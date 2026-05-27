Мы отправимся в один из самых красивых, но малоизвестных уголков Приморья — из-за труднодоступной дороги сюда редко добираются гости края. В программе — живописные бухты, пешая прогулка к скале Дракон и горе Дегера, пляж с мягким песком.
Здесь красиво в любое время года: весной цветёт рододендрон, летом — ирисы и лилии, а осенью холмы окрашиваются в яркие краски.
Описание экскурсии
6:00 — выезд из Владивостока
8:00 — санитарная остановка в с. Барабаш 20 минут. Здесь можно купить продукты
10:30–13:00 — посещение скалы Дракон, горы Дегера, видовой площадки на берег Каменной сказки, а также бухты Агатовой
13:00–14:00 — переезд на песчаный пляж
14:00–16:00 — отдых на пляже
16:30–21:00 — возвращение в город
Тайминг маршрута может меняться в зависимости от погодных и дорожных условий.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на внедорожнике Mitsubishi Delica или аналогичной модели
- Вы можете арендовать сап — 2000 ₽, пляжный зонт — 700 ₽, маску для подводного плавания — 500 ₽ (на вторую скидка 50%)
- Пеший маршрут — 5 км (местами ходим через кусты вдоль скал)
- С вами будет один из представителей нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|7990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе центральной площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 778 туристов
Организуем экскурсии на катерах и внедорожниках в удалённые уголки Приморского края. В наших маршрутах: горы, водопады, моря и острова. Ждём вас!
