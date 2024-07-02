1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
Городские хроники, приправленные отчаянным угаром и перчинкой безумия
Начало: На улице Светланской
«Маршрут изобилует барами (как раз в тему»
Расписание: во вторник в 18:30
9 июля в 18:30
16 июля в 18:30
1 700₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Пьянство, картёж и сплетня: алкоголь и развлечения в старом Владивостоке
Путешествие в алкогольную историю города - от первого коктейля до первого сухого закона
Начало: На улице Светланской
«И непременно заглянем в 3-4 бара, чтобы смочить горло и добавить спирта в наши огненные разговоры»
Завтра в 18:00
7 июля в 18:00
4 400₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
1 час
«Лирика в бутылке»: прогулка по барам с аудиоспектаклем (18+)
Посетить лучшие пабы Владивостока и узнать, как алкоголь повлиял на творчество знаменитых авторов
Начало: У бара «Holy hop»
«Паб «Holy hop» задаст тон вечеру вместе с историями американского писателя Чарльза Буковски о приключениях его персонажа в баре»
Сегодня в 19:30
Завтра в 18:30
900₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда2 июля 2024Большое спасибо, Лидии за необычную и отмосферную экскурсию) Очень советую)
- ВВалентина5 июня 2024Неожиданный и непривычный формат экскурсии, но тем она и удивила, захватила и оставила неизгладимые впечатления! Лидия - наш экскурсовод - человек, влюбленный в свой город, дело, которым она занимается! Слушать ее можно бесконечно!!! Огромная благодарность за полученное удовольствие!
- ЕЕлена28 апреля 2024Спасибо Александру! И маршрут, и рассказ, и выбор заведений, и ориентация на клиента - все выше всяких похвал. Очень довольна, что выбрала именно эту экскурсию 🤙🌹
- ВВиктор22 марта 2024Несколько часов рассказов о всём, что пилось во Владивостоке с момента его основания (и даже чуть раньше). Гид знает меру, гостям экскурсии это тоже строго рекомендовано - на пути будет много баров, рассчитывайте свои силы!
- ВВалентина19 октября 2023Это нестандартная, увлекательная экскурсия, которая понравится не только гостям города, но и его жителям. Лидия - не просто гид, она
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Бары и ночная жизнь»
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