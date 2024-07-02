Экскурсии по барам Владивостока

Найдено 3 экскурсии в категории «Бары и ночная жизнь» во Владивостоке, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
Городские хроники, приправленные отчаянным угаром и перчинкой безумия
Начало: На улице Светланской
«Маршрут изобилует барами (как раз в тему»
Расписание: во вторник в 18:30
9 июля в 18:30
16 июля в 18:30
1 700 за человека
Пьянство, картёж и сплетня: алкоголь и развлечения в старом Владивостоке
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Пьянство, картёж и сплетня: алкоголь и развлечения в старом Владивостоке
Путешествие в алкогольную историю города - от первого коктейля до первого сухого закона
Начало: На улице Светланской
«И непременно заглянем в 3-4 бара, чтобы смочить горло и добавить спирта в наши огненные разговоры»
Завтра в 18:00
7 июля в 18:00
4 400 за всё до 5 чел.
«Лирика в бутылке»: прогулка по барам с аудиоспектаклем (18+)
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
«Лирика в бутылке»: прогулка по барам с аудиоспектаклем (18+)
Посетить лучшие пабы Владивостока и узнать, как алкоголь повлиял на творчество знаменитых авторов
Начало: У бара «Holy hop»
«Паб «Holy hop» задаст тон вечеру вместе с историями американского писателя Чарльза Буковски о приключениях его персонажа в баре»
Сегодня в 19:30
Завтра в 18:30
900 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    2 июля 2024
    Прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
    Большое спасибо, Лидии за необычную и отмосферную экскурсию) Очень советую)
  • В
    Валентина
    5 июня 2024
    Прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
    Неожиданный и непривычный формат экскурсии, но тем она и удивила, захватила и оставила неизгладимые впечатления! Лидия - наш экскурсовод - человек, влюбленный в свой город, дело, которым она занимается! Слушать ее можно бесконечно!!! Огромная благодарность за полученное удовольствие!
  • Е
    Елена
    28 апреля 2024
    Пьянство, картёж и сплетня: алкоголь и развлечения в старом Владивостоке
    Спасибо Александру! И маршрут, и рассказ, и выбор заведений, и ориентация на клиента - все выше всяких похвал. Очень довольна, что выбрала именно эту экскурсию 🤙🌹
    Спасибо Александру! И маршрут, и рассказ, и выбор заведений, и ориентация на клиента - все вышеСпасибо Александру! И маршрут, и рассказ, и выбор заведений, и ориентация на клиента - все вышеСпасибо Александру! И маршрут, и рассказ, и выбор заведений, и ориентация на клиента - все выше
  • В
    Виктор
    22 марта 2024
    Пьянство, картёж и сплетня: алкоголь и развлечения в старом Владивостоке
    Несколько часов рассказов о всём, что пилось во Владивостоке с момента его основания (и даже чуть раньше). Гид знает меру, гостям экскурсии это тоже строго рекомендовано - на пути будет много баров, рассчитывайте свои силы!
    Несколько часов рассказов о всём, что пилось во Владивостоке с момента его основания (и даже чуть раньше)
  • В
    Валентина
    19 октября 2023
    Прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
    Это нестандартная, увлекательная экскурсия, которая понравится не только гостям города, но и его жителям. Лидия - не просто гид, она
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    великолепный спутник, который ведет диалог со своими гостями, рассказывая увлекательные истории города и его жителей, а в каждом баре ее встречают как старого друга. Сами заведения настолько аутентичные, что вам непременно захочется заглянуть сюда самостоятельно и попробовать еще несколько настоек, которых бесчисленное количество)

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Бары и ночная жизнь»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
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  3. «Лирика в бутылке»: прогулка по барам с аудиоспектаклем (18+)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  2. Мыс Тобизина
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  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Полуостров Гамова
  7. Бухта Теляковского
  8. Набережная
  9. Приморский Сафари-парк
  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июле 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 4 400. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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