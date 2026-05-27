Мы отправимся в один из самых красивых, но малоизвестных уголков Приморья — из-за труднодоступной дороги сюда редко добираются гости края. В программе — живописные бухты, пешая прогулка к скале Дракон и горе Дегера, пляж с мягким песком. Здесь красиво в любое время года: весной цветёт рододендрон, летом — ирисы и лилии, а осенью холмы окрашиваются в яркие краски.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

6:00 — выезд из Владивостока

8:00 — санитарная остановка в с. Барабаш 20 минут. Здесь можно купить продукты

10:30–13:00 — посещение скалы Дракон, горы Дегера, видовой площадки на берег Каменной сказки, а также бухты Агатовой

13:00–14:00 — переезд на песчаный пляж

14:00–16:00 — отдых на пляже

16:30–21:00 — возвращение в город

Тайминг маршрута может меняться в зависимости от погодных и дорожных условий.

Организационные детали