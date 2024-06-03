1 чел.
По популярности
Фотопрогулка
12 часов
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Погрузитесь в мир первозданной природы и тайных артефактов Владивостока. Легендарные острова, морские львы и незабываемые закаты ждут вас
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
Увидеть лежбище нерп и сивучей, полюбоваться кекурами и водопадами и отыскать старинный маяк
Начало: В городе Фокино
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
39 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
14 часов
Популярное предложение
Остров Аскольд: тюлени и маяки (автобус + катер)
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
Расписание: По средам и субботам в 07:00
12 июня в 07:00
15 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Необитаемый остров Аскольд и морские котики
Начало: Ул. Катерная, 6в
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
65 000₽ за всё до 12 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
На катере к морским котикам
Начало: Центр города
Расписание: Ежедневно 7:00 - 10:00
14 июня в 07:00
15 июня в 07:00
4500042 750₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Таинственный остров Аскольд из Владивостока на катере
Начало: Бухта Улисс
Расписание: Ежедневно в будние (кроме среды) в 7:00
8 авг в 08:00
49 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Увлекательная «охота» на рыбу, рыбалка в заливе Петра Великого
Начало: Удобное вам
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Из Владивостока на авто и катере - к тюленям
Увидеть очаровательных морских животных, искупаться в бухтах и услышать историю о морской капусте
Начало: В удобном для вас месте во Владивостоке
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
4700042 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
На скоростном катере - к островам Путятина и Аскольд
Отправиться из Владивостока за сивучами, кекурами, маяками и другими морскими чудесами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
49 970₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
49 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Остров Аскольд и лежбище морских львов: фототур на катере
Начало: Ваш отель / апартаменты
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
47 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий3 июня 2024Отличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому острову.
- РРоман26 мая 2024Экскурсия очень понравилась Виды великолепные - скалы, животные, птицы - все как в передаче про природу) Трекинг по острову не сложный, но
- Александр22 мая 2024Мы совершили захватывающее морское путешествие вокруг острова Аскольд, оставив в сердцах незабываемые впечатления. На протяжении дня мы увидели много прекрасных
- ООльга17 мая 2024Спасибо Ольге за один из самых ярких дней нашей семьи. Он точно останется в памяти навсегда Очень всем рекомендую
- ГГалина17 мая 2024Отправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней было очень комфортно, интересно и
- Viktoriya3 мая 2024Хороший подбор транспортных средств, страховка. Отличные экскурсоводы. Очень разнообразные маршруты, можно найти именно свой.
- ППолина7 ноября 2023Экскурсия очень понравилась! Очень подробный и интересный рассказ про историю места вплоть до сегодняшних дней, комфортный темп прогулки. Пейзажи острова уникальные и отличаются от других природных достопримечательностей Владивостока. Лежбище морских львов — отдельный восторг и вайб понятный, хотелось бы остаться:)
- ЕЕлена10 октября 2023Экскурсия отличная, стоит своих денег. Интереснейшая прогулка на катере по чистейшему морю. Изумрудная вода, высоченные скалы вокруг, кекуры с тюленями
- NNatalxch28 сентября 2023Экскурсия на катере на необитаемый остров АскольдМного впечатлений. Увидили все интересные локации острова. Гид Георгий провел экскурсию в спокойном режиме, не спешили, но все успели, все посмотрели. В конце было время не спеша искупаться и перекусить. Очень довольны!
- CCris.1113 сентября 2023Поехать на индивидуальную экскурсию было лучшим решением в поездке! Максим (гид) - просто чудо, во всем помогал, все показывал. Было интересно и мне и пятилетнему сыну. Обязательно вернемся и повторим!
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Остров Аскольд»
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