Комфортный трансфер к чистому морю, песчаным пляжам и чарующим пейзажам
Самые красивые места часто труднодоступны и спрятаны от любопытных глаз, но наш опытный водитель с лёгкостью доставит вас до райского уголка Приморья.
Вы сможете отдохнуть на пляже из белоснежного песка, искупаться в бирюзовом море, полюбоваться озёрами, кекурами и панорамами с обзорных площадок. Сопровождение гида не предусмотрено — этот день только для вас!
Триозёрье — удивительное место. Попадая сюда, на мгновение застываешь в изумлении от красоты и пытаешься осознать, где находишься. В Таиланде или в Приморье? Только такие родные и знакомые очертания сопок возвращают в реальность. Ласковый песок, прозрачная вода, позволяющая наблюдать за подводным миром, скалы и мысы, виднеющиеся вдоль побережья Японского моря — всё это ждёт вас здесь.
Примерный тайминг
7:00 — встреча, посадка в авто 11:00 — прибытие в Триозёрье, пикник из собственных продуктов, купание в бирюзовых водах. По желанию — прогулка по прибрежным кекурам к озёрам, смотровым площадкам и дикой бухте. Общая протяжённость маршрута — 3,5 км. В бухту можно пройти только пешком, поэтому там малолюдно, и у каждого будет возможность найти уединённое местечко для отдыха у моря *17:00-22:00 — возвращение во Владивосток
Организационные детали
Поедем на комфортабельном микроавтобусе. Дорога занимает 4 часа в одну сторону
Возьмите с собой купальные принадлежности, воду и еду на весь день
Вас будет сопровождать опытный водитель из нашей команды
Коврики для пляжа включены в стоимость
Летом (июль–сентябрь) в бухте есть кафе, где можно купить еду и напитки
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кинотеатра «Уссури»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 580 туристов
Я профессионально занимаюсь туризмом по Приморскому краю уже 30 лет. За это время сплотила великолепную команду гидов, экскурсоводов и проводников. Все они являются членами РГО. Мы покажем вам Приморье, и читать дальшеуменьшить
вы обязательно полюбите наш край, очаруетесь его девственной природой, необузданным и таким ласковым морем, рассветами и закатами. Мы покажем вам острова и заповедники, город и горы, тайгу и сакуру. Ждём вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Потрясающая экскурсия! Бухта невероятная, ехать 4 часа и оно того стоит. Вода бирюзового цвета и белый песок - это любовь. Вадим отличный водитель, все четко по таймингу.
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