Вместе с загадочным персонажем из прошлого вы погрузитесь в историю Владивостока и станете частью событий, которые в нём разворачивались. На протяжении маршрута вам будут попадаться барельефы, настенные картины, знаки, ведущие к разгадке тайны, в которой вы окажетесь в самом начале прогулки. Главное — обращайте внимание на подсказки вокруг.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Вы наденете высокотехнологичные наушники — и перенесётесь в конец 19 века. Сопровождать вас будут голоса в наушниках и таинственный персонаж из прошлого.

Заглянете в проулки, дворы, тайные ходы исторического центра Владивостока — квартала Миллионка.

Увидите памятники, барельефы, настенные картины, раскрывающие историю прошлого Владивостока.

Услышите множество удивительных фактов и мистических историй из недавнего прошлого города.

Узнаете, как происходило становление Владивостока и какие люди этому способствовали.

Поймёте, чем так привлекал Владивосток гостей со всех уголков мира и благодаря чему случилось его стремительное развитие.

Организационные детали

С вами будет сопровождающий из нашей команды.