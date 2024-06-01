1 чел.
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35%
Мини-группа
1 час
Искусство, чай и криминал - квинтэссенция Миллионки
Погружение в историю квартала Миллионка через старинный особняк и его двор. Стрит-арт, китайская культура и интересные факты о чае ждут вас
Начало: На улице Адмирала Фокина
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
800520₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Экскурсия в Миллионку Владивостока с чайной церемонией
Откройте для себя тайны Миллионки, исторического района Владивостока, и насладитесь традиционной чайной церемонией
Начало: У входа в музей
Расписание: в понедельник и вторник в 10:00, в среду и пятницу в 11:00, в четверг и субботу в 12:00
11 июня в 10:00
12 июня в 11:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Пьянство, картёж и сплетня: алкоголь и развлечения в старом Владивостоке
Путешествие в алкогольную историю города - от первого коктейля до первого сухого закона
Начало: На улице Светланской
Завтра в 18:00
20 июня в 19:00
4 400₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий1 июня 2024Большое спасибо за экскурсию! Она была очень интересная и информативная и душевная. Время пролетело не заметно.
- ЮЮлия26 мая 2024Спасибо Жене за ликбез в историю Владивостока. Узнала много нового, чувствуется, что рассказчик увлечен сам историей, корнями и очень любит
- ЛЛюдмила21 мая 2024Прекрасная, интересная, информативная экскурсия! Евгения - просто чудо!
- ЕЕлена28 апреля 2024Спасибо Александру! И маршрут, и рассказ, и выбор заведений, и ориентация на клиента - все выше всяких похвал. Очень довольна, что выбрала именно эту экскурсию 🤙🌹
- ВВиктор22 марта 2024Несколько часов рассказов о всём, что пилось во Владивостоке с момента его основания (и даже чуть раньше). Гид знает меру, гостям экскурсии это тоже строго рекомендовано - на пути будет много баров, рассчитывайте свои силы!
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Необычные дома»
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