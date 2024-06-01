Д Дмитрий Экстравагантный Владивосток: экскурсия по Миллионке в мини-группе Большое спасибо за экскурсию! Она была очень интересная и информативная и душевная. Время пролетело не заметно.

Ю Юлия Экстравагантный Владивосток: экскурсия по Миллионке в мини-группе читать дальше свой город). Очень душевно и чайная церемония в конце экскурсии позволяет еще больше полюбить этот город и его жителей)😊. Очень рекомендую ☝️ Спасибо Жене за ликбез в историю Владивостока. Узнала много нового, чувствуется, что рассказчик увлечен сам историей, корнями и очень любит

Л Людмила Экстравагантный Владивосток: экскурсия по Миллионке в мини-группе Прекрасная, интересная, информативная экскурсия! Евгения - просто чудо!

Е Елена Пьянство, картёж и сплетня: алкоголь и развлечения в старом Владивостоке Спасибо Александру! И маршрут, и рассказ, и выбор заведений, и ориентация на клиента - все выше всяких похвал. Очень довольна, что выбрала именно эту экскурсию 🤙🌹