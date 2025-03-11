Сопка Крестовая – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Сопка Крестовая» во Владивостоке, цены от 7466 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Фото из Владивостока: экскурсия по знаковым местам + мобильная фотосессия
На машине
5 часов
-
30%
26 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фото из Владивостока: экскурсия по знаковым местам + фотосессия
Индивидуальная экскурсия по Владивостоку с гидом и фотографом. Посетите знаковые места и получите 30 профессиональных фото через два дня
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
25 мар в 07:00
11 900 ₽17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Владивосток на минималках
На машине
4 часа
-
20%
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Владивосток на минималках
Экскурсия для тех, кто ценит время и хочет увидеть главное в городе без лишней информации
Завтра в 09:00
25 мар в 09:00
7466 ₽9332 ₽ за всё до 7 чел.
Гранд-экскурсия по Владивостоку и острову Русский
На машине
4 часа
-
25%
Индивидуальная
до 3 чел.
Гранд-экскурсия по Владивостоку и острову Русский
Знакомство с главными достопримечательностями: дружеская или семейная поездка на автомобиле
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 08:00
25 мар в 14:00
8925 ₽11 900 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Сопка Крестовая»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фото из Владивостока: экскурсия по знаковым местам + мобильная фотосессия
  2. Владивосток на минималках
  3. Гранд-экскурсия по Владивостоку и острову Русский
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Остров русский
  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Набережная
  6. Кравцовские водопады
  7. Бухта Теляковского
  8. Сафари-парк
  9. Полуостров Гамова
  10. Нагорный парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в марте 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "Сопка Крестовая" можно забронировать 3 экскурсии от 7466 до 11 900 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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