Самые красивые места часто труднодоступны и спрятаны от любопытных глаз, но наш опытный водитель с лёгкостью доставит вас до райского уголка Приморья. Вы сможете отдохнуть на пляже из белоснежного песка, искупаться в бирюзовом море, полюбоваться озёрами, кекурами и панорамами с обзорных площадок. Сопровождение гида не предусмотрено — этот день только для вас!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Триозёрье — удивительное место. Попадая сюда, на мгновение застываешь в изумлении от красоты и пытаешься осознать, где находишься. В Таиланде или в Приморье? Только такие родные и знакомые очертания сопок возвращают в реальность. Ласковый песок, прозрачная вода, позволяющая наблюдать за подводным миром, скалы и мысы, виднеющиеся вдоль побережья Японского моря — всё это ждёт вас здесь.

Примерный тайминг

7:00 — встреча, посадка в авто

11:00 — прибытие в Триозёрье, пикник из собственных продуктов, купание в бирюзовых водах. По желанию — прогулка по прибрежным кекурам к озёрам, смотровым площадкам и дикой бухте. Общая протяжённость маршрута — 3,5 км. В бухту можно пройти только пешком, поэтому там малолюдно, и у каждого будет возможность найти уединённое местечко для отдыха у моря

*17:00-22:00 — возвращение во Владивосток

Организационные детали