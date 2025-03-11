Т Татьяна Фото из Владивостока: экскурсия по знаковым местам + мобильная фотосессия Огромное спасибо Александру за прекрасную экскурсию! Александр проявил себя не только как замечательный гид, великолепный рассказчик, но и как человек) Время пролетело незаметно, получила колоссальное удовольствие от всего увиденного и кучу классных фото) Буду рекомендовать друзьям и знакомым!

Ю Юлия Фото из Владивостока: экскурсия по знаковым местам + мобильная фотосессия Спасибо большое Александру. Прошла замечательная экскурсия несмотря на ветреную погоду. Зима - не повод сидеть дома. Самостоятельно я не смогла бы пройти столько локаций. Рекомендую Александра как замечательного гида, знатока своего дела, влюбленного в свой край.