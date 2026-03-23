Вместе с загадочным персонажем из прошлого вы погрузитесь в историю Владивостока и станете частью событий, которые в нём разворачивались.
На протяжении маршрута вам будут попадаться барельефы, настенные картины, знаки, ведущие к разгадке тайны, в которой вы окажетесь в самом начале прогулки. Главное — обращайте внимание на подсказки вокруг.
На протяжении маршрута вам будут попадаться барельефы, настенные картины, знаки, ведущие к разгадке тайны, в которой вы окажетесь в самом начале прогулки. Главное — обращайте внимание на подсказки вокруг.
Описание экскурсии
Вы наденете высокотехнологичные наушники — и перенесётесь в конец 19 века. Сопровождать вас будут голоса в наушниках и таинственный персонаж из прошлого.
Заглянете в проулки, дворы, тайные ходы исторического центра Владивостока — квартала Миллионка.
Увидите памятники, барельефы, настенные картины, раскрывающие историю прошлого Владивостока.
Услышите множество удивительных фактов и мистических историй из недавнего прошлого города.
Узнаете, как происходило становление Владивостока и какие люди этому способствовали.
Поймёте, чем так привлекал Владивосток гостей со всех уголков мира и благодаря чему случилось его стремительное развитие.
Организационные детали
С вами будет сопровождающий из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|2100 ₽
|Дети до 12 лет
|1900 ₽
|Пенсионный
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Батарейной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 244 туристов
Наш проект — это лучшие в России туристические продукты в формате иммерсивных аудиопрогулок с элементами уличного спектакля для всех возрастов (тур. премии «Маршрут года», «Мастера гостеприимства»). Прогулки проходят в беспроводных высокотехнологичных наушниках в самом центре Владивостока.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Вчера посетила иммерсивную прогулку Петля времени. Миллионка. Будто погрузилась в другой мир, узнала тонкости жизни города 19 века, познакомилась с Мэри Купер и даже побывала в исторической чайной. Очень понравился интерактив, герои прогулки, способ подачи. Отдельное спасибо милейшему администратору Татьяне. Рекомендую всем: и жителям, и гостям города!
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