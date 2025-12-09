Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по острову Русский
Остров Русский - это не только военная история, но и фантастические виды. Побывайте на Новосильцевской батарее и мысе Вятлина, прогуляйтесь по пляжу
Начало: У здания Гума (Светланская 33) или по договореннос...
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
7931 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборИз Владивостока - на край острова Русский
Увидеть настоящее лицо Приморья: мыс Тобизина, форт Поспелова и панорамы Японского моря
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
10 490 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На край земли - за полдня: Русский остров и мыс Тобизина
Путешествие на Русский остров и мыс Тобизина подарит незабываемые виды и впечатления. Подходит для семей с детьми от 7 лет, если они готовы к приключениям
Начало: В центре города
Сегодня в 11:00
Завтра в 05:30
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 3 чел.
Остров Русский + мыс Тобизина
Увидеть скалы и море, побывать в форте Поспелова и на Великокняжеской батарее
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
10 200 ₽
12 750 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «На остров Попова»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в декабре 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "На остров Попова" можно забронировать 4 экскурсии от 7931 до 12 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию во Владивостоке на 2025 год на остров попова, 80 ⭐ отзывов, цены от 7931₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль