, ребята адаптировали маршрут под пожелания - можно погулять подольше и посмотреть больше объектов, можно поменьше - и посмотреть только основные. Мы посмотрели маяки, артиллерийские батареи, наблюдательные пункты, остатки РЛС и техники. На самой высокой точке острова, недавно поставили новую часовню из кедра - к ней, уже подниматься не стали, но уверен что вид оттуда - отличный. На морской части прогулки подходили к лежбищу сивучей и ларг. Их было довольно много, одни с интересом наблюдали за нами, близко подплывали к катеру, а другие с настроенностью смотрели со стороны. Подходили на катере близко, но очень аккуратно и бережно. Мы не купались, так как еще было холодно, но если будете в летнее время - пляж на острове отличный, обязательно берите купальные принадлежности. Смело могу рекомендовать эту экскурсию!

    Экскурсия очень понравиласьЭкскурсия очень понравиласьЭкскурсия очень понравиласьЭкскурсия очень понравилась
  • ​Александр
    22 мая 2024
    Остров Аскольд: тюлени и маяки (автобус + катер)
    Мы совершили захватывающее морское путешествие вокруг острова Аскольд, оставив в сердцах незабываемые впечатления. На протяжении дня мы увидели много прекрасных
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    мест: маяк на мысе Елагина, бухту Наездник, где мы совершили высадку, и бухту Юго-Восточную, где мы окунулись в море. По всему острову мы провели пешую экскурсию, наслаждаясь видами природы: широколиственными лесами, зарослями ковыля и тропинками среди обрывов. На закате мы осмотрели Мыс Пальчатый и руины зданий возле него, наслаждаясь великолепными видами, не уступающими красотам Крыма. На обратном пути море было спокойным и прозрачным, словно застывшее стекло, а на скалистых обрывах мы увидели оленей, пасущихся, словно провожая нас. Рекомендую эту экскурсию всем, кто ещё не побывал на острове Аскольд, чтобы ощутить всю его величественную и не тронутую человеком красоту.

  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
    Спасибо Ольге за один из самых ярких дней нашей семьи. Он точно останется в памяти навсегда Очень всем рекомендую
  • Г
    Галина
    17 мая 2024
    Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
    Отправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней было очень комфортно, интересно и
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    познавательно) Сколько незабываемых впечатлений и эмоций мы получили от этой поездки-не передать словами! От всех локаций нашего путешествия просто дух захватывает! Милейшие нерпы, лежбище морских львов, птичий базар, косули- и это далеко не все! Отдельное спасибо нашему капитану Виталию-с ним было не страшно бороться с волнами, он профессионал своего дела, надежный и легкий в общении, а сколько историй рассказал!) Всем рекомендую данную экскурсию, она не просто стоит своих денег, она с лихвой окупается видами, впечатлениями, эмоциями, фото, новыми знаниями и проверкой своих возможностей! Спасибо за это замечательное приключение ❤️‍🔥 P.S. Не переживайте если у вас нет с собой ветрозащитных курток,рюкзаков и т. д.-ребята с радостью вам помогут и обо всем позаботятся😉

    Отправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней было
  • ​Viktoriya
    3 мая 2024
    Остров Аскольд: тюлени и маяки (автобус + катер)
    Хороший подбор транспортных средств, страховка. Отличные экскурсоводы. Очень разнообразные маршруты, можно найти именно свой.
  • П
    Полина
    7 ноября 2023
    Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
    Экскурсия очень понравилась! Очень подробный и интересный рассказ про историю места вплоть до сегодняшних дней, комфортный темп прогулки. Пейзажи острова уникальные и отличаются от других природных достопримечательностей Владивостока. Лежбище морских львов — отдельный восторг и вайб понятный, хотелось бы остаться:)
    Экскурсия очень понравилась! Очень подробный и интересный рассказ про историю места вплоть до сегодняшних дней, комфортныйЭкскурсия очень понравилась! Очень подробный и интересный рассказ про историю места вплоть до сегодняшних дней, комфортныйЭкскурсия очень понравилась! Очень подробный и интересный рассказ про историю места вплоть до сегодняшних дней, комфортныйЭкскурсия очень понравилась! Очень подробный и интересный рассказ про историю места вплоть до сегодняшних дней, комфортный
  • Е
    Елена
    10 октября 2023
    На катере к морским котикам
    Экскурсия отличная, стоит своих денег. Интереснейшая прогулка на катере по чистейшему морю. Изумрудная вода, высоченные скалы вокруг, кекуры с тюленями
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    - впечатлений хватит на год! К сивучам подплыли очень близко, интересно было наблюдать за ними с расстояния вытянутой руки. Гид Максим очень общительный, интересно рассказывает, даёт развёрнутый ответ на любой вопрос!

  • N
    Natalxch
    28 сентября 2023
    Экскурсия на катере на необитаемый остров Аскольд
    Много впечатлений. Увидили все интересные локации острова. Гид Георгий провел экскурсию в спокойном режиме, не спешили, но все успели, все посмотрели. В конце было время не спеша искупаться и перекусить. Очень довольны!
  • C
    Cris.11
    13 сентября 2023
    На катере к морским котикам
    Поехать на индивидуальную экскурсию было лучшим решением в поездке! Максим (гид) - просто чудо, во всем помогал, все показывал. Было интересно и мне и пятилетнему сыну. Обязательно вернемся и повторим!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Остров Аскольд»

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  1. Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
  2. Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
  3. Остров Аскольд: тюлени и маяки (автобус + катер)
  4. Необитаемый остров Аскольд и морские котики
  5. На катере к морским котикам
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  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
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