Ближе к природе

Итак, отправляемся в Сафари–парк 🌳, где вы своими глазами сможете увидеть животных, в природе обитающих в Уссурийской тайге, пообщаться с ручными оленями, которых можно покормить и погладить.

Затем мы отправимся к живописной бухте Лазурная (Шамора), где вы почувствуете запах моря 🌊 и можете вдоволь накупаться в летний сезон. Это песчаный берег, голубая вода, множество кафе. После мы отправимся на Стеклянуху — знаменитую бухту, усеянную разноцветным стеклом.

Такая легкая, непринудительная и вместе с тем увлекательная прогулка 👣, заставит приехать к нам ещё не один раз.

Важная информация

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, а также не забудьте взять с собой фотоаппарат и хорошее настроение.