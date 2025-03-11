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Фото из Владивостока: экскурсия по знаковым местам + фотосессия
Индивидуальная экскурсия по Владивостоку с гидом и фотографом. Посетите знаковые места и получите 30 профессиональных фото через два дня
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Гранд-экскурсия по Владивостоку и острову Русский
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8925 ₽
11 900 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна11 марта 2025Огромное спасибо Александру за прекрасную экскурсию! Александр проявил себя не только как замечательный гид, великолепный рассказчик, но и как человек) Время пролетело незаметно, получила колоссальное удовольствие от всего увиденного и кучу классных фото) Буду рекомендовать друзьям и знакомым!
- ЮЮлия29 января 2025Спасибо большое Александру. Прошла замечательная экскурсия несмотря на ветреную погоду. Зима - не повод сидеть дома. Самостоятельно я не смогла бы пройти столько локаций. Рекомендую Александра как замечательного гида, знатока своего дела, влюбленного в свой край.
- ЛЛариса10 ноября 2024Спасибо Александру за классный день в любимом Владивостоке! Комфортная и интересная получилась поездка. Александр делает красивые фото, будучи профессиональным фотографом. Уже наметили другие маршруты с этим гидом 👌☺️
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Сопка Крестовая»
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