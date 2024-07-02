Н Надежда Прогулка «Тёмная сторона Владивостока» Большое спасибо, Лидии за необычную и отмосферную экскурсию) Очень советую)

В Валентина Прогулка «Тёмная сторона Владивостока» Неожиданный и непривычный формат экскурсии, но тем она и удивила, захватила и оставила неизгладимые впечатления! Лидия - наш экскурсовод - человек, влюбленный в свой город, дело, которым она занимается! Слушать ее можно бесконечно!!! Огромная благодарность за полученное удовольствие!

Е Елена Пьянство, картёж и сплетня: алкоголь и развлечения в старом Владивостоке Спасибо Александру! И маршрут, и рассказ, и выбор заведений, и ориентация на клиента - все выше всяких похвал. Очень довольна, что выбрала именно эту экскурсию 🤙🌹

В Виктор Пьянство, картёж и сплетня: алкоголь и развлечения в старом Владивостоке Несколько часов рассказов о всём, что пилось во Владивостоке с момента его основания (и даже чуть раньше). Гид знает меру, гостям экскурсии это тоже строго рекомендовано - на пути будет много баров, рассчитывайте свои силы!