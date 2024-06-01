Необычные дома во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» во Владивостоке, цены от 520 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Искусство, чай и криминал - квинтэссенция Миллионки
🚶 Пешая
скидка
35%
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Искусство, чай и криминал - квинтэссенция Миллионки
Погружение в историю квартала Миллионка через старинный особняк и его двор. Стрит-арт, китайская культура и интересные факты о чае ждут вас
Начало: На улице Адмирала Фокина
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
800520 за человека
Экстравагантный Владивосток: экскурсия по Миллионке в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
38 отзывов
Экскурсия в Миллионку Владивостока с чайной церемонией
Откройте для себя тайны Миллионки, исторического района Владивостока, и насладитесь традиционной чайной церемонией
Начало: У входа в музей
Расписание: в понедельник и вторник в 10:00, в среду и пятницу в 11:00, в четверг и субботу в 12:00
11 июня в 10:00
12 июня в 11:00
1 500 за человека
Пьянство, картёж и сплетня: алкоголь и развлечения в старом Владивостоке
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Пьянство, картёж и сплетня: алкоголь и развлечения в старом Владивостоке
Путешествие в алкогольную историю города - от первого коктейля до первого сухого закона
Начало: На улице Светланской
Завтра в 18:00
20 июня в 19:00
4 400 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Необычные дома»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Искусство, чай и криминал - квинтэссенция Миллионки
  2. Экстравагантный Владивосток: экскурсия по Миллионке в мини-группе
  3. Пьянство, картёж и сплетня: алкоголь и развлечения в старом Владивостоке
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 520 до 4 400 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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