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Экскурсия в Сафари–парк

Ирина Д.
Ирина Д. – Гид из Владивостока
Приглашаю вас совершить путешествие в незабываемый Сафари–парк 🌳, где вы сможете увидеть животных уссурийской тайги.

Если вы любите природу, то эта экскурсия ⛳ определенно для вас!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в Сафари–парк
Экскурсия в Сафари–парк

Что вы увидите

  • Сафари–парк
  • Бухты Лазурная (Шамора) и Стеклянуха
Ближе к природе
Итак, отправляемся в Сафари–парк 🌳, где вы своими глазами сможете увидеть животных, в природе обитающих в Уссурийской тайге, пообщаться с ручными оленями, которых можно покормить и погладить.
Затем мы отправимся к живописной бухте Лазурная (Шамора), где вы почувствуете запах моря 🌊 и можете вдоволь накупаться в летний сезон. Это песчаный берег, голубая вода, множество кафе. После мы отправимся на Стеклянуху — знаменитую бухту, усеянную разноцветным стеклом.
Такая легкая, непринудительная и вместе с тем увлекательная прогулка 👣, заставит приехать к нам ещё не один раз.
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, а также не забудьте взять с собой фотоаппарат и хорошее настроение.
Что входит
  • Транспортные расходы (комфортабельный автомобиль бизнес-класса)
Что не входит
  • Входные билеты
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. ).
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Экскурсия в Сафари–парк
Экскурсия в Сафари–парк
Экскурсия в Сафари–парк
Экскурсия в Сафари–парк

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина Д.
Ирина Д.
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