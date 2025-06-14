Это не просто водная прогулка, а поиск сокровищ. Но не золотых, а истинных — искренних эмоций, удивления и тишины момента.
Вы взглянете на Владивосток под новым углом, а уникальная история, звучащая в наушниках, поможет по полной почувствовать дух приключений.
Вы взглянете на Владивосток под новым углом, а уникальная история, звучащая в наушниках, поможет по полной почувствовать дух приключений.
Описание экскурсии
- Водная прогулка по акватории Амурского залива.
- Живописные панорамы Владивостока с воды.
- Аудиоистория в наушниках «Путешествие за горизонтом» — о духе исследователей, поиске волшебства и возможности снова почувствовать себя ребёнком.
Организационные детали
- Прогулка пройдёт на яхте SV20, рассчитанной на группу до 5 человек. Длина — 6,1 м, ширина — 2,2 м.
- Перед выходом в море мы проводим инструктаж по технике безопасности. Все пассажиры на борту находятся в спасательных жилетах.
- Возраст участников — от 14 лет. Подростки до 18 лет допускаются к прогулке в сопровождении родителей.
- Просьба надевать обувь на белой подошве, не оставляющей следов на палубе.
- Участникам выдаются наушники, сигнал передаётся по радио с трансмиттера.
- На прогулке с вами будет шкипер из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Спортивной набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — Организатор во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 21 туриста
Сила ветра открывает новые миры — чтобы сделать наш мир лучше. Парус — наша призма, через которую мы смотрим на мир вокруг. Мы хотим познакомить с парусной и морской культурой как можно большее число людей, пройти с ними неисхоженными путями и объединить в сообщество. Наша цель — сделать яхтинг поп-культурой.
Отзывы и рейтинг
0
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Прогулка на которой отключаешь мозг) в хорошем смысле!
Спасибо Геле, очень приятная девушка и классный штурман
Спасибо Геле, очень приятная девушка и классный штурман
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