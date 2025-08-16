Мои заказы

Из Владивостока - в бухту Триозёрье

Комфортный трансфер к чистому морю, песчаным пляжам и чарующим пейзажам
Самые красивые места часто труднодоступны и спрятаны от любопытных глаз, но наш опытный водитель с лёгкостью доставит вас до райского уголка Приморья.

Вы сможете отдохнуть на пляже из белоснежного песка, искупаться в бирюзовом море, полюбоваться озёрами, кекурами и панорамами с обзорных площадок. Сопровождение гида не предусмотрено — этот день только для вас!
5
1 отзыв
Из Владивостока - в бухту Триозёрье
Из Владивостока - в бухту Триозёрье
Из Владивостока - в бухту Триозёрье

Описание экскурсии

Триозёрье — удивительное место. Попадая сюда, на мгновение застываешь в изумлении от красоты и пытаешься осознать, где находишься. В Таиланде или в Приморье? Только такие родные и знакомые очертания сопок возвращают в реальность. Ласковый песок, прозрачная вода, позволяющая наблюдать за подводным миром, скалы и мысы, виднеющиеся вдоль побережья Японского моря — всё это ждёт вас здесь.

Примерный тайминг

7:00 — встреча, посадка в авто
11:00 — прибытие в Триозёрье, пикник из собственных продуктов, купание в бирюзовых водах. По желанию — прогулка по прибрежным кекурам к озёрам, смотровым площадкам и дикой бухте. Общая протяжённость маршрута — 3,5 км. В бухту можно пройти только пешком, поэтому там малолюдно, и у каждого будет возможность найти уединённое местечко для отдыха у моря
*17:00-22:00 — возвращение во Владивосток

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе. Дорога занимает 4 часа в одну сторону
  • Возьмите с собой купальные принадлежности, воду и еду на весь день
  • Вас будет сопровождать опытный водитель из нашей команды
  • Коврики для пляжа включены в стоимость
  • Летом (июль–сентябрь) в бухте есть кафе, где можно купить еду и напитки

Выберите удобную дату из расписания

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 19 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У кинотеатра «Уссури»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 580 туристов
Я профессионально занимаюсь туризмом по Приморскому краю уже 30 лет. За это время сплотила великолепную команду гидов, экскурсоводов и проводников. Все они являются членами РГО. Мы покажем вам Приморье, и
читать дальшеуменьшить

вы обязательно полюбите наш край, очаруетесь его девственной природой, необузданным и таким ласковым морем, рассветами и закатами. Мы покажем вам острова и заповедники, город и горы, тайгу и сакуру. Ждём вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Потрясающая экскурсия! Бухта невероятная, ехать 4 часа и оно того стоит. Вода бирюзового цвета и белый песок - это любовь.
Вадим отличный водитель, все четко по таймингу.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Владивостока

Похожие экскурсии на «Из Владивостока - в бухту Триозёрье»

Трансфер из аэропорта + бухты Владивостока
На машине
Трансфер в/из аэропорта
2.5 часа
43 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Трансфер из аэропорта + бухты Владивостока
Сразу по прилёте отправиться в мини-путешествие по живописным местам
Начало: Аэропорт города Владивостока
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:00
8999 ₽ за всё до 3 чел.
Окуневая, Ежовая, Триозёрье: из Владивостока - в райский уголок Приморья
На машине
12 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Окуневая, Ежовая, Триозёрье: из Владивостока - в райский уголок Приморья
Прогуляться по белоснежному песку, увидеть кекуры и насладиться пейзажами уединённых бухт
Завтра в 07:00
26 июн в 07:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие к бухтам Триозерье, Окуневая
На машине
12 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие к бухтам Триозерье, Окуневая
Насладиться пляжным отдыхом на красивейших песчаных пляжах Приморья
Начало: У кинотеатра Уссури
Завтра в 07:30
26 июн в 07:30
35 000 ₽ за всё до 6 чел.
Приморские Мальдивы: путешествие в бухту Триозерье
На машине
10 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Приморские Мальдивы: путешествие в бухту Триозерье
Провести день на одном из красивейших пляжей Приморского края и искупаться в Японском море
Завтра в 09:00
26 июн в 09:00
25 000 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владивостоке
6500 ₽ за человека